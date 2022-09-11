https://sputnikarabic.ae/20220911/المصالحة-الروسي-يرصد-3-حالات-قصف-من-قبل-إرهابييالنصرة-في-منطقة-إدلب-السورية-1067612789.html

"المصالحة الروسي" يرصد 3 حالات قصف من قبل إرهابيي"النصرة" في منطقة إدلب السورية

"المصالحة الروسي" يرصد 3 حالات قصف من قبل إرهابيي"النصرة" في منطقة إدلب السورية

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا، أن مسلحي تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي (المحظور في روسيا)، نفذوا 3 عمليات قصف في منطقة إدلب لخفض التصعيد شمال غرب سوريا... 11.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-11T22:21+0000

2022-09-11T22:21+0000

2022-09-11T22:21+0000

مركز المصالحة الروسي

النصرة

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موسكو - سبوتنيك. وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة، اللواء أوليغ إيغوروف، مساء أمس الأحد، إنه "خلال اليوم الأخير سجلت في منطقة إدلب لخفض التصعيد ثلاث حالات قصف من قبل جماعة "جبهة النصرة الإرهابية".وأوضح إيغوروف، أن العمليات الثلاث سجلت في محافظة إدلب.وتمثل منطقة إدلب لخفض التصعيد، التي تشمل إدلب المحافظة وأجزاء من محافظات حلب وحماة واللاذقية، آخر معقل لمسلحي تنظيم "هيئة تحرير الشام" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا) الذي يشكل عناصر "جبهة النصرة" عموده الفقري، كما تتمركز في هذه الأراضي جماعات مسلحة موالية لتركيا.

https://sputnikarabic.ae/20220907/المصالحة-الروسي-3-عمليات-قصف-من-قبل-إرهابيي-النصرة-في-منطقة-إدلب-بسوريا-1067454306.html

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مركز المصالحة الروسي, النصرة