عربي
https://sputnikarabic.ae/20220910/قائد-القيادة-المركزية-الأمريكية-يزور-مخيم-الهول-للاجئين-في-سوريا-صور-1067544916.html
قائد القيادة المركزية الأمريكية يزور مخيم الهول للاجئين في سوريا... صور
قائد القيادة المركزية الأمريكية يزور مخيم الهول للاجئين في سوريا... صور
زار قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال إريك كوريلا مؤخرا مخيم الهول للاجئين في سوريا، حيث يعيش نحو 60 ألف نازح، معظمهم من النساء والأطفال في ظروف قاسية. 10.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-10T08:37+0000
2022-09-10T08:37+0000
أخبار سوريا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
تنظيم داعش الإرهابي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/0f/1048371091_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_adfb4b4c96aaa8d6168d21920b0a8112.jpg
وقال كوريلا في بيان، أمس الجمعة، إنه "لا حل عسكرياً" لمشكلة مخيم الهول وأن الحل الوحيد هو عودة قاطني المخيم إلى بلادهم الأصلية.وأضاف أن المخيم بات يشكل خطرا حقيقا، لافتا إلى أن "كارثة إنسانية" تلوح في الأفق نظرا للأوضاع الإنسانية المروعة فيه.وحذر الجنرال الأمريكي من محاولات تنظيم "داعش" الإرهابي في تجنيد النازحين.وأوضح أنه تحدث مع العديد من سكان المخيم، مشيرا إلى أن مناقشاته معهم عززت من مخاوفه بشأن سوء الوضع هناك.وأكد أنه مع وجود 56 ألف شخص في المخيم، 90% منهم نساء وأطفال يعيشون في خيام، فإن المخيم هو رمز للمعاناة الإنسانية.ويقع مخيم "الهول" في ريف محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، ويأوي نازحين من الأراضي التي احتلّها تنظيم "داعش" الإرهابي؛ وتسيطر عليه "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، المدعومة من الولايات المتحدة. كما تسيطر تشكيلات "قسد" على عدد من المناطق في محافظات حلب والحسكة والرقة ودير الزور.ويضم مخيم الهول أكثر من 57 ألف شخص، معظمهم من عوائل أفراد انتموا لتنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، من الأطفال والنساء ومن جنسيات مختلفة، حسب آخر إحصاء من إدارة المخيم.
https://sputnikarabic.ae/20210513/بيان-القتل-في-مخيم-الهول-للاجئين-الذي-تسيطر-عليه-الولايات-المتحدة-مستمر--1048957429.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/0f/1048371091_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_58b98bf7acfacee642335b09fa5cb264.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, تنظيم داعش الإرهابي
أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, تنظيم داعش الإرهابي

قائد القيادة المركزية الأمريكية يزور مخيم الهول للاجئين في سوريا... صور

08:37 GMT 10.09.2022
© Sputnik . ATTIA AL-ATTIAمخيم الهول شرقي محافظة الحسكة السورية
مخيم الهول شرقي محافظة الحسكة السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2022
© Sputnik . ATTIA AL-ATTIA
تابعنا عبرTelegram
زار قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال إريك كوريلا مؤخرا مخيم الهول للاجئين في سوريا، حيث يعيش نحو 60 ألف نازح، معظمهم من النساء والأطفال في ظروف قاسية.
وقال كوريلا في بيان، أمس الجمعة، إنه "لا حل عسكرياً" لمشكلة مخيم الهول وأن الحل الوحيد هو عودة قاطني المخيم إلى بلادهم الأصلية.
وأضاف أن المخيم بات يشكل خطرا حقيقا، لافتا إلى أن "كارثة إنسانية" تلوح في الأفق نظرا للأوضاع الإنسانية المروعة فيه.
وحذر الجنرال الأمريكي من محاولات تنظيم "داعش" الإرهابي في تجنيد النازحين.
وأوضح أنه تحدث مع العديد من سكان المخيم، مشيرا إلى أن مناقشاته معهم عززت من مخاوفه بشأن سوء الوضع هناك.
وأكد أنه مع وجود 56 ألف شخص في المخيم، 90% منهم نساء وأطفال يعيشون في خيام، فإن المخيم هو رمز للمعاناة الإنسانية.
مخيم الهول شرقي محافظة الحسكة السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2021
بيان روسي سوري مشترك: القتل في مخيم الهول للاجئين الذي تسيطر عليه الولايات المتحدة مستمر
13 مايو 2021, 08:47 GMT
ويقع مخيم "الهول" في ريف محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، ويأوي نازحين من الأراضي التي احتلّها تنظيم "داعش" الإرهابي؛ وتسيطر عليه "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، المدعومة من الولايات المتحدة. كما تسيطر تشكيلات "قسد" على عدد من المناطق في محافظات حلب والحسكة والرقة ودير الزور.
ويضم مخيم الهول أكثر من 57 ألف شخص، معظمهم من عوائل أفراد انتموا لتنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، من الأطفال والنساء ومن جنسيات مختلفة، حسب آخر إحصاء من إدارة المخيم.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:45 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 13:37 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала