https://sputnikarabic.ae/20220911/رئيس-مجلس-القيادة-الرئاسي-انتهاكات-أنصار-الله-لها-تداعيات-على-فرص-السلام-وأمن-المنطقة-1067611528.html

رئيس مجلس القيادة الرئاسي: انتهاكات "أنصار الله" لها تداعيات على فرص السلام وأمن المنطقة

رئيس مجلس القيادة الرئاسي: انتهاكات "أنصار الله" لها تداعيات على فرص السلام وأمن المنطقة

اتهم رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، اليوم الأحد، جماعة "أنصار الله"، بتنفيذ ممارسات وانتهاكات تهدد فرص السلام في اليمن، الذي يشهد هدنة برعاية... 11.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-11T21:03+0000

2022-09-11T21:03+0000

2022-09-11T21:03+0000

الحرب على اليمن

العالم العربي

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القاهرة - سبوتنيك. جاء ذلك لدى لقائه في الرياض، مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية لليمن تيموثي ليندركينغ، جرى خلاله بحث مستجدات الوضع اليمني، والجهود الدولية المنسقة مع الأمم المتحدة لإحياء مسار السلام في اليمن، حسب ما نقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية.وأشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، بـ "دور الولايات المتحدة الأمريكية، ومبعوثها الخاص في مساعيه الحميدة للتخفيف من معاناة الشعب اليمني، ودعم قيادته السياسية على مختلف المستويات".من جانبه، أحاط المبعوث الأمريكي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي بـ "نتائج جولاته الأخيرة الرامية إلى تثبيت الهدنة القائمة، ودفع الحوثيين على احترام التزاماتهم، بما في ذلك فتح طرق تعز، والمحافظات الأخرى، ودفع رواتب الموظفين من عائدات موانئ الحديدة".وأشاد بـ "القرارات الرئاسية والحكومية الاستثنائية الأخيرة المتضمنة تسهيل دخول سفن المشتقات النفطية إلى موانئ الحديدة رغم عراقيل المليشيات الحوثية، ومساعيها لاصطناع الأزمات الإنسانية وابتزاز المجتمع الدولي"، على حسب تعبيره.وأكد ليندركينغ "حرص الولايات المتحدة على دعم الإصلاحات التي يقودها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، خصوصا في المجالات الخدمية، وتحسين الإيرادات العامة للدولة".وفي الثاني من أغسطس/ آب الماضي، أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، اتفاق الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" على تمديد الهدنة في اليمن، للمرة الثانية لمدة شهرين إضافيين تنتهي في الثاني من أكتوبر المقبل، مؤكداً التزام الطرفين بتكثيف المفاوضات للوصول إلى اتفاق هدنة موسَّع في أسرع وقت ممكن.وتتضمن بنود الهدنة السارية في اليمن منذ الثاني من أبريل الماضي، إيقاف العمليات العسكرية الهجومية برا وبحرا وجوا داخل اليمن وعبر حدوده، وتيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة غرب اليمن، خلال كل شهرين.كما تتضمن الهدنة، السماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء الدولي أسبوعياً، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.ويشهد اليمن منذ نحو 8 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 % منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

https://sputnikarabic.ae/20220910/اليمن-جماعة-أنصار-الله-تعلن-4-شروط-لتمديد-هدنة-الأمم-المتحدة-1067569654.html

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