https://sputnikarabic.ae/20220910/أنقرة-تعلن-تحييد-عنصرين-من-حزب-العمال-الكردستاني-شمالي-العراق-1067565735.html
أنقرة تعلن تحييد عنصرين من حزب العمال الكردستاني شمالي العراق
أنقرة تعلن تحييد عنصرين من حزب العمال الكردستاني شمالي العراق
أعلن الجيش التركي، تحييد اثنين من مسلحي تنظيم "حزب العمال الكردستاني" (بي كي كي) شمالي العراق. 10.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-10T18:48+0000
2022-09-10T18:48+0000
2022-09-10T18:49+0000
أخبار تركيا اليوم
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جاء هذا في بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، بحسب وكالة "الأناضول".وتابع البيان أن شمالي العراق وسوريا لن يكونا "مكانين آمنين للإرهابيين"، مضيفا "عازمون على تجفيف الإرهاب في منبعه".وكانت تركيا قد أعلنت، في 23 أبريل/ نيسان من العام الماضي، إطلاق عمليتي "مخلب البرق" و"مخلب النمر" بشكل متزامن ضد عناصر "حزب العمال الكردستاني" في مناطق "متينا" و"أفشين ـ باسيان"، شمالي العراق.
https://sputnikarabic.ae/20220907/تركيا-نرفض-قرارات-الاجتماع-الوزاري-لجامعة-الدول-العربية-1067451158.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم
أنقرة تعلن تحييد عنصرين من حزب العمال الكردستاني شمالي العراق
18:48 GMT 10.09.2022 (تم التحديث: 18:49 GMT 10.09.2022) تابعنا عبر
أعلن الجيش التركي، تحييد اثنين من مسلحي تنظيم "حزب العمال الكردستاني" (بي كي كي) شمالي العراق.
جاء هذا في بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، بحسب وكالة "الأناضول"
.
وتابع البيان أن شمالي العراق وسوريا لن يكونا "مكانين آمنين للإرهابيين"، مضيفا "عازمون على تجفيف الإرهاب في منبعه".
وكانت تركيا قد أعلنت، في 23 أبريل/ نيسان من العام الماضي، إطلاق عمليتي "مخلب البرق" و"مخلب النمر" بشكل متزامن ضد عناصر "حزب العمال الكردستاني" في مناطق "متينا" و"أفشين ـ باسيان"، شمالي العراق.