https://sputnikarabic.ae/20220910/مقتل-وإصابة-17-إيرانيا-إثر-حادث-انقلاب-حافلة-في-العراق-1067549450.html
مقتل وإصابة 17 إيرانيا إثر حادث انقلاب حافلة في العراق
مقتل وإصابة 17 إيرانيا إثر حادث انقلاب حافلة في العراق
لقي شخصين إيرانيين حتفهما، وأصيب 15 آخرون، اليوم السبت، إثر حادث انقلاب حافلة كانت تقلهم إلى مدينة كربلاء لزيارة الأماكن المقدسة. 10.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-10T11:34+0000
2022-09-10T11:34+0000
2022-09-10T11:34+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
إيران
أخبار إيران
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103646/15/1036461577_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_0770cda357e9fc5a612637f9cf5a274f.jpg
ونقل موقع "الشرق" عن مصدر أمني عراقي، قوله إن "شخصين إيرانيين لقيا حتفهما، وأصيب 15 آخرون، السبت، في حادث انقلاب حافلة".وأضاف أن "الحافلة كانت تقلهم في قضاء الكوت التابع لمحافظة واسط أثناء توجههم إلى كربلاء لزيارة الأماكن المقدسة".وكانت إيران، قد أعلنت أمس الجمعة، غلق جميع المعابر الحدودية مع العراق حتى إشعار آخر بسبب "مخاوف بشأن أمن وسلامة" الزوار الإيرانيين المشاركين في أربعينية الحسين.ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية، عن رئيس لجنة الأربعين مجيد مير أحمدي قوله، إنه "تم إيقاف عبور زوار الأربعين الحسيني من معبري شلمجة وجذابة الحدوديين في خوزستان جنوب غرب إيران بشكل مؤقت بسبب إغلاق الحدود الإيرانية مع العراق".وتابع: "بعد إخلاء معابرنا الحدودية، ستتم دراسة الوضع الداخلي للعراق من حيث الازدحام وسيتم اتخاذ قرار بشأن كيفية إعادة فتح الحدود".وأوضح أنه يتم بذل جهود لاتخاذ قرار بشأن الموجودين في المعابر الحدودية مع العراق في الساعات المقبلة للعودة أو السماح لهم بعبور الحدود في ظل ظروف مطمئنة.
https://sputnikarabic.ae/20220909/إيران-تعلن-إغلاق-كافة-المعابر-الحدودية-مع-العراق-1067512143.html
العراق
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103646/15/1036461577_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_4143e422582671762f9898e075d708ea.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم, إيران, أخبار إيران
العراق, أخبار العراق اليوم, إيران, أخبار إيران
مقتل وإصابة 17 إيرانيا إثر حادث انقلاب حافلة في العراق
تابعنا عبر
لقي شخصين إيرانيين حتفهما، وأصيب 15 آخرون، اليوم السبت، إثر حادث انقلاب حافلة كانت تقلهم إلى مدينة كربلاء لزيارة الأماكن المقدسة.
ونقل
موقع "الشرق" عن مصدر أمني عراقي، قوله إن "شخصين إيرانيين لقيا حتفهما، وأصيب 15 آخرون، السبت، في حادث انقلاب حافلة".
وأضاف أن "الحافلة كانت تقلهم في قضاء الكوت التابع لمحافظة واسط أثناء توجههم إلى كربلاء لزيارة الأماكن المقدسة".
وكانت إيران، قد أعلنت أمس الجمعة، غلق جميع المعابر الحدودية مع العراق حتى إشعار آخر بسبب "مخاوف بشأن أمن وسلامة" الزوار الإيرانيين المشاركين في أربعينية الحسين.
ونقلت
وكالة الأنباء الإيرانية، عن رئيس لجنة الأربعين مجيد مير أحمدي قوله، إنه "تم إيقاف عبور زوار الأربعين الحسيني من معبري شلمجة وجذابة الحدوديين في خوزستان جنوب غرب إيران بشكل مؤقت بسبب إغلاق الحدود الإيرانية مع العراق".
وأضاف: "تم إغلاق جميع الحدود مع العراق حتى إشعار آخر بسبب مخاوف بشأن أمن وسلامة الزوار".
وتابع: "بعد إخلاء معابرنا الحدودية، ستتم دراسة الوضع الداخلي للعراق من حيث الازدحام وسيتم اتخاذ قرار بشأن كيفية إعادة فتح الحدود".
وأوضح أنه يتم بذل جهود لاتخاذ قرار بشأن الموجودين في المعابر الحدودية مع العراق
في الساعات المقبلة للعودة أو السماح لهم بعبور الحدود في ظل ظروف مطمئنة.