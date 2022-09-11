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https://sputnikarabic.ae/20220911/العراق-العبادي-يدعو-إلى-اتفاق-سياسي-يعتبر-المرحلة-الراهنة-انتقالية-1067610347.html
العراق... العبادي يدعو إلى اتفاق سياسي يعتبر المرحلة الراهنة "انتقالية"
العراق... العبادي يدعو إلى اتفاق سياسي يعتبر المرحلة الراهنة "انتقالية"
دعا رئيس "ائتلاف النصر" العراقي، حيدر العبادي، مساء اليوم الأحد، إلى "اتفاق سياسي يفضي لاعتبار المرحلة الراهنة انتقالية، تبدأ بتشكيل حكومة وتنتهي بحل البرلمان... 11.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-11T20:52+0000
2022-09-11T20:52+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
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وقال العبادي في تغريدة على خلفية دعوات زعيم "التيار الصدري" مقتدى الصدر، لحل البرلمان والتوجه لانتخابات جديدة: "أي مسار يقوم على كسر الإرادة سيكون وبالاً على الشعب والدولة".ودعا رئيس "ائتلاف النصر" أحد مكونات "الإطار التنسيقي" (تحالف يضم قوى شيعية مقربة من إيران) إلى "اتفاق سياسي يفضي لاعتبار المرحلة الراهنة انتقالية، تبدأ بتشكيل حكومة وتنتهي بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة".واعتبر أن "مصالح الشعب واستقرار الدولة أعلى وأغلى من أي مصلحة حزبية أو فئوية"، دون مزيد من التفاصيل.وكان العبادي قد أطلق الأربعاء الماضي مبادرة سياسية لتجاوز حالة الانسداد السياسي التي تشهدها البلاد منذ الانتخابات الأخيرة التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول 2021 على خلفية خلافات بين القوى الشيعية حول تشكيل الحكومة.ووقتها، قال رئيس ائتلاف النصر في تغريدة: "بعد قرار المحكمة الاتحادية، أدعو لتقديم مبادرة استناداً إلى المادة 64 من الدستور، وضمن اتفاق سياسي مجدول يشمل الانتخابات المبكرة وقوانينها ومؤسساتها، باشراف حكومة ذات صلاحيات كاملة، وحل مجلس النواب".وشدد على أن "النظام والإستقرار والسلام والتنمية أولويات وطنية عليا، وهي بصالح الجميع".ودعوة العبادي جاءت بعد ساعات من رفض المحكمة الاتحادية العليا دعوى حل البرلمان التي سبق ورفعها أمامها من التيار الصدري، لـ"عدم الاختصاص"، بعد تأجيل البت فيها لأكثر من مرة.وأسفرت اشتباكات مسلحة شهدتها العاصمة بغداد ومدن عراقية أخرى أواخر الشهر الماضي عن مقتل أكثر من 30 قتيلا ومئات الجرحى إثر اقتحام أنصار التيار الصدري عددا من المقار الحكومية بالعاصمة فور إعلان الصدر اعتزال العمل السياسي.
https://sputnikarabic.ae/20220907/المحكمة-الاتحادية-العليا-في-العراق-ترد-دعوى-حل-مجلس-النواب-لعدم-الاختصاص-1067430313.html
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العراق, أخبار العراق اليوم
العراق, أخبار العراق اليوم

العراق... العبادي يدعو إلى اتفاق سياسي يعتبر المرحلة الراهنة "انتقالية"

20:52 GMT 11.09.2022
© AFP 2022 / Adam Berryرئيس الحكومة حيدر العبادي
رئيس الحكومة حيدر العبادي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2022
© AFP 2022 / Adam Berry
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دعا رئيس "ائتلاف النصر" العراقي، حيدر العبادي، مساء اليوم الأحد، إلى "اتفاق سياسي يفضي لاعتبار المرحلة الراهنة انتقالية، تبدأ بتشكيل حكومة وتنتهي بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة".
وقال العبادي في تغريدة على خلفية دعوات زعيم "التيار الصدري" مقتدى الصدر، لحل البرلمان والتوجه لانتخابات جديدة: "أي مسار يقوم على كسر الإرادة سيكون وبالاً على الشعب والدولة".
ودعا رئيس "ائتلاف النصر" أحد مكونات "الإطار التنسيقي" (تحالف يضم قوى شيعية مقربة من إيران) إلى "اتفاق سياسي يفضي لاعتبار المرحلة الراهنة انتقالية، تبدأ بتشكيل حكومة وتنتهي بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة".
واعتبر أن "مصالح الشعب واستقرار الدولة أعلى وأغلى من أي مصلحة حزبية أو فئوية"، دون مزيد من التفاصيل.
وكان العبادي قد أطلق الأربعاء الماضي مبادرة سياسية لتجاوز حالة الانسداد السياسي التي تشهدها البلاد منذ الانتخابات الأخيرة التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول 2021 على خلفية خلافات بين القوى الشيعية حول تشكيل الحكومة.
ووقتها، قال رئيس ائتلاف النصر في تغريدة: "بعد قرار المحكمة الاتحادية، أدعو لتقديم مبادرة استناداً إلى المادة 64 من الدستور، وضمن اتفاق سياسي مجدول يشمل الانتخابات المبكرة وقوانينها ومؤسساتها، باشراف حكومة ذات صلاحيات كاملة، وحل مجلس النواب".
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المحكمة الاتحادية العليا في العراق ترد دعوى حل مجلس النواب لعدم الاختصاص
7 سبتمبر, 12:52 GMT
وشدد على أن "النظام والإستقرار والسلام والتنمية أولويات وطنية عليا، وهي بصالح الجميع".
ودعوة العبادي جاءت بعد ساعات من رفض المحكمة الاتحادية العليا دعوى حل البرلمان التي سبق ورفعها أمامها من التيار الصدري، لـ"عدم الاختصاص"، بعد تأجيل البت فيها لأكثر من مرة.
وأسفرت اشتباكات مسلحة شهدتها العاصمة بغداد ومدن عراقية أخرى أواخر الشهر الماضي عن مقتل أكثر من 30 قتيلا ومئات الجرحى إثر اقتحام أنصار التيار الصدري عددا من المقار الحكومية بالعاصمة فور إعلان الصدر اعتزال العمل السياسي.
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