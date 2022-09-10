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المغرب يوقع اتفاقية "شراكة كروية" مع إثيوبيا

المغرب يوقع اتفاقية "شراكة كروية" مع إثيوبيا

وقعت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، اليوم السبت، اتفاقية شراكة وتعاون مع الاتحاد الإثيوبي للعبة، خاصة بتطوير ممارسة كرة القدم في كلا البلدين. 10.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-10T19:42+0000

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وأفادت صحيفة هسبريس، مساء اليوم السبت، بأن فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، مع وقَّع مع نظيره إساياس جيرا بوشو، رئيس الاتحاد الإثيوبي للعبة، الاتفاقية الجديدة.وأكدت الصحيفة أن اتفاقية الشراكة الكروية بين المغرب وإثيوبيا يعود الهدف منها إلى المساهمة في تأهيل مجال كرة القدم في الدولتين، خاصة في مجال تكوين الأطر التقنية والإدارية والتحكيم.تنص الاتفاقية التي تم توقيعها في الرباط، على تنظيم مباريات ودية بين المنتخبات الوطنية للبلدين، وتبادل الخبرات والتجارب في مجال تكوين اللاعبين والمنتخبات الناشئة وكرة القدم النسوية بينهما.ومن جانبه، قال رئيس الاتحاد الإثيوبي لكرة القدم، أساياس جيرا بوشو، إن بلاده إحدى الدول الأربع المؤسسة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، معربا عن أمله في الاستفادة من تجربة كرة القدم المغربية بشكل خاص، بعدما أضحت المملكة نموذجا يحتذى به في القارة السمراء، وتحديدا في ما يتعلق بالبنيات التحتية والتكوين.وأشار المسؤول الإثيوبي إلى أن بلاده التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 120 مليون نسمة، تتربع فيها كرة القدم على كرسي الريادة، وهو ما يدفع إثيوبيا إلى الاستفادة من التجربة المغربية في ما يتعلق بتطوير ممارسة هذه اللعبة، وتكوين الأطر التقنية والمدربين، فضلا عن تنظيم المباريات الودية بين منتخبات البلدين في كل الفئات العمرية.ولفت إلى أن نجاح الأندية المغربية على الساحة الإفريقية يثير اهتمام إثيوبيا أيضا، وبأن بلاده تريد حقا اتباع هذا النموذج، مشيدا بجودة البنية الرياضية المسخرة لخدمة الشباب في المغرب.

https://sputnikarabic.ae/20220728/وزير-إسرائيلي-مباراة-ودية-تجمع-منتخب-شباب-بلادنا-لكرة-القدم-ونظيره-المغربي-1065697558.html

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