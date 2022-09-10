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https://sputnikarabic.ae/20220910/نهضة-بركان-يتوج-بلقب-السوبر-الأفريقي-لأول-مرة-في-تاريخه-بهدفين-في-الوداد-1067568953.html
نهضة بركان يتوج بلقب السوبر الأفريقي لأول مرة في تاريخه بهدفين في الوداد
نهضة بركان يتوج بلقب السوبر الأفريقي لأول مرة في تاريخه بهدفين في الوداد
أحرز فريق نهضة بركان أول لقب له في مسابقة كأس السوبر الأفريقي لكرة القدم عقب فوزه على الوداد الرياضي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم... 10.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-10T21:17+0000
2022-09-10T21:17+0000
الوداد المغربي
كأس السوبر الأفريقي
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سجل الهدف الأول لفريق نهضة بركان المهاجم الشرقي البحري في الدقيقة ( 32)، فيما جاء الهدف الثاني عن طريق ضربة جزاء حولها إلى هدف سفيان المودن في الدقيقة 71 .ويعد هذا ثالث لقبه يحرزه فريق نهضة بركان خلال موسم 2022 بعد إحرازه كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم، وتتويجه بكأس العرش على حساب نفس الخصم الوداد الرياضي .
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الوداد المغربي, كأس السوبر الأفريقي
الوداد المغربي, كأس السوبر الأفريقي

نهضة بركان يتوج بلقب السوبر الأفريقي لأول مرة في تاريخه بهدفين في الوداد

21:17 GMT 10.09.2022
© AFP 2022 / STRنهضة بركان المغربي يتأهل إلى نهائي الكونفدرالية الأفريقية
نهضة بركان المغربي يتأهل إلى نهائي الكونفدرالية الأفريقية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2022
© AFP 2022 / STR
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أحرز فريق نهضة بركان أول لقب له في مسابقة كأس السوبر الأفريقي لكرة القدم عقب فوزه على الوداد الرياضي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت على أرضية ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله في الرباط.
سجل الهدف الأول لفريق نهضة بركان المهاجم الشرقي البحري في الدقيقة ( 32)، فيما جاء الهدف الثاني عن طريق ضربة جزاء حولها إلى هدف سفيان المودن في الدقيقة 71 .
ويعد هذا ثالث لقبه يحرزه فريق نهضة بركان خلال موسم 2022 بعد إحرازه كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم، وتتويجه بكأس العرش على حساب نفس الخصم الوداد الرياضي .
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