https://sputnikarabic.ae/20220911/العثور-على-جثث-6-شبان-تمت-تصفيتهم-بالرصاص-شرقي-سوريا--1067609459.html
العثور على جثث 6 شبان تمت تصفيتهم بالرصاص شرقي سوريا
العثور على جثث 6 شبان تمت تصفيتهم بالرصاص شرقي سوريا
عُثر على مجموعة من الشبان قتلى بإطلاق الرصاص عليهم على الطريق الواصل بين محافظتي الحسكة ودير الزور ضمن مناطق سيطرة قوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي، مع... 11.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-11T20:42+0000
2022-09-11T20:42+0000
2022-09-11T20:44+0000
تقارير سبوتنيك
قتلى
دير الزور
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أفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، نقلا عن مصادر محلية بأنه تم العثور، اليوم الأحد، على مجموعة شبان مقتولين بعد تعذيبهم على الطريق العام الرابط بين الحسكة و دير الزور أو ما يسمى (الخرافي) ضمن منطقة سيطرة قوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي.وتابعت المصادر أن المجموعة مكونة من 6 شبان عرفت هوية 3 منهم، هم مجيد محمود الصالح، وعلي رمضان الساير، ورضوان حمود الصالح، وجميعهم من سكان ريف الحسكة في حين لم تعرف هوية الثلاثة الآخرين، مضيفة أن الجثث على الأغلب تعود لعناصر في قوات "قسد" أو من المتعاقدين معها وقعوا في كمين مسلح على الطريق المذكور.وتشهد مناطق سيطرة قوات "قسد" والجيش الأمريكي حالة من الفوضى الأمنية وانتشار الجريمة وعمليات السطو والسرقة شرقي سوريا.
https://sputnikarabic.ae/20220911/مسلحون-يصادرون-24-شقة-سكنية-بسبب-قربها-من-قاعدة-للجيش-الأمريكي-شرقي-سوريا-1067608601.html
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تقارير سبوتنيك, قتلى, دير الزور
تقارير سبوتنيك, قتلى, دير الزور
العثور على جثث 6 شبان تمت تصفيتهم بالرصاص شرقي سوريا
20:42 GMT 11.09.2022 (تم التحديث: 20:44 GMT 11.09.2022) تابعنا عبر
عُثر على مجموعة من الشبان قتلى بإطلاق الرصاص عليهم على الطريق الواصل بين محافظتي الحسكة ودير الزور ضمن مناطق سيطرة قوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي، مع معلومات أولية تشير إلى أنهم من عناصرها أو من المتعاقدين معها.
أفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، نقلا عن مصادر محلية بأنه تم العثور، اليوم الأحد، على مجموعة شبان مقتولين بعد تعذيبهم على الطريق العام الرابط بين الحسكة و دير الزور أو ما يسمى (الخرافي) ضمن منطقة سيطرة قوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي.
وتابعت المصادر أن المجموعة مكونة من 6 شبان عرفت هوية 3 منهم، هم مجيد محمود الصالح، وعلي رمضان الساير، ورضوان حمود الصالح، وجميعهم من سكان ريف الحسكة في حين لم تعرف هوية الثلاثة الآخرين، مضيفة أن الجثث على الأغلب تعود لعناصر في قوات "قسد" أو من المتعاقدين معها وقعوا في كمين مسلح على الطريق المذكور.
وتشهد مناطق سيطرة قوات "قسد" والجيش الأمريكي حالة من الفوضى الأمنية وانتشار الجريمة وعمليات السطو والسرقة شرقي سوريا.