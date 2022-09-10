https://sputnikarabic.ae/20220910/الخزانة-الأمريكية-تكشف-آليتها-لفرض-سقف-لأسعار-النفط-الروسي-1067547867.html
الخزانة الأمريكية تكشف آليتها لفرض سقف لأسعار النفط الروسي
الخزانة الأمريكية تكشف آليتها لفرض سقف لأسعار النفط الروسي
كشف نائب وزيرة الخزانة الأمريكية والي أدييمو، في محاضرة ألقاها في معهد بروكينجز، الآلية التي تعتزم الولايات المتحدة وحلفاؤها في مجموعة السبع استخدامها لفرض سقف... 10.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-10T10:32+0000
2022-09-10T10:32+0000
2022-09-10T10:32+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
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ونقل الموقع الرسمي للخزانة الأمريكية عن أدييمو قوله إن فرض سقف لأسعار النفط الروسي سيكون عبر منع خدمات التأمين والتمويل البحرية للنفط المنقول بحرا، زاعما عدم امتلاك روسيا سعة تخزينية كبيرة لنفطها، وتقادم معداتها في آبار الحفر "ما يهدد حال وقف الإنتاج بخسائر فادحة طويلة الأمد ستخفض السعة الإنتاجية لروسيا على المدى الطويل"، على حد قوله.وأضاف أدييمو أن هدف العقوبات التي فرضتها بلاده وحلفاؤها على موسكو هو منع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من الحصول على العوائد التي يمول بها العملية العسكرية في أوكرانيا.وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم السبت، أنها ستفرض عقوبات على الشركات التي ستشتري النفط الروسي بسعر أعلى من الحد بعد تحديد سقف لسعر شراء النفط الروسي.وقالت الخزانة في بيان: "الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على الشركات التي ستشتري النفط الروسي بسعر أعلى من الحد بعد تحديد سقف لسعر شراء النفط الروسي".ولفتت وزارة الخزانة الأمريكية إلى أن "واشنطن لن تستأنف مشترياتها من النفط الروسي بعد تحديد سقف لسعر شراء النفط الروسي".وأكدت أن الحظر المفروض على نقل النفط الروسي البحري سيدخل حيز التنفيذ في 5 ديسمبر/كانون الأول، وعلى نقل المنتجات البترولية في 5 فبراير/ شباط 2023.
الولايات المتحدة الأمريكية
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الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
الخزانة الأمريكية تكشف آليتها لفرض سقف لأسعار النفط الروسي
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كشف نائب وزيرة الخزانة الأمريكية والي أدييمو، في محاضرة ألقاها في معهد بروكينجز، الآلية التي تعتزم الولايات المتحدة وحلفاؤها في مجموعة السبع استخدامها لفرض سقف لأسعار النفط الروسي.
ونقل الموقع الرسمي للخزانة الأمريكية
عن أدييمو قوله إن فرض سقف لأسعار النفط الروسي سيكون عبر منع خدمات التأمين والتمويل البحرية للنفط المنقول بحرا، زاعما عدم امتلاك روسيا سعة تخزينية كبيرة لنفطها، وتقادم معداتها في آبار الحفر "ما يهدد حال وقف الإنتاج بخسائر فادحة طويلة الأمد ستخفض السعة الإنتاجية لروسيا على المدى الطويل"، على حد قوله.
وأضاف أدييمو أن هدف العقوبات التي فرضتها بلاده وحلفاؤها على موسكو هو منع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من الحصول على العوائد التي يمول بها العملية العسكرية في أوكرانيا.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخزانة
الأمريكية، اليوم السبت، أنها ستفرض عقوبات على الشركات التي ستشتري النفط الروسي بسعر أعلى من الحد بعد تحديد سقف لسعر شراء النفط الروسي.
وقالت الخزانة في بيان: "الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على الشركات التي ستشتري النفط الروسي بسعر أعلى من الحد بعد تحديد سقف لسعر شراء النفط الروسي".
ولفتت وزارة الخزانة الأمريكية إلى أن "واشنطن لن تستأنف مشترياتها من النفط الروسي بعد تحديد سقف لسعر شراء النفط الروسي".
وأكدت أن الحظر المفروض على نقل النفط الروسي البحري سيدخل حيز التنفيذ في 5 ديسمبر/كانون الأول، وعلى نقل المنتجات البترولية في 5 فبراير/ شباط 2023.