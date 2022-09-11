https://sputnikarabic.ae/20220911/زيلينسكي-يقول-إنه-غير-مستعد-الآن-للتفاوض-مع-روسيا-1067612948.html
زيلينسكي يقول إنه غير مستعد الآن للتفاوض مع روسيا
زيلينسكي يقول إنه غير مستعد الآن للتفاوض مع روسيا
قال فلاديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، إنه غير مستعد في الوقت الراهن للتفاوض مع روسيا. 11.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-11T22:58+0000
2022-09-11T22:58+0000
2022-09-11T22:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
فلاديمير زيلينسكي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/07/1061937020_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_d2581c0f3b1b3d895be37945ce609e31.jpg
واشنطن - سبوتنيك. وأضاف زيلينسكي في حديث لشبكة "سي إن إن" معلقا على إمكانية التفاوض، قائلا: "في الوقت الراهن لا.. لا أخاطب من يصدرون إنذارات".وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، بوقت سابق، إن روسيا مستعدة وترغب في إيجاد حل للوضع في أوكرانيا من خلال الدبلوماسية بشروطها الخاصة، لافتا إلى إن "موضوع المحادثات بين موسكو وكييف سيكون حول كيف سيتم تنفيذ شروط روسيا"، مؤكدا أن شروط موسكو ستظل كما هي.جدير بالذكر، أن المفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني، التي بدأت في بيلاروس ومن ثم انتقلت إلى إسطنبول، توقفت بسبب عدم رغبة الجانب الأوكراني باستمرارها، رغم أن روسيا اتخذت خطوات حسن نية لإنجاحها، ومن بينها انسحاب القوات من مقاطعتي كييف وتشرنيغوف.وتراجعت سلطات كييف عن كل الوعود، التي قطعتها على نفسها خلال اجتماع إسطنبول، ومن بينها التعهد بعدم الانضمام إلى الأحلاف والتكتلات الغربية.
https://sputnikarabic.ae/20220911/لافروف-تأخير-المفاوضات-بين-روسيا-وأوكرانيا-يجعل-من-الصعب-التوصل-إلى-اتفاق-1067583811.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/07/1061937020_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_a20c51f88c592a60f01c410194e04aab.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فلاديمير زيلينسكي
زيلينسكي يقول إنه غير مستعد الآن للتفاوض مع روسيا
تابعنا عبر
قال فلاديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، إنه غير مستعد في الوقت الراهن للتفاوض مع روسيا.
واشنطن - سبوتنيك. وأضاف زيلينسكي في حديث لشبكة "سي إن إن" معلقا على إمكانية التفاوض، قائلا: "في الوقت الراهن لا.. لا أخاطب من يصدرون إنذارات".
لكن في الوقت نفسه أشار إلى أن "روسيا جارة.. ولا يزال يتعين علينا أن نعيش كجيران
".
وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، بوقت سابق، إن روسيا مستعدة وترغب في إيجاد حل للوضع في أوكرانيا من خلال الدبلوماسية بشروطها الخاصة، لافتا إلى إن "موضوع المحادثات بين موسكو وكييف سيكون حول كيف سيتم تنفيذ شروط روسيا"، مؤكدا أن شروط موسكو ستظل كما هي.
جدير بالذكر، أن المفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني، التي بدأت في بيلاروس ومن ثم انتقلت إلى إسطنبول، توقفت بسبب عدم رغبة الجانب الأوكراني باستمرارها، رغم أن روسيا اتخذت خطوات حسن نية لإنجاحها، ومن بينها انسحاب القوات من مقاطعتي كييف وتشرنيغوف.
وتراجعت سلطات كييف عن كل الوعود، التي قطعتها على نفسها خلال اجتماع إسطنبول، ومن بينها التعهد بعدم الانضمام إلى الأحلاف والتكتلات الغربية.