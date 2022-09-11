https://sputnikarabic.ae/20220911/وزير-الخارجية-الإيراني-ندعم-وقف-إطلاق-النار-وتمديده-في-اليمن-ليكون-مقدمة-لإحلال-سلام-دائم-1067609134.html

وزير الخارجية الإيراني: ندعم وقف إطلاق النار وتمديده في اليمن ليكون مقدمة لإحلال سلام دائم

وزير الخارجية الإيراني: ندعم وقف إطلاق النار وتمديده في اليمن ليكون مقدمة لإحلال سلام دائم

قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، إن بلاده تؤكد دائما دعمها للشعب اليمني، مشددا على ضرورة تمديد وقف إطلاق النار في اليمن لإحلال سلام دائم فيه. 11.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-11T20:35+0000

2022-09-11T20:35+0000

2022-09-11T20:36+0000

الحرب على اليمن

أخبار اليمن الأن

العالم العربي

أخبار العالم العربي

إيران

أخبار إيران

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1f/1067075124_0:147:3121:1902_1920x0_80_0_0_c8a2f7a30fb20c48f61f2bf4fc0a87ac.jpg

جاءت تصريحات عبد اللهيان خلال لقائه، اليوم الأحد، المتحدث باسم حركة "أنصار الله" في اليمن ومسؤول المفاوضات في حكومة الإنقاذ اليمنية محمد عبد السلام، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".وشدد عبد اللهيان على دعم بلاده لوقف إطلاق النار وتمديده في اليمن، مشيرا إلى أنه سيكون مقدمه "لإحلال سلام دائم".وأعرب وزير الخارجية الإيراني عن أمله في "حصول انفراج في الوضع الإنساني في اليمن مع رفع الحصار الكامل عن هذا البلد".ونقلت الوكالة الإيرانية عن كبير مفاوضي حكومة الإنقاذ الوطني اليمنية تقديره لدعم إيران للشعب اليمني.وأشارت إلى أن عبد السلام أطلع عبد اللهيان على آخر التطورات، منتقدا "عدم اكتمال تنفيذ العناصر الأساسية لوقف إطلاق النار وسوء نية الطرف الآخر".وأشار عبد السلام إلى أن "تحقيق القضايا الإنسانية للشعب اليمني ضروري لدفع أي سلام عادل في اليمن".وكان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، قد أعلن في الثاني من أغسطس/ آب الماضي، اتفاق الحكومة اليمنية و"أنصار الله" على تمديد الهدنة في البلاد، للمرة الثانية لمدة شهرين إضافيين تنتهي في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، مشددا على التزام الطرفين بتكثيف المفاوضات للوصول إلى اتفاق هدنة موسَّع في أسرع وقت ممكن.ويذكر أن بنود الهدنة السارية في اليمن منذ الثاني من أبريل الماضي، تتضمن إيقاف العمليات العسكرية الهجومية برا وبحرا وجوا داخل اليمن وعبر حدوده، مع تيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة غرب اليمن، خلال كل شهرين.وتسمح الهدنة برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء الدولي أسبوعيا، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في محافظة تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.ويشهد اليمن منذ نحو 8 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 % منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر الماضي.

https://sputnikarabic.ae/20220910/إيران-تطالب-باغتنام-وقف-إطلاق-النار-في-رفع-الحصار-كليا-عن-اليمن-1067565202.html

إيران

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, العالم العربي, أخبار العالم العربي, إيران, أخبار إيران