https://sputnikarabic.ae/20220911/تونس-انتشال-11-جثة-من-حادث-غرق-مركب-لمهاجرين-غير-شرعيين-1067588116.html

تونس... انتشال 11 جثة من حادث غرق مركب لمهاجرين غير شرعيين

تونس... انتشال 11 جثة من حادث غرق مركب لمهاجرين غير شرعيين

كشف مصدر في الحرس البحري التونسي في المهدية أن عدد الجثث التي تم انتشالها من حادث غرق مركب يقل مهاجرين قبالة سواحل مدينة الشابة ارتفع إلى 11 جثة. 11.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-11T12:45+0000

2022-09-11T12:45+0000

2022-09-11T12:45+0000

أخبار تونس اليوم

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وذكر موقع إذاعة "موازييك إف إم"، أن وحدات الحرس البحري والجيش الوطني في المهدية انتشلت، مساء أمس السبت، 5 جثث إضافية من ضحايا الحادث الذي وقع في ليلة الأربعاء.وكانت وحدات الحرس البحري قد تمكنت من انتشال 6 جثث في وقت سابق وإنقاذ 14 شخصا.وتوقع المتحدث أن يكون عدد الأشخاص الذين مازالوا في عداد المفقودين، حتى الآن نحو 12 شخصا.وأشار إلى أن المركب كان يقل نحو 37 مهاجرا غير شرعي جميعهم يحملون الجنسية التونسية.يأتي هذا في الوقت تجمعت فيه أعداد من ذوي الضحايا والمفقودين من ولايات مختلفة في ميناء الصيد البحري في المهدية، انتظارا لمستجدات عمليات البحث والتمشيط.وكانت وحدات الحرس البحري في إقليم الوسط سجلت، خلال شهر أغسطس/ آب الماضي، رقما قياسيا في عمليات الهجرة غير الشرعية.فقد أعلنت إحباط 170 عملية هجرة سرية وضبط 3500 مهاجر من بينهم 900 تونسي و2600 من دول أفريقيا جنوب الصحراء.

https://sputnikarabic.ae/20220909/تونس-عدد-المهاجرين-غير-الشرعيين-إلى-إيطاليا-خلال-يوليو-وأغسطس-1067530107.html

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