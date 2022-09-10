https://sputnikarabic.ae/20220910/مقتل-18-شخصا-في-حادث-تصادم-بين-حافلة-وناقلة-وقود-في-المكسيك-1067568325.html

مقتل 18 شخصا في حادث تصادم بين حافلة وناقلة وقود في المكسيك

مقتل 18 شخصا في حادث تصادم بين حافلة وناقلة وقود في المكسيك

لقي 18 شخصا على الأقل حتفهم، اليوم السبت، في تصادم بين ناقلة وقود وحافلة ركاب شمالي المكسيك. 10.09.2022, سبوتنيك عربي

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وقالت السلطات إن الحادث أدى إلى احتراق السيارتين بالكامل. وأظهرت صور التقطتها الشرطة أن الحافلة تحولت إلى معدن متفحم، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.عثرت شرطة ولاية تاماوليباس في البداية على رفات تسعة ضحايا، ولكن لاحقا تم العثور على تسع جثث أخرى، وسط توقعات بزيادة حصيلة الوفيات.ووقع الحادث قبل الفجر على طريق سريع يؤدي إلى مدينة مونتيري الشمالية.ونجا سائق الشاحنة التي كانت تسحب مقطورتين وهو قيد التحقيق. ويبدو أن الحافلة كانت قد انطلقت من ولاية هيدالغو وسط البلاد وكانت متوجهة إلى مونتيري.تعرضت سيارات الشحن ذات الحاوية المزدوجة في المكسيك للعديد من الحوادث المميتة في الماضي.نظرا لأن قيود الوزن وفحوصات السلامة في المكسيك متساهلة، فقد كانت هناك دعوات في الماضي لحظر الشاحنات الثقيلة للغاية وغير العملية.

https://sputnikarabic.ae/20220910/أكثر-من-30-جريح-في-حادث-مروري-جماعي-في-وسط-المكسيك-1067540357.html

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