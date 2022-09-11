https://sputnikarabic.ae/20220911/إيرادات-السياحة-في-الإمارات-تتجاوز-5-مليار-دولار-في-النصف-الأول-من-2022-1067588745.html
إيرادات السياحة في الإمارات تتجاوز 5 مليار دولار في النصف الأول من 2022
إيرادات السياحة في الإمارات تتجاوز 5 مليار دولار في النصف الأول من 2022
أعلنت الحكومة الإماراتية، اليوم الأحد، أن عائدات السياحة تجاوزت 5 مليارات دولار في النصف الأول من العام الجاري، مع توقع أداء قوي هذا الشتاء عندما تستضيف دولة... 11.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-11T12:48+0000
2022-09-11T12:48+0000
2022-09-11T12:48+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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وحسب وكالة الأنباء الإماراتية، جاء ذلك في اجتماع لمجلس الوزراء في العاصمة أبوظبي برئاسة محمد بن راشد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.وأضاف أن "العدد الإجمالي لنزلاء الفنادق بلغ 12 مليونا، محققا نموا بنسبة 42%".وأشار بن راشد إلى أن ارتفاع مساهمة السياحة في الاقتصاد الوطني بنسبة 12% مقارنة بنسبة 6.2% قبل جائحة كورونا".وتابع: "نتوقع أداء سياحيا قويا في فصل الشتاء المقبل". وأفاد بأن مطار دبي استقبل 27.8 مليون مسافر في النصف الأول من العام بزيادة أكثر من 160% عن نفس الفترة من عام 2021. ومن المتوقع أن تستضيف دبي أعدادًا كبيرة من مشجعي كرة القدم خلال كأس العالم 2022 في نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول بسبب ندرة أماكن الإقامة في قطر. ودبي هي إحدى مدن الخليج التي ستقوم بتشغيل رحلات مكوكية يومية من وإلى قطر خلال كأس العالم، مما يسمح للجماهير في زيارتها وحضور المباريات في الوقت نفسه.
https://sputnikarabic.ae/20220829/80-مليار-درهم-إجمالي-نفقات-سكان-الإمارات-على-السفر-والسياحة-في-2021-1066972796.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, العالم العربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, العالم العربي
إيرادات السياحة في الإمارات تتجاوز 5 مليار دولار في النصف الأول من 2022
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أعلنت الحكومة الإماراتية، اليوم الأحد، أن عائدات السياحة تجاوزت 5 مليارات دولار في النصف الأول من العام الجاري، مع توقع أداء قوي هذا الشتاء عندما تستضيف دولة قطر المجاورة كأس العالم لكرة القدم.
وحسب وكالة
الأنباء الإماراتية، جاء ذلك في اجتماع لمجلس الوزراء في العاصمة أبوظبي برئاسة محمد بن راشد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
وقال بن راشد إن "إيرادات قطاع السياحة لدينا تجاوزت 19 مليار درهم (5.2 مليار دولار) في النصف الأول من عام 2022".
وأضاف أن "العدد الإجمالي لنزلاء الفنادق بلغ 12 مليونا، محققا نموا بنسبة 42%".
وأشار بن راشد إلى أن ارتفاع مساهمة السياحة في الاقتصاد الوطني بنسبة 12% مقارنة بنسبة 6.2% قبل جائحة كورونا".
وتابع: "نتوقع أداء سياحيا قويا في فصل الشتاء المقبل".
وأفاد بأن مطار دبي استقبل 27.8 مليون مسافر في النصف الأول من العام بزيادة أكثر من 160% عن نفس الفترة من عام 2021.
ومن المتوقع أن تستضيف دبي أعدادًا كبيرة من مشجعي كرة القدم خلال كأس العالم 2022
في نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول بسبب ندرة أماكن الإقامة في قطر.
ودبي
هي إحدى مدن الخليج التي ستقوم بتشغيل رحلات مكوكية يومية من وإلى قطر خلال كأس العالم، مما يسمح للجماهير في زيارتها وحضور المباريات في الوقت نفسه.