https://sputnikarabic.ae/20220911/إعلام-طائرات-تركية-تقصف-مدينة-سنجار-شمالي-العراق-1067578652.html
إعلام: طائرات تركية تقصف مدينة سنجار شمالي العراق
إعلام: طائرات تركية تقصف مدينة سنجار شمالي العراق
أفادت وسائل إعلام عراقية، اليوم الأحد، بأن طائرات تركية قصفت منطقة باري شمالي سنجار في محافظة نينوى شمالي العراق. 11.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-11T10:29+0000
2022-09-11T10:29+0000
2022-09-11T10:29+0000
أخبار تركيا اليوم
العراق
حزب العمال الكردستاني
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ونقل موقع "بغداد اليوم"، عن مصدر أمني قوله إن "القصف استهدف مقرات لجماعات موالية لحزب العمال الكردستاني المناهض لأنقرة".ووفقا للمصدر، لم يتم التعرف حتى اللحظة على الخسائر البشرية والمادية الناجمة عن القصف.يذكر أن أنقرة تطلق بصورة متكررة عمليات أمنية في شمال العراق ضد حزب العمال الكردستاني التي تصنفه كمنظمة إرهابية، فيما ينتقد العراق العمليات التركية في أراضيه، قائلا إنها تشكل تهديدا للأمن القومي.وبدأ الصراع العسكري بين تركيا و"حزب العمال الكردستاني" في عام 1984 ودخل مرحلة نشطة عام 2015، واستهدفت القوات المسلحة التركية أحيانًا القواعد العسكرية لحزب العمال الكردستاني الواقعة في الجزء الشمالي من العراق.وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد صرح في وقت سابق، بأنه منذ يوليو/تموز 2015، قُتل 6000 من أعضاء "حزب العمال الكردستاني" في تركيا و6900 خارج البلاد.ووفقا للرئيس التركي فقدت تركيا في عملياتها ضد الحزب أكثر من 1200 جندي.
https://sputnikarabic.ae/20220907/تركيا-تعلن-تحييد-عنصرين-من-حزب-العمال-الكردستاني-1067449046.html
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أخبار تركيا اليوم, العراق, حزب العمال الكردستاني
أخبار تركيا اليوم, العراق, حزب العمال الكردستاني
إعلام: طائرات تركية تقصف مدينة سنجار شمالي العراق
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أفادت وسائل إعلام عراقية، اليوم الأحد، بأن طائرات تركية قصفت منطقة باري شمالي سنجار في محافظة نينوى شمالي العراق.
ونقل
موقع "بغداد اليوم"، عن مصدر أمني قوله إن "القصف استهدف مقرات لجماعات موالية لحزب العمال الكردستاني المناهض لأنقرة".
ووفقا للمصدر، لم يتم التعرف حتى اللحظة على الخسائر البشرية والمادية الناجمة عن القصف.
يذكر أن أنقرة تطلق بصورة متكررة عمليات أمنية في شمال العراق ضد حزب العمال الكردستاني التي تصنفه كمنظمة إرهابية، فيما ينتقد العراق العمليات التركية في أراضيه، قائلا إنها تشكل تهديدا للأمن القومي.
وبدأ الصراع العسكري بين تركيا و"حزب العمال الكردستاني" في عام 1984 ودخل مرحلة نشطة عام 2015، واستهدفت القوات المسلحة التركية
أحيانًا القواعد العسكرية لحزب العمال الكردستاني الواقعة في الجزء الشمالي من العراق.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد صرح في وقت سابق، بأنه منذ يوليو/تموز 2015، قُتل 6000 من أعضاء "حزب العمال الكردستاني" في تركيا و6900 خارج البلاد.
ووفقا للرئيس التركي فقدت تركيا
في عملياتها ضد الحزب أكثر من 1200 جندي.