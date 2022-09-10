https://sputnikarabic.ae/20220910/قائد-القيادة-المركزية-الأمريكية-يزور-مخيم-الهول-للاجئين-في-سوريا-صور-1067544916.html
قائد القيادة المركزية الأمريكية يزور مخيم الهول للاجئين في سوريا... صور
قائد القيادة المركزية الأمريكية يزور مخيم الهول للاجئين في سوريا... صور
زار قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال إريك كوريلا مؤخرا مخيم الهول للاجئين في سوريا، حيث يعيش نحو 60 ألف نازح، معظمهم من النساء والأطفال في ظروف قاسية. 10.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-10T08:37+0000
2022-09-10T08:37+0000
2022-09-10T08:37+0000
أخبار سوريا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
تنظيم داعش الإرهابي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/0f/1048371091_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_adfb4b4c96aaa8d6168d21920b0a8112.jpg
وقال كوريلا في بيان، أمس الجمعة، إنه "لا حل عسكرياً" لمشكلة مخيم الهول وأن الحل الوحيد هو عودة قاطني المخيم إلى بلادهم الأصلية.وأضاف أن المخيم بات يشكل خطرا حقيقا، لافتا إلى أن "كارثة إنسانية" تلوح في الأفق نظرا للأوضاع الإنسانية المروعة فيه.وحذر الجنرال الأمريكي من محاولات تنظيم "داعش" الإرهابي في تجنيد النازحين.وأوضح أنه تحدث مع العديد من سكان المخيم، مشيرا إلى أن مناقشاته معهم عززت من مخاوفه بشأن سوء الوضع هناك.وأكد أنه مع وجود 56 ألف شخص في المخيم، 90% منهم نساء وأطفال يعيشون في خيام، فإن المخيم هو رمز للمعاناة الإنسانية.ويقع مخيم "الهول" في ريف محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، ويأوي نازحين من الأراضي التي احتلّها تنظيم "داعش" الإرهابي؛ وتسيطر عليه "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، المدعومة من الولايات المتحدة. كما تسيطر تشكيلات "قسد" على عدد من المناطق في محافظات حلب والحسكة والرقة ودير الزور.ويضم مخيم الهول أكثر من 57 ألف شخص، معظمهم من عوائل أفراد انتموا لتنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، من الأطفال والنساء ومن جنسيات مختلفة، حسب آخر إحصاء من إدارة المخيم.
https://sputnikarabic.ae/20210513/بيان-القتل-في-مخيم-الهول-للاجئين-الذي-تسيطر-عليه-الولايات-المتحدة-مستمر--1048957429.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/0f/1048371091_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_58b98bf7acfacee642335b09fa5cb264.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, تنظيم داعش الإرهابي
أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, تنظيم داعش الإرهابي
قائد القيادة المركزية الأمريكية يزور مخيم الهول للاجئين في سوريا... صور
تابعنا عبر
زار قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال إريك كوريلا مؤخرا مخيم الهول للاجئين في سوريا، حيث يعيش نحو 60 ألف نازح، معظمهم من النساء والأطفال في ظروف قاسية.
وقال كوريلا في بيان، أمس الجمعة، إنه "لا حل عسكرياً" لمشكلة مخيم الهول وأن الحل الوحيد هو عودة قاطني المخيم إلى بلادهم الأصلية.
وأضاف أن المخيم بات يشكل خطرا حقيقا، لافتا إلى أن "كارثة إنسانية" تلوح في الأفق نظرا للأوضاع الإنسانية المروعة فيه.
وحذر الجنرال الأمريكي من محاولات تنظيم "داعش" الإرهابي في تجنيد النازحين.
وأوضح أنه تحدث مع العديد من سكان المخيم، مشيرا إلى أن مناقشاته معهم عززت من مخاوفه بشأن سوء الوضع هناك.
وأكد أنه مع وجود 56 ألف شخص في المخيم، 90% منهم نساء وأطفال يعيشون في خيام، فإن المخيم هو رمز للمعاناة الإنسانية.
ويقع مخيم "الهول" في ريف محافظة الحسكة
شمال شرقي سوريا، ويأوي نازحين من الأراضي التي احتلّها تنظيم "داعش" الإرهابي؛ وتسيطر عليه "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، المدعومة من الولايات المتحدة. كما تسيطر تشكيلات "قسد" على عدد من المناطق في محافظات حلب والحسكة والرقة ودير الزور.
ويضم مخيم الهول أكثر من 57 ألف شخص، معظمهم من عوائل أفراد انتموا لتنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، من الأطفال والنساء ومن جنسيات مختلفة، حسب آخر إحصاء من إدارة المخيم.