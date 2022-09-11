https://sputnikarabic.ae/20220911/الحكومة-المصرية-لا-يوجد-الآن-ما-يسمى-بالدولار-الجمركي-حتى-نرفعه-1067583234.html
الحكومة المصرية: لا يوجد الآن ما يسمى بالدولار الجمركي حتى نرفعه
الحكومة المصرية: لا يوجد الآن ما يسمى بالدولار الجمركي حتى نرفعه
نفت الحكومة المصرية ما تردد من أنباء عن صدور قرار برفع أسعار الدولار الجمركي. 11.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-11T11:37+0000
2022-09-11T11:37+0000
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جاء هذا في بيان نشر، اليوم الأحد، في الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء في موقع فيسبوك.وقال البيان: "تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي منشورات تزعم صدور قرار برفع أسعار الدولار الجمركي".وأشار البيان إلى أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تواصل مع وزارة المالية، التي نفت تلك الأنباء.وأكدت الوزارة أنه لا صحة لرفع أسعار الدولار الجمركي، وأن المنشورات المتداولة لا أساس لها من الصحة.وأضافت الوزارة وفقا للبيان، أنه "لا يوجد الآن ما يسمى بالدولار الجمركي حتى تقوم وزارة المالية أو مصلحة الجمارك برفعه أو خفضه".وشددت على أن مصلحة الجمارك تستخدم أسعار العملات الأجنبية المعلنة من البنك المركزي المصري يوميا.وناشدت المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات، والحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية.
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أخبار مصر الآن, سعر الدولار اليوم
أخبار مصر الآن, سعر الدولار اليوم
الحكومة المصرية: لا يوجد الآن ما يسمى بالدولار الجمركي حتى نرفعه
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نفت الحكومة المصرية ما تردد من أنباء عن صدور قرار برفع أسعار الدولار الجمركي.
جاء هذا في بيان نشر، اليوم الأحد، في الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء في موقع فيسبوك.
وقال البيان: "تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي منشورات تزعم صدور قرار برفع أسعار الدولار الجمركي".
وأشار البيان إلى أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تواصل مع وزارة المالية، التي نفت تلك الأنباء.
وأكدت الوزارة أنه لا صحة لرفع أسعار الدولار الجمركي
، وأن المنشورات المتداولة لا أساس لها من الصحة.
وأضافت الوزارة وفقا للبيان، أنه "لا يوجد الآن ما يسمى بالدولار الجمركي حتى تقوم وزارة المالية أو مصلحة الجمارك برفعه أو خفضه".
وشددت على أن مصلحة الجمارك تستخدم أسعار العملات الأجنبية المعلنة من البنك المركزي المصري يوميا.
وناشدت المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات، والحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية.