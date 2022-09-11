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الجزائر.. حبس صحفي على خلفية نشره مقال عن شحنة تمور صدرت إلى الخارج
الجزائر.. حبس صحفي على خلفية نشره مقال عن شحنة تمور صدرت إلى الخارج
نددت النقابة الوطنية للصحفيين، في الجزائر، بحبس الصحفي بلقاسم حوام بشكل مؤقت بأمر من القضاء الجزائري بعد نشره "أخبارا كاذبة". 11.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-11T21:56+0000
2022-09-11T21:56+0000
الجزائر
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واعتبرت النقابة أن "هذا الإجراء يتعارض مع جميع النصوص السارية التي تحكم ممارسة مهنة الصحفي والإعلام بشكل عام في الجزائر، ولا سيما الدستور وقانون الإعلام. وهي النصوص التي تحظر بشكل صريح حبس الصحفيين بسبب جنح الصحافة".وطالبت النقابة "بإعادة النظر في هذا القرار الجائر في أسرع وقت ممكن".وأودع حوام الحبس بأمر من القضاء الجزائري بعد نشره "أخبارا كاذبة" في مقال صدر بيومية الشروق الأربعاء، عن رفض شحنة تمور جزائرية بعد تصديرها بسبب معالجتها بمبيدات محظورة.وقال محاميه حسان إبراهيمي إن موكله أودع السجن بتهم تتعلق بقانوني المضاربة والعقوبات.وأوضح بأن "موكله أودع السجن المؤقت الخميس الماضي بعد التحقيق معه بتهم تتعلق بقانوني المضاربة والعقوبات".وأشار إلى أن موكله متهم بـ"نشر أخبار كاذبة من شأنها المساس بالأمن العمومي أو النظام العام" كما ينص قانون العقوبات، و"نشر أخبار كاذبة أو مغرضة عمدا، بغرض إحداث اضطراب في السوق ورفع الأسعار" وفق قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة.
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الجزائر, العالم العربي, أخبار العالم العربي
الجزائر, العالم العربي, أخبار العالم العربي

الجزائر.. حبس صحفي على خلفية نشره مقال عن شحنة تمور صدرت إلى الخارج

21:56 GMT 11.09.2022
© AFP 2022الشرطة الجزائرية
الشرطة الجزائرية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2022
© AFP 2022
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نددت النقابة الوطنية للصحفيين، في الجزائر، بحبس الصحفي بلقاسم حوام بشكل مؤقت بأمر من القضاء الجزائري بعد نشره "أخبارا كاذبة".
واعتبرت النقابة أن "هذا الإجراء يتعارض مع جميع النصوص السارية التي تحكم ممارسة مهنة الصحفي والإعلام بشكل عام في الجزائر، ولا سيما الدستور وقانون الإعلام. وهي النصوص التي تحظر بشكل صريح حبس الصحفيين بسبب جنح الصحافة".
وطالبت النقابة "بإعادة النظر في هذا القرار الجائر في أسرع وقت ممكن".
وأودع حوام الحبس بأمر من القضاء الجزائري بعد نشره "أخبارا كاذبة" في مقال صدر بيومية الشروق الأربعاء، عن رفض شحنة تمور جزائرية بعد تصديرها بسبب معالجتها بمبيدات محظورة.
وقال محاميه حسان إبراهيمي إن موكله أودع السجن بتهم تتعلق بقانوني المضاربة والعقوبات.
الشرطة الجزائرية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2022
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وأوضح بأن "موكله أودع السجن المؤقت الخميس الماضي بعد التحقيق معه بتهم تتعلق بقانوني المضاربة والعقوبات".
وأشار إلى أن موكله متهم بـ"نشر أخبار كاذبة من شأنها المساس بالأمن العمومي أو النظام العام" كما ينص قانون العقوبات، و"نشر أخبار كاذبة أو مغرضة عمدا، بغرض إحداث اضطراب في السوق ورفع الأسعار" وفق قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة.
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