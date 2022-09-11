https://sputnikarabic.ae/20220911/القوات-الروسية-تحبط-هجمات-إرهابية-أعدها-الجيش-الأوكراني-في-منطقة-خيرسون-1067605011.html

القوات الروسية تحبط هجمات إرهابية أعدها الجيش الأوكراني في منطقة خيرسون

القوات الروسية تحبط هجمات إرهابية أعدها الجيش الأوكراني في منطقة خيرسون

أحبطت قوات الأمن الروسية سلسلة من الهجمات الإرهابية على أراضي منطقة خيرسون، كان من المفترض أن ينفذها أعضاء المنظمات القومية الأوكرانية بإشراف القوات الخاصة... 11.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-11T17:28+0000

2022-09-11T17:28+0000

2022-09-11T17:28+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

روسيا

عمليات عسكرية

أخبار أوكرانيا

مخربون

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وقال مصدر أمني روسي لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأحد، "نتيجة للإجراءات العملياتية والقتالية التي تم تنفيذها، تم إحباط سلسلة من الأعمال الإرهابية في إقليم خيرسون".وأضاف أنه تم العثور في مخابئ المخربين على11 لغما مضادا للدبابات وفتيل ألغام مضادة للدبابات وخمسة صناديق ذخيرة أوتوماتيكية وستة ألغام شظية مضادة للأفرادMON-50وستة ألغام مضادة للأفراد للتدمير الموجهMON-90، صندوق قنابل يدوية من طرازF-1، وصندوقين من مادة تي إن تي وبندقيتين هجوميتين من طراز AK 7.62 ملم وبندقية هجوميةAKSU 5.45، وأسلحة رشاشة أوكرانية حديثة الصنع وصندوقSZ-4P لأعمال الهدم وأدوات التفجير: أسلاك وأجهزة تشغيل العبوات الناسفة بفعل الضغط والإدارة عن بعد.وبحسب المسؤول الأمني​​، فقد تم إعطاء منفذي الهجمات الإرهابية الوشيكة تعليمات مفصلة حول كيفية تفجير خطوط الكهرباء وخطوط السكك الحديدية.وختم "أود أن أشير بشكل منفصل إلى أن نظام كييف لا يهتم كثيرًا بالمدنيين في الأراضي التي حررها الجيش الروسي، ولا يعتبرهم من رعاياه، وبالتالي يتجاهل المدنيين ويسعى إلى إلحاق أكبر قدر من الضرر بالبنية التحتية واقتصاد المنطقة".

https://sputnikarabic.ae/20220911/الدفاع-الروسية-القضاء-على-أكثر-من-4-آلاف-عسكري-أوكراني-في-فترة-قصيرة-1067592136.html

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