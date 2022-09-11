https://sputnikarabic.ae/20220911/العراق-تعطيل-الدوام-الرسمي-في-3-محافظات-1067573341.html
العراق... تعطيل الدوام الرسمي في 3 محافظات
العراق... تعطيل الدوام الرسمي في 3 محافظات
أعلنت 3 محافظات عراقية هي واسط والمثنى والديوانية، تعطيل الدوام الرسمي بمناسبة "ذكرى الأربعينية". 11.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-11T07:00+0000
2022-09-11T07:00+0000
2022-09-11T07:00+0000
أخبار العراق اليوم
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وقالت محافظة واسط، صباح يوم السبت، في بيان: " نظرا لبدء مسيرة الأربعينية العالمية المقدسة... تبدأ عطلة الزيارة اعتبارا من يوم الثلاثاء لغاية يوم السبت".وأشار البيان إلى أن العطلة تشمل جميع المدارس، وتأجيل امتحانات يومي الثلاثاء والأربعاء للأسبوع المقبل، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.محافظة المثنى، أعلنت هي الأخرى يوم السبت، تعطل الدوام الرسمي يومي الأربعاء والخميس المقبلين للسبب نفسه.وفي محافظة الديوانية، تم إعلان تعطل الدوام الرسمي ليومي الأربعاء والخميس المقبلين للسبب ذاته.
https://sputnikarabic.ae/20220910/أنقرة-تعلن-تحييد-عنصرين-من-حزب-العمال-الكردستاني-شمالي-العراق-1067565735.html
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أخبار العراق اليوم
العراق... تعطيل الدوام الرسمي في 3 محافظات
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أعلنت 3 محافظات عراقية هي واسط والمثنى والديوانية، تعطيل الدوام الرسمي بمناسبة "ذكرى الأربعينية".
وقالت محافظة واسط، صباح يوم السبت، في بيان: " نظرا لبدء مسيرة الأربعينية العالمية المقدسة... تبدأ عطلة الزيارة اعتبارا من يوم الثلاثاء لغاية يوم السبت".
وأشار البيان إلى أن العطلة تشمل جميع المدارس، وتأجيل امتحانات يومي الثلاثاء والأربعاء للأسبوع المقبل، بحسب وكالة الأنباء العراقية
الرسمية.
محافظة المثنى، أعلنت هي الأخرى يوم السبت، تعطل الدوام الرسمي يومي الأربعاء والخميس المقبلين للسبب نفسه.
وفي محافظة الديوانية، تم إعلان تعطل الدوام الرسمي ليومي الأربعاء والخميس المقبلين للسبب ذاته.