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https://sputnikarabic.ae/20220911/تونس-انتشال-11-جثة-من-حادث-غرق-مركب-لمهاجرين-غير-شرعيين-1067588116.html
تونس... انتشال 11 جثة من حادث غرق مركب لمهاجرين غير شرعيين
تونس... انتشال 11 جثة من حادث غرق مركب لمهاجرين غير شرعيين
كشف مصدر في الحرس البحري التونسي في المهدية أن عدد الجثث التي تم انتشالها من حادث غرق مركب يقل مهاجرين قبالة سواحل مدينة الشابة ارتفع إلى 11 جثة. 11.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-11T12:45+0000
2022-09-11T12:45+0000
أخبار تونس اليوم
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وذكر موقع إذاعة "موازييك إف إم"، أن وحدات الحرس البحري والجيش الوطني في المهدية انتشلت، مساء أمس السبت، 5 جثث إضافية من ضحايا الحادث الذي وقع في ليلة الأربعاء.وكانت وحدات الحرس البحري قد تمكنت من انتشال 6 جثث في وقت سابق وإنقاذ 14 شخصا.وتوقع المتحدث أن يكون عدد الأشخاص الذين مازالوا في عداد المفقودين، حتى الآن نحو 12 شخصا.وأشار إلى أن المركب كان يقل نحو 37 مهاجرا غير شرعي جميعهم يحملون الجنسية التونسية.يأتي هذا في الوقت تجمعت فيه أعداد من ذوي الضحايا والمفقودين من ولايات مختلفة في ميناء الصيد البحري في المهدية، انتظارا لمستجدات عمليات البحث والتمشيط.وكانت وحدات الحرس البحري في إقليم الوسط سجلت، خلال شهر أغسطس/ آب الماضي، رقما قياسيا في عمليات الهجرة غير الشرعية.فقد أعلنت إحباط 170 عملية هجرة سرية وضبط 3500 مهاجر من بينهم 900 تونسي و2600 من دول أفريقيا جنوب الصحراء.
https://sputnikarabic.ae/20220909/تونس-عدد-المهاجرين-غير-الشرعيين-إلى-إيطاليا-خلال-يوليو-وأغسطس-1067530107.html
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أخبار تونس اليوم
أخبار تونس اليوم

تونس... انتشال 11 جثة من حادث غرق مركب لمهاجرين غير شرعيين

12:45 GMT 11.09.2022
© AFP 2022 / ALBERTO PIZZOLIمهاجرون من تونس وليبيا يصلون على متن قارب حرس الحدود الإيطالي (خفر السواحل) في جزيرة بيلاجي الإيطالية في لامبيدوزا، 1 أغسطس/ آب 2020
مهاجرون من تونس وليبيا يصلون على متن قارب حرس الحدود الإيطالي (خفر السواحل) في جزيرة بيلاجي الإيطالية في لامبيدوزا، 1 أغسطس/ آب 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2022
© AFP 2022 / ALBERTO PIZZOLI
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كشف مصدر في الحرس البحري التونسي في المهدية أن عدد الجثث التي تم انتشالها من حادث غرق مركب يقل مهاجرين قبالة سواحل مدينة الشابة ارتفع إلى 11 جثة.
وذكر موقع إذاعة "موازييك إف إم"، أن وحدات الحرس البحري والجيش الوطني في المهدية انتشلت، مساء أمس السبت، 5 جثث إضافية من ضحايا الحادث الذي وقع في ليلة الأربعاء.
صورة تظهر لحظة سقوط العشرات من المهاجرين في المياه بينما يحولون التشبث بجانب قارب مقلوب قبالة مياه تونس في وقت مبكر 25 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2022
تونس... عدد المهاجرين غير الشرعيين إلى إيطاليا خلال يوليو وأغسطس
9 سبتمبر, 15:48 GMT
وكانت وحدات الحرس البحري قد تمكنت من انتشال 6 جثث في وقت سابق وإنقاذ 14 شخصا.
وتوقع المتحدث أن يكون عدد الأشخاص الذين مازالوا في عداد المفقودين، حتى الآن نحو 12 شخصا.
وأشار إلى أن المركب كان يقل نحو 37 مهاجرا غير شرعي جميعهم يحملون الجنسية التونسية.
يأتي هذا في الوقت تجمعت فيه أعداد من ذوي الضحايا والمفقودين من ولايات مختلفة في ميناء الصيد البحري في المهدية، انتظارا لمستجدات عمليات البحث والتمشيط.
وكانت وحدات الحرس البحري في إقليم الوسط سجلت، خلال شهر أغسطس/ آب الماضي، رقما قياسيا في عمليات الهجرة غير الشرعية.
فقد أعلنت إحباط 170 عملية هجرة سرية وضبط 3500 مهاجر من بينهم 900 تونسي و2600 من دول أفريقيا جنوب الصحراء.
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