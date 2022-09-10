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https://sputnikarabic.ae/20220910/سفينة-مميتة-بقدرات-خارقة-معلومات-عن-الطراد-الروسي-المرعب-مارشال-أوستينوف-1067562657.html
سفينة مميتة بقدرات خارقة... معلومات عن الطراد الروسي المرعب "مارشال أوستينوف"
سفينة مميتة بقدرات خارقة... معلومات عن الطراد الروسي المرعب "مارشال أوستينوف"
تمتلك روسيا ثاني أضخم أسطول حربي في العالم يضم 605 وحدات بحرية بينها طراد الصواريخ "مارشال أوستينوف" الذي يحمل على متنه عشرات الصواريخ الموجهة. 10.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-10T17:45+0000
2022-09-10T17:45+0000
رصد عسكري
روسيا
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تمثل روسيا واحدة من الدول الكبرى التي لديها قوات بحرية قادرة على العمل في أعالي البحار بوحدات بحرية متنوعة بينها طرادات الصواريخ، التي تحمل على متنها قوة نارية مخيفة، حسبما ذكر موقع "ميليتري فاكتوري" الأمريكي.وقبل أيام، كان الطراد "مارشال أوستينوف" ضمن قوة بحرية روسية عبرت مضيق المانش بالقرب من السواحل الفرنسية مما أثار رعب الفرنسيين، بحسب وسائل إعلام محلية.ما هي مهام الطراد الروسي "مارشال أوستينوف"؟ما هي المواصفات الفنية للطراد "مارشال أوستينوف"؟ما هو تسليح الطراد "مارشال أوستينوف"؟ما هو تاريخ الطراد "مارشال أوستينوف"؟تم تصنيع الطراد "مارشال أوستينوف" في حقبة الاتحاد السوفيتي ودخل الخدمة عام 1986 ولا يزال ضمن قوة الأسطول الروسي حتى الآن، حسبما يقول موقع "بيزنيس إنسيدر" الأمريكي، الذي أوضح أنه ينتمي إلى فئة السفن الحربية "سلافا" ولا يستخدمه إلا الأسطول الروسي، ويصفه بـ "السفينة الخارقة" التي تمتلك قدرات مميتة.
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رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

سفينة مميتة بقدرات خارقة... معلومات عن الطراد الروسي المرعب "مارشال أوستينوف"

17:45 GMT 10.09.2022
© Sputnik . Alexander Galperin / الانتقال إلى بنك الصورالطراد الروسي "مارشال أوستينوف" وسفينة "سيفيرومورسك" وسفينة الإنزال الكبية "كوروليوف"
الطراد الروسي مارشال أوستينوف وسفينة سيفيرومورسك وسفينة الإنزال الكبية كوروليوف - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2022
© Sputnik . Alexander Galperin
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تمتلك روسيا ثاني أضخم أسطول حربي في العالم يضم 605 وحدات بحرية بينها طراد الصواريخ "مارشال أوستينوف" الذي يحمل على متنه عشرات الصواريخ الموجهة.
تمثل روسيا واحدة من الدول الكبرى التي لديها قوات بحرية قادرة على العمل في أعالي البحار بوحدات بحرية متنوعة بينها طرادات الصواريخ، التي تحمل على متنها قوة نارية مخيفة، حسبما ذكر موقع "ميليتري فاكتوري" الأمريكي.
الطراد هو سفينة حربية أكبر من المدمرات وأقل حجما من حاملات الطائرات .
وقبل أيام، كان الطراد "مارشال أوستينوف" ضمن قوة بحرية روسية عبرت مضيق المانش بالقرب من السواحل الفرنسية مما أثار رعب الفرنسيين، بحسب وسائل إعلام محلية.
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ما هي مهام الطراد الروسي "مارشال أوستينوف"؟

قصف شواطئ العدو وسفنه الحربية.
قصف الأهداف الأرضية بالمدافع والصواريخ.
تأمين الممرات المائية الحيوية وحماية سواحل الدولة من أي عمليات إنزال جوي أو بحري.
دعم مهام الدفاع الجوي عن طريق التصدي للأهداف الجوية.
تنفيذ مهام الدعم النيراني أو اللوجيستي بتوفير إمدادات للسفن الحربية العاملة في أعالي البحار.

ما هي المواصفات الفنية للطراد "مارشال أوستينوف"؟

الطول: 186.4 متر.
العرض: 20.7 متر.
عمق الغاطس: 8.4 متر.
الإزاحة (الوزن): 10 أطنان.
المدى: 16 ألف كيلومتر.
السرعة: 62 كلم في الساعة.
الطاقم: 505 أفراد.

ما هو تسليح الطراد "مارشال أوستينوف"؟

صواريخ مضادة للسفن.
نوعان من صواريخ الدفاع الجوي.
مدافع رشاشة عيار 130 ملم.
أنظمة القتال القريب للتصدي للطائرات والصواريخ التي تخترق طبقات الدفاع المتقدمة.
قذائف مورتر مضادة للغواصات.
طوربيدات عيار 533 ملم.
مروحية بحرية مضادة للغواصات.

ما هو تاريخ الطراد "مارشال أوستينوف"؟

تم تصنيع الطراد "مارشال أوستينوف" في حقبة الاتحاد السوفيتي ودخل الخدمة عام 1986 ولا يزال ضمن قوة الأسطول الروسي حتى الآن، حسبما يقول موقع "بيزنيس إنسيدر" الأمريكي، الذي أوضح أنه ينتمي إلى فئة السفن الحربية "سلافا" ولا يستخدمه إلا الأسطول الروسي، ويصفه بـ "السفينة الخارقة" التي تمتلك قدرات مميتة.
© Sputnikما هي قدرات الأسطول الروسي في 2022؟
ما هي قدرات الأسطول الروسي في 2022؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2022
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