https://sputnikarabic.ae/20220910/سفينة-مميتة-بقدرات-خارقة-معلومات-عن-الطراد-الروسي-المرعب-مارشال-أوستينوف-1067562657.html

سفينة مميتة بقدرات خارقة... معلومات عن الطراد الروسي المرعب "مارشال أوستينوف"

سفينة مميتة بقدرات خارقة... معلومات عن الطراد الروسي المرعب "مارشال أوستينوف"

تمتلك روسيا ثاني أضخم أسطول حربي في العالم يضم 605 وحدات بحرية بينها طراد الصواريخ "مارشال أوستينوف" الذي يحمل على متنه عشرات الصواريخ الموجهة. 10.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-10T17:45+0000

2022-09-10T17:45+0000

2022-09-10T17:45+0000

رصد عسكري

روسيا

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تمثل روسيا واحدة من الدول الكبرى التي لديها قوات بحرية قادرة على العمل في أعالي البحار بوحدات بحرية متنوعة بينها طرادات الصواريخ، التي تحمل على متنها قوة نارية مخيفة، حسبما ذكر موقع "ميليتري فاكتوري" الأمريكي.وقبل أيام، كان الطراد "مارشال أوستينوف" ضمن قوة بحرية روسية عبرت مضيق المانش بالقرب من السواحل الفرنسية مما أثار رعب الفرنسيين، بحسب وسائل إعلام محلية.ما هي مهام الطراد الروسي "مارشال أوستينوف"؟ما هي المواصفات الفنية للطراد "مارشال أوستينوف"؟ما هو تسليح الطراد "مارشال أوستينوف"؟ما هو تاريخ الطراد "مارشال أوستينوف"؟تم تصنيع الطراد "مارشال أوستينوف" في حقبة الاتحاد السوفيتي ودخل الخدمة عام 1986 ولا يزال ضمن قوة الأسطول الروسي حتى الآن، حسبما يقول موقع "بيزنيس إنسيدر" الأمريكي، الذي أوضح أنه ينتمي إلى فئة السفن الحربية "سلافا" ولا يستخدمه إلا الأسطول الروسي، ويصفه بـ "السفينة الخارقة" التي تمتلك قدرات مميتة.

https://sputnikarabic.ae/20220731/ما-هي-قدرات-الأسطول-الروسي-في-2022-1065804584.html

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رصد عسكري, روسيا