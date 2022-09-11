https://sputnikarabic.ae/20220911/شركات-بطاقات-الائتمان-تتخذ-خطوات-جديدة-لتتبع-مشتريات-الأسلحة-النارية-1067575516.html
شركات بطاقات الائتمان تتخذ خطوات جديدة لتتبع مشتريات الأسلحة النارية
شركات بطاقات الائتمان تتخذ خطوات جديدة لتتبع مشتريات الأسلحة النارية
أعلنت كبرى شركات بطاقة الائتمان حول العالم عن اتخاذها خطوات جديدة، ستسهم في تحسين تتبع مشتريات الأسلحة النارية. 11.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-11T08:42+0000
2022-09-11T08:42+0000
2022-09-11T08:42+0000
مجتمع
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101389/91/1013899122_0:252:3077:1982_1920x0_80_0_0_988fad5ceb9367cf15a4029246b08643.jpg
وستقوم شركات "فيزا" و"ماستر كارد" و"أميريكان إكسبربس" بإدراج "رمز تاجر جديد" على متاجر الأسلحة، وفقا لوكالة "بلومبرغ" الأمريكية.ورمز فئة التاجر هو رقم مكون من 4 أرقام، تستخدمه شركات بطاقات الائتمان لتصنيف الأنشطة التجارية، ويشير عادة إلى أنواع الخدمات أو السلع التي يتم بيعها للمستهلكين.وسيتم تطبيق الرمز الجديد على جميع عمليات الشراء في متاجر الأسلحة والذخيرة، على الرغم من أنه لن يتم تسجيل مشتريات الأسلحة النارية في أنواع أخرى من بائعي التجزئة بشكل منفصل.وتأتي الإجراءات من قبل أكبر شركات بطاقات الائتمان الأمريكية بعد يوم من موافقة المنظمة الدولية للتوحيد القياسي على "رمز تاجر جديد" لمتاجر الأسلحة والذخيرة لاستخدامه عند معالجة المعاملات.وتأتي الموافقة على الرمز بعد قيام بنك مدمج، ومسؤولي مدينة نيويورك والولاية، وصندوق معاشات المعلمين في كاليفورنيا، بشن حملة لدعم رمز التاجر الجديد.وقالت شركة "فيزا" إنها ستطبق الرمز الجديد لفئة التاجر في بطاقاتها، مع ضمانها حماية جميع التجارة القانونية على شبكتها، وذلك وفقا لقواعدها طويلة الأمد".وفي الإطار، قالت شركة "ماستر كارد" في بيان لها، إنها ستركز على كيفية تنفيذ التجار وبنوكهم للنظام الجديد: "مع استمرارنا في دعم المشتريات القانونية على شبكتنا مع حماية الخصوصية وقرارات حاملي البطاقات الفردية".بينما أكدت شركة "أميريكان إكسبريس" في بيان أنها تركز على ضمان أن لديها الضوابط الصحيحة المطبقة للوفاء بمسؤولياتها التنظيمية والائتمانية، وكذلك منع ممارسة النشاط غير القانوني عبر شبكتها.
https://sputnikarabic.ae/20220908/تقرير-حالات-الانتحار-بالسلاح-في-مدن-أمريكا-تزداد-بنسبة-11-بالمئة-بآخر-10-سنوات-1067498159.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101389/91/1013899122_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_2611bf16bead6de4284b883691086868.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع
شركات بطاقات الائتمان تتخذ خطوات جديدة لتتبع مشتريات الأسلحة النارية
تابعنا عبر
أعلنت كبرى شركات بطاقة الائتمان حول العالم عن اتخاذها خطوات جديدة، ستسهم في تحسين تتبع مشتريات الأسلحة النارية.
وستقوم شركات "فيزا" و"ماستر كارد" و"أميريكان إكسبربس" بإدراج "رمز تاجر جديد" على متاجر الأسلحة، وفقا لوكالة
"بلومبرغ" الأمريكية.
ورمز فئة التاجر هو رقم مكون من 4 أرقام، تستخدمه شركات بطاقات الائتمان لتصنيف الأنشطة التجارية، ويشير عادة إلى أنواع الخدمات أو السلع التي يتم بيعها للمستهلكين.
وسيتم تطبيق الرمز الجديد على جميع عمليات الشراء في متاجر الأسلحة والذخيرة، على الرغم من أنه لن يتم تسجيل مشتريات الأسلحة النارية في أنواع أخرى من بائعي التجزئة بشكل منفصل.
وتأتي الإجراءات من قبل أكبر شركات بطاقات الائتمان الأمريكية بعد يوم من موافقة المنظمة الدولية للتوحيد القياسي على "رمز تاجر جديد" لمتاجر الأسلحة والذخيرة لاستخدامه عند معالجة المعاملات.
وتأتي الموافقة على الرمز بعد قيام بنك مدمج، ومسؤولي مدينة نيويورك والولاية، وصندوق معاشات المعلمين في كاليفورنيا، بشن حملة لدعم رمز التاجر الجديد.
وقالت شركة "فيزا" إنها ستطبق الرمز الجديد لفئة التاجر في بطاقاتها، مع ضمانها حماية جميع التجارة القانونية على شبكتها، وذلك وفقا لقواعدها طويلة الأمد".
وفي الإطار، قالت شركة "ماستر كارد" في بيان لها، إنها ستركز على كيفية تنفيذ التجار وبنوكهم للنظام الجديد: "مع استمرارنا في دعم المشتريات القانونية على شبكتنا مع حماية الخصوصية وقرارات حاملي البطاقات الفردية".
بينما أكدت شركة "أميريكان إكسبريس" في بيان أنها تركز على ضمان أن لديها الضوابط الصحيحة المطبقة للوفاء بمسؤولياتها التنظيمية والائتمانية، وكذلك منع ممارسة النشاط غير القانوني عبر شبكتها.