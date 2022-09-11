بعد استلام دفعة جديدة من المقاتلات... معلومات عن القوات الجوية الروسية
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورمقاتلة سو-35 من المجموعة الجوية للمنطقة العسكرية لشرق روسيا، التابعة للقوات المسلحة الروسية، المشاركة في عملية عسكرية خاصة في اتجاه خاركوف.
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تمتلك روسيا أكثر من 4 آلاف طائرة حربية وتصنف قواتها الجوية في المرتبة الثانية بين أضخم 142 قوة جوية على مستوى العالم.
وتشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022، إلى أن روسيا تمتلك 4 آلاف و173 طائرة حربية، تضم:
المقاتلات والطائرات الاعتراضية: تحتل المرتبة الثالثة عالميا بـ 772 مقاتلة.
الطائرات الهجومية: تحتل المرتبة الثانية عالميا بـ 739 طائرة.
طائرات النقل العسكري: تحتل المرتبة الثانية عالميا بـ 445 طائرة.
طائرات التدريب: تحتل المرتبة الثالثة عالميا بـ 522 طائرة.
طائرات المهام الخاصة: تحتل المرتبة الثالثة عالميا بـ 132 طائرة.
طائرات التزود بالوقود في الجو: تحتل المرتبة الثالثة عالميا بـ 20 طائرة.
المروحيات: تحتل المرتبة الثانية عالميا بألف و543 مروحية.
المروحيات الهجومية: تحتل المرتبة الثانية عالميا بـ 544 مروحية هجومية.
وتشير إحصائيات الموقع، إلى أن المروحيات تمثل نسبة تتجاوز 32 في المئة من حجم القوة الجوية الروسية، تليها المقاتلات بنحو 16 في المئة ثم الطائرات الهجومية بنحو 15 في المئة.
وتعتمد إحصائيات الموقع على مصادر المعلومات المفتوحة والمصادر المتاحة وتكون تقديرية في بعض الأحيان، خاصة عندما لا تتوافر معلومات رسمية دقيقة عن أي جيش من الجيوش، وهو ما يعني أن القدرات الفعلية لأي جيش ربما تكون أكبر مما يتم حصره ضمن هذه الإحصائيات.
وتسلمت القوات الجوية الروسية مجموعة جديدة من مقاتلات "سو – 35 إس" الجديدة، بعدما تم اختبار كل منها في ظروف تشغيل مختلفة.
مقارنة بين "سو 30" الروسية ورافال الفرنسية
مقارنة بين "سو 30" الروسية ورافال الفرنسية