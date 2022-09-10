https://sputnikarabic.ae/20220910/هالاند-يكشف-عن-الميزة-التي-يحبها-في-غوارديولا-1067554773.html
هالاند يكشف عن الميزة التي يحبها في غوارديولا
هالاند يكشف عن الميزة التي يحبها في غوارديولا
كشف النجم النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، عن الميزة التي يحبها في المدير الفني بيب غوارديولا والتي ربما كانت حافزا له لتحقيق أفضل بداية من حيث عدد... 10.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-10T13:53+0000
2022-09-10T13:53+0000
2022-09-10T13:53+0000
رياضة
أخبار الدوري الإنجليزي
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وحسب صحيفة "ذا صن"، قال هالاند: "بالطبع أنا مندهش بعض الشيء من البداية، لكنها ليست دهشة كبيرة". وسجل هالاند مع فريقه الجديد، 12 هدفا في أول 7 مباريات، محققا أفضل بداية من حيث عدد الأهداف، لأي لاعب جديد في تاريخ البريميرليغ.وأضاف: "لست مندهشا لأنني أعرف قدراتي الخاصة، وأعرف الفريق الجيد الذي انضممت إليه... يوجد الكثير من الزملاء الجيدين هنا".وتابع: "إنه ناد جميل، مع وجود أشخاض جيدين حقا... أحب أن أكون في هذا الملعب، وقد قضينا بعض اللحظات المميزة حتى الآن".وعن اللعب تحت قيادة المدرب الإسباني بيب غوارديولا، أكد هالاند أن "العمل مع غوارديولا أمر رائع".وأردف: "غوارديولا مهووس بكرة القدم مثلي... كلانا يحب كرة القدم... إنه مجنون بها، وهذا شيء أحبه".وكان نادي مانشستر سيتي قد أعلن، الخميس الماضي، فوز هالاند بجائز أفضل لاعب في شهر أغسطس/آب، وذلك بعد تصدره جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 9 أهداف.
https://sputnikarabic.ae/20220906/غوارديولا-الاعتماد-على-هالاند-فقط-لن-يفيد-مانشيستر-سيتي-1067344871.html
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رياضة, أخبار الدوري الإنجليزي
رياضة, أخبار الدوري الإنجليزي
هالاند يكشف عن الميزة التي يحبها في غوارديولا
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كشف النجم النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، عن الميزة التي يحبها في المدير الفني بيب غوارديولا والتي ربما كانت حافزا له لتحقيق أفضل بداية من حيث عدد الأهداف، لأي لاعب جديد في تاريخ الدوري الإنجليزي.
وحسب صحيفة
"ذا صن"، قال هالاند: "بالطبع أنا مندهش بعض الشيء من البداية، لكنها ليست دهشة كبيرة".
وسجل هالاند مع فريقه الجديد، 12 هدفا في أول 7 مباريات، محققا أفضل بداية من حيث عدد الأهداف، لأي لاعب جديد في تاريخ البريميرليغ.
وأضاف: "لست مندهشا لأنني أعرف قدراتي الخاصة، وأعرف الفريق الجيد الذي انضممت إليه... يوجد الكثير من الزملاء الجيدين هنا".
وتابع: "إنه ناد جميل، مع وجود أشخاض جيدين حقا... أحب أن أكون في هذا الملعب، وقد قضينا بعض اللحظات المميزة حتى الآن".
وعن اللعب تحت قيادة المدرب الإسباني بيب غوارديولا
، أكد هالاند أن "العمل مع غوارديولا أمر رائع".
وأردف: "غوارديولا مهووس بكرة القدم مثلي... كلانا يحب كرة القدم... إنه مجنون بها، وهذا شيء أحبه".
وأوضح أن "بيب يفكر في كل شيء، مثل كيف يمكنك القيام بالأشياء بشكل أفضل وهذا ما أحبه فيه"، لافتا إلى أن النظام في السيتي معقد، وأنه يحاول استيعاب كل شيء في أسرع وقت ممكن.
وكان نادي مانشستر سيتي قد أعلن، الخميس الماضي، فوز هالاند
بجائز أفضل لاعب في شهر أغسطس/آب، وذلك بعد تصدره جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 9 أهداف.