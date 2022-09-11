https://sputnikarabic.ae/20220911/حزب-الله-إيران-وسوريا-فتحتا-أبوابهما-أمام-لبنان-في-أزمته-1067601042.html
حزب الله: إيران وسوريا فتحتا أبوابهما أمام لبنان في أزمته
حزب الله: إيران وسوريا فتحتا أبوابهما أمام لبنان في أزمته
قال رئيس المجلس التنفيذي لـ"حزب الله" هاشم صفي الدين، اليوم الأحد، إن إيران وسوريا من "الأصدقاء الحقيقيين" الذين فتحوا للبنان الأبواب، وقدموا العديد من العروض... 11.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-11T16:05+0000
2022-09-11T16:05+0000
2022-09-11T16:05+0000
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وأضاف صفي الدين في تصريحات نقلتها وكالة "إيرنا" الإيرانية: "الحرب الحقيقية التي يجب أن يخوضها لبنان اليوم، هي حرب استعادة الثروات والسعي لإيجاد الحلول للخروج من الأزمات".وتابع أنه ينبغي على لبنان السعي للوصول إلى قرار اقتصادي مستقل يبني البلد بسواعد وببرامج وعقول أبنائه، وليس بالاستعانة بالآخرين الذين "يريدون أن يفرضوا شروطا".ومع ذلك، أكد أنه "إذا كانت الاستعانة بالآخرين من أجل المساعدة والإعانة، فهذا شيء جيد". وأشاد في هذا الخصوص بمواقف سوريا.وقال المسؤول في حزب الله إن سوريا أيضا فتحت أبوابها للبنان، ولكن هناك "أناس في لبنان لا يريدون فتح هذه الأبواب، ويريدون لها أن تبقى مغلقة"، على حد تعبيره.
https://sputnikarabic.ae/20220827/إيران-تؤكد-استعدادها-لإرسال-الوقود-إلى-لبنان-كهبة-دون-شروط-1066916367.html
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أخبار حزب الله, أخبار لبنان, أخبار سوريا اليوم
أخبار حزب الله, أخبار لبنان, أخبار سوريا اليوم
حزب الله: إيران وسوريا فتحتا أبوابهما أمام لبنان في أزمته
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قال رئيس المجلس التنفيذي لـ"حزب الله" هاشم صفي الدين، اليوم الأحد، إن إيران وسوريا من "الأصدقاء الحقيقيين" الذين فتحوا للبنان الأبواب، وقدموا العديد من العروض لمساعدة اللبنانيين في أزمتهم.
وأضاف صفي الدين في تصريحات نقلتها وكالة
"إيرنا" الإيرانية: "الحرب الحقيقية التي يجب أن يخوضها لبنان اليوم، هي حرب استعادة الثروات والسعي لإيجاد الحلول للخروج من الأزمات".
وتابع أنه ينبغي على لبنان السعي للوصول إلى قرار اقتصادي مستقل يبني البلد بسواعد وببرامج وعقول أبنائه، وليس بالاستعانة بالآخرين الذين "يريدون أن يفرضوا شروطا".
ومع ذلك، أكد أنه "إذا كانت الاستعانة بالآخرين من أجل المساعدة والإعانة، فهذا شيء جيد". وأشاد في هذا الخصوص بمواقف سوريا.
وقال المسؤول في حزب الله
إن سوريا أيضا فتحت أبوابها للبنان، ولكن هناك "أناس في لبنان لا يريدون فتح هذه الأبواب، ويريدون لها أن تبقى مغلقة"، على حد تعبيره.
وأردف متسائلا: "أي عاقل وفاهم في الأزمنة العادية والرخاء قبل الشدة، يتحدث عن اقتصاد لبنان ولا يؤمن ولا يعمل لكي يفتح لبنان حدوده مع سوريا التي هي المنفذ البري الوحيد للبنان".