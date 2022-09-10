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مصدر لسبوتنيك: تركيا تتهم اليونان بإطلاق النار على سفينة كانت تبحر في المياه الدولية
مصدر لسبوتنيك: تركيا تتهم اليونان بإطلاق النار على سفينة كانت تبحر في المياه الدولية
أكد مصدر دبلوماسي تركي لسبوتنيك، اليوم السبت، أن سفينة يونانية، أطلقت النار باتجاه سفينة ترفع علم جزر القمر، كانت تبحر في المياه الدولية، على بعد 11 ميل من... 10.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-10T21:35+0000
2022-09-10T21:36+0000
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أنقرة- سبوتنيك. وقال المصدر لسبوتنيك: "في 10 أيلول/سبتمبر 2022 في الساعة 13:27 [بتوقيت موسكو] أطلق الجانب اليوناني النار باتجاه سفينة شحن ترفع علم جزر القمر، كانت تبحر في المياه الدولية على بعد 11 ميل بحري جنوب غرب جزيرة بوزكادا [الواقعة قرب مضيق الدردنيل]، وبعد وصول زوارق خفر السواحل التركي إلى المنطقة، اضطر الجانب اليوناني للمغادرة".وبحسب المصدر، فقد "تم إجراء محاولات فورية للاحتجاج على هذا الحادث الذي يتنافى تماما مع القانون الدولي".وأضاف المصدر "تم التأكيد على خطورة الحادث، وطُلب إجراء تحقيق فوري وتقديم تفسيرات".وتشهد العلاقات بين تركيا واليونان العضوين في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، خلافات منذ سنوات طويلة في عدة ملفات أهمها الحدود البحرية والجوية ومسألة قبرص والتنقيب عن الغاز، وهو الأمر الذي دفع القوات التركية إلى تسيير دوريات جوية شبه يومية حول الجزر اليونانية القريبة من السواحل التركية.
https://sputnikarabic.ae/20220905/الاتحاد-الأوروبي-يعرب-عن-قلقه-من-تصريحات-تركيا-العدائية-بحق-اليونان-1067335150.html
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أخبار تركيا اليوم, اليونان, العالم
أخبار تركيا اليوم, اليونان, العالم

مصدر لسبوتنيك: تركيا تتهم اليونان بإطلاق النار على سفينة كانت تبحر في المياه الدولية

21:35 GMT 10.09.2022 (تم التحديث: 21:36 GMT 10.09.2022)
© AP Photo / Burhan Ozbiliciسفينة الأبحاث التركية "عروج ريس" في البحر المتوسط، تركيا 27 سبتمبر 2020
سفينة الأبحاث التركية عروج ريس في البحر المتوسط، تركيا 27 سبتمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2022
© AP Photo / Burhan Ozbilici
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أكد مصدر دبلوماسي تركي لسبوتنيك، اليوم السبت، أن سفينة يونانية، أطلقت النار باتجاه سفينة ترفع علم جزر القمر، كانت تبحر في المياه الدولية، على بعد 11 ميل من جزيرة بوزكادا التركية.
أنقرة- سبوتنيك. وقال المصدر لسبوتنيك: "في 10 أيلول/سبتمبر 2022 في الساعة 13:27 [بتوقيت موسكو] أطلق الجانب اليوناني النار باتجاه سفينة شحن ترفع علم جزر القمر، كانت تبحر في المياه الدولية على بعد 11 ميل بحري جنوب غرب جزيرة بوزكادا [الواقعة قرب مضيق الدردنيل]، وبعد وصول زوارق خفر السواحل التركي إلى المنطقة، اضطر الجانب اليوناني للمغادرة".
وبحسب المصدر، فقد "تم إجراء محاولات فورية للاحتجاج على هذا الحادث الذي يتنافى تماما مع القانون الدولي".
وأضاف المصدر "تم التأكيد على خطورة الحادث، وطُلب إجراء تحقيق فوري وتقديم تفسيرات".
علم الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2022
الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه من "تصريحات تركيا العدائية" بحق اليونان
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وتشهد العلاقات بين تركيا واليونان العضوين في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، خلافات منذ سنوات طويلة في عدة ملفات أهمها الحدود البحرية والجوية ومسألة قبرص والتنقيب عن الغاز، وهو الأمر الذي دفع القوات التركية إلى تسيير دوريات جوية شبه يومية حول الجزر اليونانية القريبة من السواحل التركية.
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