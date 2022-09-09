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https://sputnikarabic.ae/20220909/تونس-عدد-المهاجرين-غير-الشرعيين-إلى-إيطاليا-خلال-يوليو-وأغسطس-1067530107.html
تونس... عدد المهاجرين غير الشرعيين إلى إيطاليا خلال يوليو وأغسطس
تونس... عدد المهاجرين غير الشرعيين إلى إيطاليا خلال يوليو وأغسطس
كشف المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمكلف بملف الهجرة، اليوم الجمعة، عن أعداد ‏التونسيين الذين وصلوا إلى السواحل الإيطالية من خلال الهجرة غير... 09.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-09T15:48+0000
2022-09-09T15:48+0000
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وأشار المتحدث باسم المنتدى، رمضان بن عمر، في تصريحات لوكالة "تونس أفريقيا للأنباء"، إلى أن عدد المهاجرين التونسيين الذي وصلوا إلى إيطاليا خلال الشهرين الماضيين هو 7745 شخصا، من بينهم 3730 شخصا وصلوا فقط في الفترة من 15 أغسطس إلى 8 سبتمبر/ أيلول الجاري، لافتا إلى أن الرقم الأخير "مفزع" على حد وصفه.وأوضح ابن عمر أن الزيادة الأخيرة في أعداد المهاجرين غير الشرعيين إلى إيطاليا بسبب "مشروع هجري رسم ملامحه الوضع العام في البلاد، والذي تخطى العوامل الاجتماعية الاقتصادية ليشمل كذلك الوضع السياسي المتأزم، وغياب رؤية وخارطة طريق واضحة تؤسس لبوادر انفراج ممكنة"، وفقا لقوله.في سياق متصل، أعلن الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني التونسي، حسام الجبابلي، اليوم الجمعة، أن فرق غوص تابعة للحرس انتشلت 6 جثث وأنقذت 107 مهاجرين غير نظاميين.ونقلت قناة "نسمة" التونسية عن الجبابلي قوله "انتشلت فرق غوص تابعة للحرس الوطني بأقاليم الوسط والساحل أمس الخميس، 6 جثث لمهاجرين غير نظاميين".وكانت السلطات التونسية قد أعلنت في أغسطس/ آب الماضي، إحباط 1509 محاولات هجرة غير نظامية تجاه إيطاليا خلال 8 أشهر منذ مطلع العام الجاري.وذكرت السلطات أنه منذ مطلع 2022، تم رصد أكثر من 7 آلاف محاولة اجتياز من قبل تونسيين وأكثر من 8700 محاولة من أجانب.وخلال 2021، أوقفت وزارة الداخلية التونسية 20 ألفا و616 مهاجرا غير شرعي، بينهم 10 آلاف و371 أجنبيا أغلبهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء.
https://sputnikarabic.ae/20220908/مصرع-8-أشخاص-بعد-غرق-قارب-هجرة-غير-شرعية-قبالة-سواحل-تونس-1067489388.html
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أخبار تونس اليوم, العالم العربي
أخبار تونس اليوم, العالم العربي

تونس... عدد المهاجرين غير الشرعيين إلى إيطاليا خلال يوليو وأغسطس

15:48 GMT 09.09.2022
© AP Photo / Valeria Ferrarioصورة تظهر لحظة سقوط العشرات من المهاجرين في المياه بينما يحولون التشبث بجانب قارب مقلوب قبالة مياه تونس في وقت مبكر 25 مايو 2022
صورة تظهر لحظة سقوط العشرات من المهاجرين في المياه بينما يحولون التشبث بجانب قارب مقلوب قبالة مياه تونس في وقت مبكر 25 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2022
صورة تظهر لحظة سقوط العشرات من المهاجرين في المياه بينما يحولون التشبث بجانب قارب مقلوب قبالة مياه تونس في وقت مبكر 25 مايو 2022
© AP Photo / Valeria Ferrario
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كشف المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمكلف بملف الهجرة، اليوم الجمعة، عن أعداد ‏التونسيين الذين وصلوا إلى السواحل الإيطالية من خلال الهجرة غير الشرعية خلال شهري يوليو/ تموز ‏وأغسطس/ آب.‏
وأشار المتحدث باسم المنتدى، رمضان بن عمر، في تصريحات لوكالة "تونس أفريقيا للأنباء"، إلى أن عدد المهاجرين التونسيين الذي وصلوا إلى إيطاليا خلال الشهرين الماضيين هو 7745 شخصا، من بينهم 3730 شخصا وصلوا فقط في الفترة من 15 أغسطس إلى 8 سبتمبر/ أيلول الجاري، لافتا إلى أن الرقم الأخير "مفزع" على حد وصفه.
وأوضح ابن عمر أن الزيادة الأخيرة في أعداد المهاجرين غير الشرعيين إلى إيطاليا بسبب "مشروع هجري رسم ملامحه الوضع العام في البلاد، والذي تخطى العوامل الاجتماعية الاقتصادية ليشمل كذلك الوضع السياسي المتأزم، وغياب رؤية وخارطة طريق واضحة تؤسس لبوادر انفراج ممكنة"، وفقا لقوله.
مهاجرون من تونس وليبيا يصلون على متن قارب حرس الحدود الإيطالي (خفر السواحل) في جزيرة بيلاجي الإيطالية في لامبيدوزا، 1 أغسطس/ آب 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2022
مصرع 8 أشخاص بعد غرق قارب هجرة غير شرعية قبالة سواحل تونس
أمس, 16:35 GMT
في سياق متصل، أعلن الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني التونسي، حسام الجبابلي، اليوم الجمعة، أن فرق غوص تابعة للحرس انتشلت 6 جثث وأنقذت 107 مهاجرين غير نظاميين.
ونقلت قناة "نسمة" التونسية عن الجبابلي قوله "انتشلت فرق غوص تابعة للحرس الوطني بأقاليم الوسط والساحل أمس الخميس، 6 جثث لمهاجرين غير نظاميين".
وكانت السلطات التونسية قد أعلنت في أغسطس/ آب الماضي، إحباط 1509 محاولات هجرة غير نظامية تجاه إيطاليا خلال 8 أشهر منذ مطلع العام الجاري.
وذكرت السلطات أنه منذ مطلع 2022، تم رصد أكثر من 7 آلاف محاولة اجتياز من قبل تونسيين وأكثر من 8700 محاولة من أجانب.
وخلال 2021، أوقفت وزارة الداخلية التونسية 20 ألفا و616 مهاجرا غير شرعي، بينهم 10 آلاف و371 أجنبيا أغلبهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء.
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