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https://sputnikarabic.ae/20220910/إيران-تطالب-باغتنام-وقف-إطلاق-النار-في-رفع-الحصار-كليا-عن-اليمن-1067565202.html
إيران تطالب باغتنام وقف إطلاق النار في رفع الحصار كليا عن اليمن
إيران تطالب باغتنام وقف إطلاق النار في رفع الحصار كليا عن اليمن
أعرب كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة، علي أصغر خاجي، اليوم السبت، عن ارتياحه لاستمرار وقف إطلاق النار المؤقت في اليمن. 10.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-10T18:31+0000
2022-09-10T18:31+0000
الحرب على اليمن
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إيران
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ونقلت وكالة إرنا، مساء اليوم السبت، عن أصغر حاجي دعوته إلى اغتنام وقف إطلاق النار المؤقت في اليمن بهدف رفع الحصار كليا من دون أي شروط، مطالبا بترسيخ وقف إطلاق نار شامل ومستديم على الصعيد اليمني.وأفادت الوكالة بأن تصريحات الدبلوماسي الإيراني جاءت خلال اللقاء الذي جرى اليوم في العاصمة طهران، مع المتحدث باسم حركة "أنصار الله"، رئيس الوفد اليمني المفاوض، محمد عبد السلام.من جانبه، أثنى محمد عبد السلام على مواقف إيران السياسية والإنسانية من الحكومة والشعب اليمنيين، مقدما خلال هذا اللقاء تقريرا خاصا عن عملية وقف إطلاق النار المؤقت وأفاق التطورات في اليمن.وناقش المسؤول بحركة "أنصار الله" (الحوثيين) مع الدبلوماسي الإيراني، العراقيل التي تعترض المسار الصحيح لتنفيذ التعهدات، مؤكدا أن الحفاظ على وقف إطلاق النار مرهون بتنفيذ كامل التعهدات من قبل الطرف الآخر، ورفع الحصار ووقف المواجهات ودفع مرتبات الموظفين.ويشهد اليمن، منذ نحو 8 سنوات، صراعا دمويا، بين الجيش الحكومي المدعوم من قوات التحالف العربي بقيادة السعودية، ومقاتلي جماعة "أنصار الله"، الذين يسيطرون على صنعاء ومساحات شاسعة شمالي وغربي البلاد.وتسبب الصراع اليمني بمقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين والعسكريين، وتشريد السكان، وتدمير البنية التحتية؛ فضلا عن انتشار الأوبئة والأمراض
https://sputnikarabic.ae/20220910/اليمن-الانتقالي-الجنوبي-يطلق-عملية-عسكرية-تستهدف-معاقل-الإرهاب-في-محافظة-شبوة-1067545051.html
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الحرب على اليمن, العالم العربي, إيران
الحرب على اليمن, العالم العربي, إيران

إيران تطالب باغتنام وقف إطلاق النار في رفع الحصار كليا عن اليمن

18:31 GMT 10.09.2022
© AFP 2022 / Mohammed Huwaisآثار الغارات الجوية الليلية لقوات التحالف العربي على مدينة صنعاء، اليمن 18 يناير 2022
آثار الغارات الجوية الليلية لقوات التحالف العربي على مدينة صنعاء، اليمن 18 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2022
© AFP 2022 / Mohammed Huwais
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أعرب كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة، علي أصغر خاجي، اليوم السبت، عن ارتياحه لاستمرار وقف إطلاق النار المؤقت في اليمن.
ونقلت وكالة إرنا، مساء اليوم السبت، عن أصغر حاجي دعوته إلى اغتنام وقف إطلاق النار المؤقت في اليمن بهدف رفع الحصار كليا من دون أي شروط، مطالبا بترسيخ وقف إطلاق نار شامل ومستديم على الصعيد اليمني.
قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، اليمن 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2022
اليمن... الانتقالي الجنوبي يطلق عملية عسكرية تستهدف معاقل "الإرهاب" في محافظة شبوة
08:42 GMT
وأفادت الوكالة بأن تصريحات الدبلوماسي الإيراني جاءت خلال اللقاء الذي جرى اليوم في العاصمة طهران، مع المتحدث باسم حركة "أنصار الله"، رئيس الوفد اليمني المفاوض، محمد عبد السلام.
من جانبه، أثنى محمد عبد السلام على مواقف إيران السياسية والإنسانية من الحكومة والشعب اليمنيين، مقدما خلال هذا اللقاء تقريرا خاصا عن عملية وقف إطلاق النار المؤقت وأفاق التطورات في اليمن.
وناقش المسؤول بحركة "أنصار الله" (الحوثيين) مع الدبلوماسي الإيراني، العراقيل التي تعترض المسار الصحيح لتنفيذ التعهدات، مؤكدا أن الحفاظ على وقف إطلاق النار مرهون بتنفيذ كامل التعهدات من قبل الطرف الآخر، ورفع الحصار ووقف المواجهات ودفع مرتبات الموظفين.
ويشهد اليمن، منذ نحو 8 سنوات، صراعا دمويا، بين الجيش الحكومي المدعوم من قوات التحالف العربي بقيادة السعودية، ومقاتلي جماعة "أنصار الله"، الذين يسيطرون على صنعاء ومساحات شاسعة شمالي وغربي البلاد.
وتسبب الصراع اليمني بمقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين والعسكريين، وتشريد السكان، وتدمير البنية التحتية؛ فضلا عن انتشار الأوبئة والأمراض
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