https://sputnikarabic.ae/20220907/المحكمة-الاتحادية-العليا-في-العراق-ترد-دعوى-حل-مجلس-النواب-لعدم-الاختصاص-1067430313.html
المحكمة الاتحادية العليا في العراق ترد دعوى حل مجلس النواب لعدم الاختصاص
المحكمة الاتحادية العليا في العراق ترد دعوى حل مجلس النواب لعدم الاختصاص
أعلنت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الأربعاء، رد الدعوى المقدمة من عدد من قيادات التيار الصدري التي تدعو لحل مجلس النواب، مرجعة ذلك إلى أن حل... 07.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-07T12:52+0000
2022-09-07T12:52+0000
2022-09-07T12:52+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
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بغداد - سبوتنيك. وأشار بيان للمحكمة أن "اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا محددة بموجب المادة (93) من الدستور والمادة (4) من قانون المحكمة الاتحادية العليا وليس من ضمنها حل البرلمان".وأوضحت أن "الجزاء الذي يفرض على مجلس النواب لعدم قيامه بواجباته الدستورية هو حل المجلس عند وجود مبرراته".وشهد العراق، يومي الاثنين والثلاثاء، اشتباكات دامية راح ضحيتها أكثر من 30 قتيلا، وعدد كبير من المصابين، عقب اقتحام أنصار "التيار الصدري" عددا من المقار الحكومية في بغداد، فور إعلان زعيم التيار، مقتدى الصدر اعتزال العمل السياسي.وانسحب أنصار التيار الصدري من الشارع، إمتثالا لتوجيهات زعيم التيار، الذي انتقد ما وصفها بـ "الثورة" والعنف الذي تخلل الاحتجاجات.ويأتي قرار الزعيم الشيعي، مقتدى الصدر، باعتزال العمل السياسي، بعد أشهر من الصراع الذي خاضه التيار ضد الإطار التنسيقي "الذي يضم أحزاب وقوى شيعية"، من أجل تشكيل حكومة أغلبية، بعد فوز التيار الصدري بالأغلبية في البرلمان.
https://sputnikarabic.ae/20220907/التيار-الصدري-يقدم-طلبا-للقضاء-العراقي-للقبض-على-نوري-المالكي-ومنعه-من-السفر-بسبب-التسريبات-الصوتية-1067417446.html
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العراق, أخبار العراق اليوم
العراق, أخبار العراق اليوم
المحكمة الاتحادية العليا في العراق ترد دعوى حل مجلس النواب لعدم الاختصاص
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أعلنت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الأربعاء، رد الدعوى المقدمة من عدد من قيادات التيار الصدري التي تدعو لحل مجلس النواب، مرجعة ذلك إلى أن حل المجلس ليس من اختصاصها.
بغداد - سبوتنيك. وأشار بيان للمحكمة أن "اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا محددة بموجب المادة (93) من الدستور والمادة (4) من قانون المحكمة الاتحادية العليا وليس من ضمنها حل البرلمان".
وأوضحت أن "الجزاء الذي يفرض على مجلس النواب لعدم قيامه بواجباته الدستورية هو حل المجلس عند وجود مبرراته".
وشهد العراق، يومي الاثنين والثلاثاء، اشتباكات دامية راح ضحيتها أكثر من 30 قتيلا
، وعدد كبير من المصابين، عقب اقتحام أنصار "التيار الصدري" عددا من المقار الحكومية في بغداد، فور إعلان زعيم التيار، مقتدى الصدر اعتزال العمل السياسي.
وانسحب أنصار التيار الصدري من الشارع، إمتثالا لتوجيهات زعيم التيار
، الذي انتقد ما وصفها بـ "الثورة" والعنف الذي تخلل الاحتجاجات.
ويأتي قرار الزعيم الشيعي، مقتدى الصدر، باعتزال العمل السياسي، بعد أشهر من الصراع الذي خاضه التيار ضد الإطار التنسيقي "الذي يضم أحزاب وقوى شيعية"، من أجل تشكيل حكومة أغلبية، بعد فوز التيار الصدري بالأغلبية في البرلمان.