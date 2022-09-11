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https://sputnikarabic.ae/20220911/أمير-قطر-يجدد-لعقيلة-صالح-التأكيد-على-دعم-بلاده-لخيارات-الشعب-الليبي-وتطلعاته-1067580355.html
أمير قطر يجدد لعقيلة صالح التأكيد على دعم بلاده لخيارات الشعب ‏الليبي وتطلعاته
أمير قطر يجدد لعقيلة صالح التأكيد على دعم بلاده لخيارات الشعب ‏الليبي وتطلعاته
جدد أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثان، اليوم الأحد، على موقف بلاده تجاه الشعب الليبي، ودعم ‏خياراته وتحقيق تطلعاته في التنمية والازدهار من أجل وحدة ليبيا... 11.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-11T11:10+0000
2022-09-11T11:10+0000
أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني
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وأطلع عقيلة صالح أمير قطر خلال اللقاء، الذي جرى في مكتبه بالديوان الأميري، على آخر تطورات الأوضاع في ليبيا، معربا عن شكره وتقديره للشيخ تميم بن حمد على دعم قطر المتواصل والدائم لدولة ليبيا وشعبها، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا).كما بحث الطرفان في اللقاء أوجه تنمية وتعزيز التعاون بين قطر وليبيا، وناقشا المستجدات الراهنة في ليبيا، كما تناولا عددا من القضايا الإقليمية والدولية.وتأتي زيارة رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، إلى قطر، بعد يومين من زيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة للعاصمة القطرية ولقائه مع أمير البلاد تميم بن حمد آل ثاني.وكانت وسائل إعلام ليبية قد نقلت يوم الجمعة، عن عضو مجلس النواب الليبي عبد المنعم العرفي، أن عقيلة صالح سوف يلتقي في الدوحة مع الأمير تميم لـ "إنهاء الخلاف" الليبي الداخلي.وتتصاعد الأزمة السياسية في ليبيا بسبب نزاع بين حكومتين، الأولى برئاسة فتحي باشاغا؛ وكانت قد حصلت على ثقة مجلس النواب الليبي، في مارس/ آذار الماضي، أما الثانية، فهي حكومة الوحدة الوطنية، المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، والذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية؛ وذلك رغم انتهاء ولاية حكومته.
قطر
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أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني , قطر, أخبار قطر اليوم, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي
أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني , قطر, أخبار قطر اليوم, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي

أمير قطر يجدد لعقيلة صالح التأكيد على دعم بلاده لخيارات الشعب ‏الليبي وتطلعاته

11:10 GMT 11.09.2022
© AFP 2022 / FAYEZ NURELDINE الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2022
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر
© AFP 2022 / FAYEZ NURELDINE
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جدد أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثان، اليوم الأحد، على موقف بلاده تجاه الشعب الليبي، ودعم ‏خياراته وتحقيق تطلعاته في التنمية والازدهار من أجل وحدة ليبيا واستقرارها، وذلك خلال استقباله رئيس ‏مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، في العاصمة القطرية الدوحة.
وأطلع عقيلة صالح أمير قطر خلال اللقاء، الذي جرى في مكتبه بالديوان الأميري، على آخر تطورات الأوضاع في ليبيا، معربا عن شكره وتقديره للشيخ تميم بن حمد على دعم قطر المتواصل والدائم لدولة ليبيا وشعبها، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا).
كما بحث الطرفان في اللقاء أوجه تنمية وتعزيز التعاون بين قطر وليبيا، وناقشا المستجدات الراهنة في ليبيا، كما تناولا عددا من القضايا الإقليمية والدولية.
وتأتي زيارة رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، إلى قطر، بعد يومين من زيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة للعاصمة القطرية ولقائه مع أمير البلاد تميم بن حمد آل ثاني.
وكانت وسائل إعلام ليبية قد نقلت يوم الجمعة، عن عضو مجلس النواب الليبي عبد المنعم العرفي، أن عقيلة صالح سوف يلتقي في الدوحة مع الأمير تميم لـ "إنهاء الخلاف" الليبي الداخلي.
وتتصاعد الأزمة السياسية في ليبيا بسبب نزاع بين حكومتين، الأولى برئاسة فتحي باشاغا؛ وكانت قد حصلت على ثقة مجلس النواب الليبي، في مارس/ آذار الماضي، أما الثانية، فهي حكومة الوحدة الوطنية، المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، والذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية؛ وذلك رغم انتهاء ولاية حكومته.
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