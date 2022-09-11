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https://sputnikarabic.ae/20220911/زلزال-قوي-يهز-غرب-إندونيسيا-دون-صدور-تحذير-من-تسونامي-1067571335.html
زلزال قوي يهز غرب إندونيسيا دون صدور تحذير من تسونامي
زلزال قوي يهز غرب إندونيسيا دون صدور تحذير من تسونامي
وقع زلزال قوته 6.1 درجة قبالة مقاطعة سومطرة الغربية في غرب إندونيسيا اليوم الأحد، لكن دون أن يسفر عن احتمالية حدوث تسونامي، حسبما ذكرت وكالة الأرصاد الجوية... 11.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-11T03:57+0000
2022-09-11T03:57+0000
أخبار إندونيسيا
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وقالت الوكالة إن الزلزال حدث في الساعة الـ06:10 بتوقيت جاكرتا من اليوم الأحد (23:10 بتوقيت غرينتش) ويقع مركزه على بعد 147 كم شمال غرب منطقة جزر مينتاواي والطبقة الضحلة منه على مسافة 10 كم تحت قاع البحر.ولم تؤد هزات الزلزال إلى حدوث تسونامي.وبعد 14 دقيقة من الزلزال، حدثت هزة ارتدادية بلغت قوتها 5.4 درجة
https://sputnikarabic.ae/20220911/زلزال-بقوة-76-درجة-يضرب-بابوا-غينيا-الجديدة-1067570602.html
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أخبار إندونيسيا
أخبار إندونيسيا

زلزال قوي يهز غرب إندونيسيا دون صدور تحذير من تسونامي

03:57 GMT 11.09.2022
© AP Photoمقياس ريختر
مقياس ريختر - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2022
© AP Photo
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وقع زلزال قوته 6.1 درجة قبالة مقاطعة سومطرة الغربية في غرب إندونيسيا اليوم الأحد، لكن دون أن يسفر عن احتمالية حدوث تسونامي، حسبما ذكرت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء في البلاد.
وقالت الوكالة إن الزلزال حدث في الساعة الـ06:10 بتوقيت جاكرتا من اليوم الأحد (23:10 بتوقيت غرينتش) ويقع مركزه على بعد 147 كم شمال غرب منطقة جزر مينتاواي والطبقة الضحلة منه على مسافة 10 كم تحت قاع البحر.
ولم تؤد هزات الزلزال إلى حدوث تسونامي.
ساحل بابوا غينيا الجديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2022
زلزال بقوة 7.6 درجة يضرب بابوا غينيا الجديدة
00:21 GMT
وبعد 14 دقيقة من الزلزال، حدثت هزة ارتدادية بلغت قوتها 5.4 درجة
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