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https://sputnikarabic.ae/20220910/أنقرة-تعلن-تحييد-عنصرين-من-حزب-العمال-الكردستاني-شمالي-العراق-1067565735.html
أنقرة تعلن تحييد عنصرين من حزب العمال الكردستاني شمالي العراق
أنقرة تعلن تحييد عنصرين من حزب العمال الكردستاني شمالي العراق
أعلن الجيش التركي، تحييد اثنين من مسلحي تنظيم "حزب العمال الكردستاني" (بي كي كي) شمالي العراق. 10.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-10T18:48+0000
2022-09-10T18:49+0000
أخبار تركيا اليوم
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جاء هذا في بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، بحسب وكالة "الأناضول".وتابع البيان أن شمالي العراق وسوريا لن يكونا "مكانين آمنين للإرهابيين"، مضيفا "عازمون على تجفيف الإرهاب في منبعه".وكانت تركيا قد أعلنت، في 23 أبريل/ نيسان من العام الماضي، إطلاق عمليتي "مخلب البرق" و"مخلب النمر" بشكل متزامن ضد عناصر "حزب العمال الكردستاني" في مناطق "متينا" و"أفشين ـ باسيان"، شمالي العراق.
https://sputnikarabic.ae/20220907/تركيا-نرفض-قرارات-الاجتماع-الوزاري-لجامعة-الدول-العربية-1067451158.html
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أخبار تركيا اليوم
أخبار تركيا اليوم

أنقرة تعلن تحييد عنصرين من حزب العمال الكردستاني شمالي العراق

18:48 GMT 10.09.2022 (تم التحديث: 18:49 GMT 10.09.2022)
© AFP 2022 / DELIL SOULEIMANأقوى 5 جيوش بالشرق الأوسط في 2021... الجيش التركي
أقوى 5 جيوش بالشرق الأوسط في 2021... الجيش التركي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2022
© AFP 2022 / DELIL SOULEIMAN
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أعلن الجيش التركي، تحييد اثنين من مسلحي تنظيم "حزب العمال الكردستاني" (بي كي كي) شمالي العراق.
جاء هذا في بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، بحسب وكالة "الأناضول".
وزير الخارجية التركية مولود جاووش أوغلو بعد لقاءه نظيره اللبناني عبد الله بو حبيب في بيروت، لبنان 16 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2022
تركيا: نرفض قرارات الاجتماع الوزاري لجامعة الدول العربية
7 سبتمبر, 19:26 GMT
وتابع البيان أن شمالي العراق وسوريا لن يكونا "مكانين آمنين للإرهابيين"، مضيفا "عازمون على تجفيف الإرهاب في منبعه".
وكانت تركيا قد أعلنت، في 23 أبريل/ نيسان من العام الماضي، إطلاق عمليتي "مخلب البرق" و"مخلب النمر" بشكل متزامن ضد عناصر "حزب العمال الكردستاني" في مناطق "متينا" و"أفشين ـ باسيان"، شمالي العراق.
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