https://sputnikarabic.ae/20220911/زلزال-قوي-يهز-غرب-إندونيسيا-دون-صدور-تحذير-من-تسونامي-1067571335.html
زلزال قوي يهز غرب إندونيسيا دون صدور تحذير من تسونامي
زلزال قوي يهز غرب إندونيسيا دون صدور تحذير من تسونامي
وقع زلزال قوته 6.1 درجة قبالة مقاطعة سومطرة الغربية في غرب إندونيسيا اليوم الأحد، لكن دون أن يسفر عن احتمالية حدوث تسونامي، حسبما ذكرت وكالة الأرصاد الجوية... 11.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-11T03:57+0000
2022-09-11T03:57+0000
2022-09-11T03:57+0000
أخبار إندونيسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/07/1046216635_0:141:3603:2168_1920x0_80_0_0_799e13f9ad20164106601185e4f9ab86.jpg
وقالت الوكالة إن الزلزال حدث في الساعة الـ06:10 بتوقيت جاكرتا من اليوم الأحد (23:10 بتوقيت غرينتش) ويقع مركزه على بعد 147 كم شمال غرب منطقة جزر مينتاواي والطبقة الضحلة منه على مسافة 10 كم تحت قاع البحر.ولم تؤد هزات الزلزال إلى حدوث تسونامي.وبعد 14 دقيقة من الزلزال، حدثت هزة ارتدادية بلغت قوتها 5.4 درجة
https://sputnikarabic.ae/20220911/زلزال-بقوة-76-درجة-يضرب-بابوا-غينيا-الجديدة-1067570602.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/07/1046216635_262:0:3341:2309_1920x0_80_0_0_1478f44d80d8ec351b66e75deeb16974.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إندونيسيا
زلزال قوي يهز غرب إندونيسيا دون صدور تحذير من تسونامي
تابعنا عبر
وقع زلزال قوته 6.1 درجة قبالة مقاطعة سومطرة الغربية في غرب إندونيسيا اليوم الأحد، لكن دون أن يسفر عن احتمالية حدوث تسونامي، حسبما ذكرت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء في البلاد.
وقالت الوكالة إن الزلزال حدث في الساعة الـ06:10 بتوقيت جاكرتا من اليوم الأحد (23:10 بتوقيت غرينتش) ويقع مركزه على بعد 147 كم شمال غرب منطقة جزر مينتاواي والطبقة الضحلة منه على مسافة 10 كم تحت قاع البحر.
وبعد 14 دقيقة من الزلزال، حدثت هزة ارتدادية بلغت قوتها 5.4 درجة