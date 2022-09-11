https://sputnikarabic.ae/20220911/بعد-استلام-دفعة-جديدة-من-المقاتلات-معلومات-عن-القوات-الجوية-الروسية-1067603268.html

بعد استلام دفعة جديدة من المقاتلات... معلومات عن القوات الجوية الروسية

بعد استلام دفعة جديدة من المقاتلات... معلومات عن القوات الجوية الروسية

تمتلك روسيا أكثر من 4 آلاف طائرة حربية وتصنف قواتها الجوية في المرتبة الثانية بين أضخم 142 قوة جوية على مستوى العالم. 11.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-11T16:52+0000

2022-09-11T16:52+0000

2022-09-11T16:52+0000

رصد عسكري

روسيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1b/1061669619_0:0:3180:1790_1920x0_80_0_0_79b2d3cdfe666a58225c14caa6769413.jpg

وتشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022، إلى أن روسيا تمتلك 4 آلاف و173 طائرة حربية، تضم:وتشير إحصائيات الموقع، إلى أن المروحيات تمثل نسبة تتجاوز 32 في المئة من حجم القوة الجوية الروسية، تليها المقاتلات بنحو 16 في المئة ثم الطائرات الهجومية بنحو 15 في المئة.وتعتمد إحصائيات الموقع على مصادر المعلومات المفتوحة والمصادر المتاحة وتكون تقديرية في بعض الأحيان، خاصة عندما لا تتوافر معلومات رسمية دقيقة عن أي جيش من الجيوش، وهو ما يعني أن القدرات الفعلية لأي جيش ربما تكون أكبر مما يتم حصره ضمن هذه الإحصائيات.وتسلمت القوات الجوية الروسية مجموعة جديدة من مقاتلات "سو – 35 إس" الجديدة، بعدما تم اختبار كل منها في ظروف تشغيل مختلفة.

https://sputnikarabic.ae/20220220/ما-هي-نقاط-قوة-الجيش-الروسي-في-أي-مواجهة-مع-الناتو-1058893952.html

https://sputnikarabic.ae/20220911/القوات-الجوية-الروسية-تحصل-على-مجموعة-من-مقاتلات-سو-35-إس-الجديدة-1067589153.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

رصد عسكري, روسيا