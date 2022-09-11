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العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
https://sputnikarabic.ae/20220911/زيلينسكي-يقول-إنه-غير-مستعد-الآن-للتفاوض-مع-روسيا-1067612948.html
زيلينسكي يقول إنه غير مستعد الآن للتفاوض مع روسيا
زيلينسكي يقول إنه غير مستعد الآن للتفاوض مع روسيا
قال فلاديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، إنه غير مستعد في الوقت الراهن للتفاوض مع روسيا. 11.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-11T22:58+0000
2022-09-11T22:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
فلاديمير زيلينسكي
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واشنطن - سبوتنيك. وأضاف زيلينسكي في حديث لشبكة "سي إن إن" معلقا على إمكانية التفاوض، قائلا: "في الوقت الراهن لا.. لا أخاطب من يصدرون إنذارات".وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، بوقت سابق، إن روسيا مستعدة وترغب في إيجاد حل للوضع في أوكرانيا من خلال الدبلوماسية بشروطها الخاصة، لافتا إلى إن "موضوع المحادثات بين موسكو وكييف سيكون حول كيف سيتم تنفيذ شروط روسيا"، مؤكدا أن شروط موسكو ستظل كما هي.جدير بالذكر، أن المفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني، التي بدأت في بيلاروس ومن ثم انتقلت إلى إسطنبول، توقفت بسبب عدم رغبة الجانب الأوكراني باستمرارها، رغم أن روسيا اتخذت خطوات حسن نية لإنجاحها، ومن بينها انسحاب القوات من مقاطعتي كييف وتشرنيغوف.وتراجعت سلطات كييف عن كل الوعود، التي قطعتها على نفسها خلال اجتماع إسطنبول، ومن بينها التعهد بعدم الانضمام إلى الأحلاف والتكتلات الغربية.
https://sputnikarabic.ae/20220911/لافروف-تأخير-المفاوضات-بين-روسيا-وأوكرانيا-يجعل-من-الصعب-التوصل-إلى-اتفاق-1067583811.html
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فلاديمير زيلينسكي
فلاديمير زيلينسكي

زيلينسكي يقول إنه غير مستعد الآن للتفاوض مع روسيا

22:58 GMT 11.09.2022
© AFP 2022 / SERGEI SUPINSKYفلاديمير زيلينسكي
فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2022
© AFP 2022 / SERGEI SUPINSKY
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قال فلاديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، إنه غير مستعد في الوقت الراهن للتفاوض مع روسيا.
واشنطن - سبوتنيك. وأضاف زيلينسكي في حديث لشبكة "سي إن إن" معلقا على إمكانية التفاوض، قائلا: "في الوقت الراهن لا.. لا أخاطب من يصدرون إنذارات".
لكن في الوقت نفسه أشار إلى أن "روسيا جارة.. ولا يزال يتعين علينا أن نعيش كجيران".
وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، بوقت سابق، إن روسيا مستعدة وترغب في إيجاد حل للوضع في أوكرانيا من خلال الدبلوماسية بشروطها الخاصة، لافتا إلى إن "موضوع المحادثات بين موسكو وكييف سيكون حول كيف سيتم تنفيذ شروط روسيا"، مؤكدا أن شروط موسكو ستظل كما هي.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقاء مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
لافروف: تأخير المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا يجعل من الصعب التوصل إلى اتفاق
11:51 GMT
جدير بالذكر، أن المفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني، التي بدأت في بيلاروس ومن ثم انتقلت إلى إسطنبول، توقفت بسبب عدم رغبة الجانب الأوكراني باستمرارها، رغم أن روسيا اتخذت خطوات حسن نية لإنجاحها، ومن بينها انسحاب القوات من مقاطعتي كييف وتشرنيغوف.
وتراجعت سلطات كييف عن كل الوعود، التي قطعتها على نفسها خلال اجتماع إسطنبول، ومن بينها التعهد بعدم الانضمام إلى الأحلاف والتكتلات الغربية.
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