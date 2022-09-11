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إيرادات السياحة في الإمارات تتجاوز 5 مليار دولار في النصف الأول من 2022

إيرادات السياحة في الإمارات تتجاوز 5 مليار دولار في النصف الأول من 2022

أعلنت الحكومة الإماراتية، اليوم الأحد، أن عائدات السياحة تجاوزت 5 مليارات دولار في النصف الأول من العام الجاري، مع توقع أداء قوي هذا الشتاء عندما تستضيف دولة... 11.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-11T12:48+0000

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2022-09-11T12:48+0000

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وحسب وكالة الأنباء الإماراتية، جاء ذلك في اجتماع لمجلس الوزراء في العاصمة أبوظبي برئاسة محمد بن راشد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.وأضاف أن "العدد الإجمالي لنزلاء الفنادق بلغ 12 مليونا، محققا نموا بنسبة 42%".وأشار بن راشد إلى أن ارتفاع مساهمة السياحة في الاقتصاد الوطني بنسبة 12% مقارنة بنسبة 6.2% قبل جائحة كورونا".وتابع: "نتوقع أداء سياحيا قويا في فصل الشتاء المقبل". وأفاد بأن مطار دبي استقبل 27.8 مليون مسافر في النصف الأول من العام بزيادة أكثر من 160% عن نفس الفترة من عام 2021. ومن المتوقع أن تستضيف دبي أعدادًا كبيرة من مشجعي كرة القدم خلال كأس العالم 2022 في نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول بسبب ندرة أماكن الإقامة في قطر. ودبي هي إحدى مدن الخليج التي ستقوم بتشغيل رحلات مكوكية يومية من وإلى قطر خلال كأس العالم، مما يسمح للجماهير في زيارتها وحضور المباريات في الوقت نفسه.

https://sputnikarabic.ae/20220829/80-مليار-درهم-إجمالي-نفقات-سكان-الإمارات-على-السفر-والسياحة-في-2021-1066972796.html

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