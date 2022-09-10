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رسميا... إعلان تشارلز الثالث ملكا لكندا بحفل في أوتاوا
رسميا... إعلان تشارلز الثالث ملكا لكندا بحفل في أوتاوا
تم إعلان الملك تشارلز الثالث، ملكا لكندا رسميا، اليوم السبت، خلال حفل في العاصمة أوتاوا. 10.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-10T15:58+0000
2022-09-10T15:58+0000
أخبار كندا
أخبار الأمير تشارلز
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أصبح تشارلز ملكا تلقائيا للبلاد عندما توفيت الملكة إليزابيث الثانية، يوم الخميس الماضي، بحسب وكالة "أسوشيتدبرس".لكن على غرار الحفل الذي نظم في المملكة المتحدة قبل ساعات، يعد حفل التتويج في كندا خطوة دستورية واحتفالية أساسية في تقديم الملك الجديد للبلاد.وحاليا تشارلز هو رئيس الدولة في كندا العضو في الكومنولث البريطاني للمستعمرات السابقة.على الرغم من أن الكنديين لا يبالون إلى حد ما بالنظام الملكي، إلا أن الكثيرين يكنون مودة كبيرة للملكة الراحلة إليزابيث الثانية التي تمثل صورتها الظلية عملاتهم المعدنية.بدأت، اليوم السبت، مراسم حفل الإعلان عن تشارلز الثالث ملكا لبريطانيا، وذلك بعد يومين على وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية.وأعلن قصر باكنغهام، في وقت سابق من يوم الخميس الماضي، وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية بعد أنباء عن تدهور حالتها الصحية بعد أن أوصى فريقها الطبي ببقائها تحت المراقبة. وقال القصر في بيان، إن "الملكة توفيت بسلام في قلعة بالمورال بعد ظهر اليوم".ونكس العلم البريطاني فوق قصر باكنغهام بعد إعلان وفاة الملكة بشكل رسمي، وتحول الموقع الرسمي لقصر باكنغهام على الإنترنت إلى اللون الأسود حدادا على وفاة الملكة (1926 -2022).
https://sputnikarabic.ae/20220910/بوتين-يرسل-برقية-تهنئة-إلى-ملك-المملكة-المتحدة-تشارلز-الثالث-بمناسبة-توليه-العرش-1067548452.html
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أخبار كندا, أخبار الأمير تشارلز
أخبار كندا, أخبار الأمير تشارلز

رسميا... إعلان تشارلز الثالث ملكا لكندا بحفل في أوتاوا

15:58 GMT 10.09.2022
© AP Photo / Kirsty Wigglesworthولي عهد بريطانيا الأمير تشارلز
ولي عهد بريطانيا الأمير تشارلز - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2022
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
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تم إعلان الملك تشارلز الثالث، ملكا لكندا رسميا، اليوم السبت، خلال حفل في العاصمة أوتاوا.
أصبح تشارلز ملكا تلقائيا للبلاد عندما توفيت الملكة إليزابيث الثانية، يوم الخميس الماضي، بحسب وكالة "أسوشيتدبرس".
ولي العهد البريطاني، الأمير تشارلز، مع نجله الأمير، وليام - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2022
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لكن على غرار الحفل الذي نظم في المملكة المتحدة قبل ساعات، يعد حفل التتويج في كندا خطوة دستورية واحتفالية أساسية في تقديم الملك الجديد للبلاد.
وحاليا تشارلز هو رئيس الدولة في كندا العضو في الكومنولث البريطاني للمستعمرات السابقة.
على الرغم من أن الكنديين لا يبالون إلى حد ما بالنظام الملكي، إلا أن الكثيرين يكنون مودة كبيرة للملكة الراحلة إليزابيث الثانية التي تمثل صورتها الظلية عملاتهم المعدنية.
بدأت، اليوم السبت، مراسم حفل الإعلان عن تشارلز الثالث ملكا لبريطانيا، وذلك بعد يومين على وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية.
وأعلن قصر باكنغهام، في وقت سابق من يوم الخميس الماضي، وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية بعد أنباء عن تدهور حالتها الصحية بعد أن أوصى فريقها الطبي ببقائها تحت المراقبة. وقال القصر في بيان، إن "الملكة توفيت بسلام في قلعة بالمورال بعد ظهر اليوم".
ونكس العلم البريطاني فوق قصر باكنغهام بعد إعلان وفاة الملكة بشكل رسمي، وتحول الموقع الرسمي لقصر باكنغهام على الإنترنت إلى اللون الأسود حدادا على وفاة الملكة (1926 -2022).
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