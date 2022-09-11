https://sputnikarabic.ae/20220911/مقتل-جنديين-تركيين-إثر-اشتباكات-مع-حزب-العمال-الكردستاني-شمالي-العراق-1067604610.html
مقتل جنديين تركيين إثر اشتباكات مع حزب العمال الكردستاني شمالي العراق
مقتل جنديين تركيين إثر اشتباكات مع حزب العمال الكردستاني شمالي العراق
أعلنت وزارة الدفاع التركية، مقتل اثنين من جنودها وإصابة 4 آخرين، إثر اشتباكات مع قوات حزب العمال الكردستاني شمالي العراق، في إطار عملية "المخلب القفل". 11.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-11T17:03+0000
2022-09-11T17:03+0000
2022-09-11T17:03+0000
العراق
أخبار تركيا اليوم
حزب العمال الكردستاني
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أنطاكيا- سبوتنيك. وقال بيان صادر عن الوزارة، اليوم الأحد: "قُتل جنديان اثنان وأصيب 4 آخرون خلال اشتباكات مع قوات حزب العمال الكردستاني، شمالي العراق".وكانت أنقرة قد أطلقت، في نيسان/أبريل الماضي، عملية "المخلب -القفل"، ضد مواقع حزب العمال الكردستاني والفصائل الموالية له شمالي العراق، والتي تصنفها أنقرة ككيانات إرهابية.وتقدم العراق، في تموز/يوليو الماضي، بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي ضد تركيا، واستدعى القائم بأعماله من أنقرة، في أعقاب اتهام بغداد لتركيا بقصف منتجع سياحي في محافظة دهوك شمالي البلاد، ما أسفر عن وقوع 9 قتلى و23 جريحا.وعقد مجلس الأمن جلسة بناء على طلب العراق، حيث طالب وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، في كلمته، بإصدار قرار عاجل يُلزم تركيا بسحب قواتها من الأراضي العراقية، وتشكيل فريق دولي مستقل للتحقيق في قصف محافظة دهوك شمالي البلاد.
العراق
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الأخبار
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, أخبار تركيا اليوم, حزب العمال الكردستاني
العراق, أخبار تركيا اليوم, حزب العمال الكردستاني
مقتل جنديين تركيين إثر اشتباكات مع حزب العمال الكردستاني شمالي العراق
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أعلنت وزارة الدفاع التركية، مقتل اثنين من جنودها وإصابة 4 آخرين، إثر اشتباكات مع قوات حزب العمال الكردستاني شمالي العراق، في إطار عملية "المخلب القفل".
أنطاكيا- سبوتنيك
. وقال بيان صادر عن الوزارة، اليوم الأحد: "قُتل جنديان اثنان وأصيب 4 آخرون خلال اشتباكات مع قوات حزب العمال الكردستاني، شمالي العراق".
وكانت أنقرة قد أطلقت، في نيسان/أبريل الماضي، عملية "المخلب -القفل"، ضد مواقع حزب العمال الكردستاني
والفصائل الموالية له شمالي العراق، والتي تصنفها أنقرة ككيانات إرهابية.
وتقدم العراق، في تموز/يوليو الماضي، بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي ضد تركيا، واستدعى القائم بأعماله من أنقرة، في أعقاب اتهام بغداد لتركيا بقصف منتجع سياحي في محافظة دهوك شمالي البلاد، ما أسفر عن وقوع 9 قتلى و23 جريحا.
وعقد مجلس الأمن جلسة بناء على طلب العراق، حيث طالب وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، في كلمته، بإصدار قرار عاجل يُلزم تركيا بسحب قواتها من الأراضي العراقية، وتشكيل فريق دولي مستقل للتحقيق في قصف محافظة دهوك شمالي البلاد.