https://sputnikarabic.ae/20220911/الولايات-المتحدة-وزيرة-الخزانة-تحذر-من-خطر-الركود-وارتفاع-أسعار-البنزين-1067613073.html
الولايات المتحدة.. وزيرة الخزانة تحذر من خطر الركود وارتفاع أسعار البنزين
الولايات المتحدة.. وزيرة الخزانة تحذر من خطر الركود وارتفاع أسعار البنزين
حذرت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، اليوم الأحد، من خطر الركود الاقتصادي وارتفاع أسعار البنزين. 11.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-11T23:24+0000
2022-09-11T23:24+0000
2022-09-11T23:24+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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وصرحت المسؤولة للقناة الإخبارية "سي إن إن"، أن هناك "خطرا" في أن ترتفع أسعار البنزين في الولايات المتحدة مجددا، في وقت لاحق من هذه السنة، في الوقت الذي تتعاظم فيه المخاوف بشأن الضغط على ميزانية الأسر الأمريكية، بسبب ارتفاع صاروخي للأسعار شبيه بذلك المسجل خلال الصيف.ومن شأن تصريحات وزيرة الخزانة أن تغذي المخاوف من ارتفاع أسعار البنزين مجددا، وذلك بعد أن بدأت في الانخفاض الشهر الماضي.واعتبرت يلين أن مجلس الاحتياطي الفدرالي قادر على تحديد أنجع سبيل لتفادي الركود الاقتصادي، مقرة في الوقت نفسه بخطر حدوث الركود نتيجة تشديد المجلس لسياسته النقدية للحد من التضخم.وعلى الرغم من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة، تستطرد الوزيرة، فإن الولايات المتحدة تتوفر فيها سوق شغل قوي.يذكر أن الاحتياطي الفدرالي عمد، وبغية الحد من التضخم المرتفع، إلى زيادة أسعار الفائدة أربع مرات إلى الآن خلال 2022، ويرتقب أن يرفع هذه الأسعار مجددا خلال السنة الجارية.
https://sputnikarabic.ae/20220909/الاحتياطي-الفيدرالي-يلمح-إلى-رفع-الفائدة-بنسبة-075-للمرة-الثالثة-1067534990.html
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الولايات المتحدة الأمريكية
الولايات المتحدة الأمريكية
الولايات المتحدة.. وزيرة الخزانة تحذر من خطر الركود وارتفاع أسعار البنزين
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حذرت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، اليوم الأحد، من خطر الركود الاقتصادي وارتفاع أسعار البنزين.
وصرحت المسؤولة للقناة الإخبارية "سي إن إن"، أن هناك "خطرا" في أن ترتفع أسعار البنزين في الولايات المتحدة مجددا
، في وقت لاحق من هذه السنة، في الوقت الذي تتعاظم فيه المخاوف بشأن الضغط على ميزانية الأسر الأمريكية، بسبب ارتفاع صاروخي للأسعار شبيه بذلك المسجل خلال الصيف.
و"لهذا السبب"، توضح المتحدثة، "نعمل من أجل تسقيف الأسعار". مضيفة "هذا الشتاء سيقلص الاتحاد الأوروبي شراء الخام الروسي بدرجة كبيرة، وهناك احتمال أن ينجم عن ذلك ارتفاع في أسعار البترول".
ومن شأن تصريحات وزيرة الخزانة أن تغذي المخاوف من ارتفاع أسعار البنزين مجددا، وذلك بعد أن بدأت في الانخفاض الشهر الماضي.
واعتبرت يلين أن مجلس الاحتياطي الفدرالي قادر على تحديد أنجع سبيل لتفادي الركود الاقتصادي
، مقرة في الوقت نفسه بخطر حدوث الركود نتيجة تشديد المجلس لسياسته النقدية للحد من التضخم.
وعلى الرغم من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة، تستطرد الوزيرة، فإن الولايات المتحدة تتوفر فيها سوق شغل قوي.
يذكر أن الاحتياطي الفدرالي عمد، وبغية الحد من التضخم المرتفع، إلى زيادة أسعار الفائدة أربع مرات إلى الآن خلال 2022، ويرتقب أن يرفع هذه الأسعار مجددا خلال السنة الجارية.