https://sputnikarabic.ae/20220910/الكويت-تبدأ-إجراءات-التعاقد-مع-معلمين-من-الضفة-وغزة-1067567404.html
الكويت تبدأ إجراءات التعاقد مع معلمين من الضفة وغزة
الكويت تبدأ إجراءات التعاقد مع معلمين من الضفة وغزة
قال رئيس وفد وزارة التربية الكويتية، الوكيل المساعد للتعليم العام، أسامة السلطان، إن الوزارة بدأت، اليوم السبت، إجراءات التعاقد مع المعلمين من قطاع غزة. 10.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-10T20:16+0000
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ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية، مساء اليوم السبت، عن السلطان أن وزارة التربية الكويتية ستبدأ التعاقد مع معلمين من قطاع غزة، فور الانتهاء من سلسلة مقابلات مع المعلمين الفلسطينيين في كل من مدن رام الله والخليل ونابلس في الضفة الغربية.وأكد السلطان أن المعلم الفلسطيني أثبت جدارته في العملية التعليمية منذ استئناف استقبال دفعات المعلمين في بلاده في العام 2017، لافتا إلى أن هذه الدفعة هي الرابعة من نوعها التي تتعاقد فيها وزارة التربية والتعليم الكويتية مع المعلمين الفلسطينيين منذ عام 2017.واستطرد أسامة السلطان:وذكر المسؤول الكويتي أن فئة المعلمات الفلسطينيات سيتم التعاقد معهن في تخصصي الرياضيات والفيزياء، مشيدا في الوقت نفسه بالتعاون التاريخي بين دولتي الكويت وفلسطين منذ العام 1936 في استقبال أول بعثة معلمين فلسطينيين.وأعرب رئيس الوفد الكويتي عن شكره للرئيس محمود عباس ووزارة التربية والتعليم وللشعب الفلسطيني على حفاوة الاستقبال منذ بدء اختبارات والمقابلات مع المعلمين الفلسطينيين.يشار إلى أن وفد وزارة التربية الكويتية المكون من 16 شخصا، قد وصل إلى مدينة رام الله الأحد الماضي، في حين سيغادر فلسطين نهاية الأسبوع الحالي عقب الانتهاء من التعاقدات مع باقي المعلمين.
https://sputnikarabic.ae/20210919/انطلاق-العام-الدراسي-في-الكويت-وسط-إجراءات-احترازية-مشددة-1050192084.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم, أخبار الضفة, العدوان الإسرائيلي على غزة, الكويت, العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, أخبار الضفة, العدوان الإسرائيلي على غزة, الكويت, العالم العربي
الكويت تبدأ إجراءات التعاقد مع معلمين من الضفة وغزة
20:16 GMT 10.09.2022 (تم التحديث: 20:18 GMT 10.09.2022) تابعنا عبر
قال رئيس وفد وزارة التربية الكويتية، الوكيل المساعد للتعليم العام، أسامة السلطان، إن الوزارة بدأت، اليوم السبت، إجراءات التعاقد مع المعلمين من قطاع غزة.
ونقلت وكالة
الأنباء الفلسطينية، مساء اليوم السبت، عن السلطان أن وزارة التربية الكويتية ستبدأ التعاقد مع معلمين من قطاع غزة، فور الانتهاء من سلسلة مقابلات مع المعلمين الفلسطينيين في كل من مدن رام الله والخليل ونابلس في الضفة الغربية.
19 سبتمبر 2021, 10:45 GMT
وأكد السلطان أن المعلم الفلسطيني أثبت جدارته في العملية التعليمية منذ استئناف استقبال دفعات المعلمين في بلاده في العام 2017، لافتا إلى أن هذه الدفعة هي الرابعة من نوعها التي تتعاقد فيها وزارة التربية والتعليم الكويتية مع المعلمين الفلسطينيين منذ عام 2017.
سيتم التعاقد مع نحو 400 معلم فلسطيني من المحافظات الفلسطينية
كافة في تخصصات الرياضيات والفيزياء والعلوم واللغتين الإنجليزية والفرنسية.
وذكر المسؤول الكويتي أن فئة المعلمات الفلسطينيات سيتم التعاقد معهن في تخصصي الرياضيات والفيزياء، مشيدا في الوقت نفسه بالتعاون التاريخي بين دولتي الكويت وفلسطين منذ العام 1936 في استقبال أول بعثة معلمين فلسطينيين.
وأعرب رئيس الوفد الكويتي عن شكره للرئيس محمود عباس ووزارة التربية والتعليم وللشعب الفلسطيني على حفاوة الاستقبال منذ بدء اختبارات والمقابلات مع المعلمين الفلسطينيين.
يشار إلى أن وفد وزارة التربية الكويتية
المكون من 16 شخصا، قد وصل إلى مدينة رام الله الأحد الماضي، في حين سيغادر فلسطين نهاية الأسبوع الحالي عقب الانتهاء من التعاقدات مع باقي المعلمين.