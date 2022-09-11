https://sputnikarabic.ae/20220911/زيلينسكي-يقول-إنه-غير-مستعد-الآن-للتفاوض-مع-روسيا-1067612948.html

زيلينسكي يقول إنه غير مستعد الآن للتفاوض مع روسيا

زيلينسكي يقول إنه غير مستعد الآن للتفاوض مع روسيا

قال فلاديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، إنه غير مستعد في الوقت الراهن للتفاوض مع روسيا. 11.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-11T22:58+0000

2022-09-11T22:58+0000

2022-09-11T22:58+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

فلاديمير زيلينسكي

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واشنطن - سبوتنيك. وأضاف زيلينسكي في حديث لشبكة "سي إن إن" معلقا على إمكانية التفاوض، قائلا: "في الوقت الراهن لا.. لا أخاطب من يصدرون إنذارات".وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، بوقت سابق، إن روسيا مستعدة وترغب في إيجاد حل للوضع في أوكرانيا من خلال الدبلوماسية بشروطها الخاصة، لافتا إلى إن "موضوع المحادثات بين موسكو وكييف سيكون حول كيف سيتم تنفيذ شروط روسيا"، مؤكدا أن شروط موسكو ستظل كما هي.جدير بالذكر، أن المفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني، التي بدأت في بيلاروس ومن ثم انتقلت إلى إسطنبول، توقفت بسبب عدم رغبة الجانب الأوكراني باستمرارها، رغم أن روسيا اتخذت خطوات حسن نية لإنجاحها، ومن بينها انسحاب القوات من مقاطعتي كييف وتشرنيغوف.وتراجعت سلطات كييف عن كل الوعود، التي قطعتها على نفسها خلال اجتماع إسطنبول، ومن بينها التعهد بعدم الانضمام إلى الأحلاف والتكتلات الغربية.

https://sputnikarabic.ae/20220911/لافروف-تأخير-المفاوضات-بين-روسيا-وأوكرانيا-يجعل-من-الصعب-التوصل-إلى-اتفاق-1067583811.html

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فلاديمير زيلينسكي