https://sputnikarabic.ae/20220911/وكالة-من-المحتمل-مشاركة-كوريا-الشمالية-في-التدريبات-العسكرية-التي-تستضيفها-الصين-وروسيا-1067571801.html

وكالة: من المحتمل مشاركة كوريا الشمالية في التدريبات العسكرية التي تستضيفها الصين وروسيا

وكالة: من المحتمل مشاركة كوريا الشمالية في التدريبات العسكرية التي تستضيفها الصين وروسيا

ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم الأحد، أنه من المحتمل أن تشارك كوريا الشمالية في التدريبات العسكرية التي تستضيفها الصين وروسيا. 11.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-11T04:43+0000

2022-09-11T04:43+0000

2022-09-11T04:44+0000

كوريا الشمالية

الصين

أخبار روسيا اليوم

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ونقلت وكالة "يونهاب" عن جونغ كيه-يونغ، الباحث في معهد سيجونغ، قوله إنه من المتوقع أن تعمل الصين على إيجاد طريقة جديدة للتعاون العسكري والأمني مع الدول الصديقة القائمة مثل كوريا الشمالية وروسيا وإيران.وأشار إلى أنه لا يمكن استبعاد احتمال مشاركة كوريا الشمالية في التدريبات العسكرية المشتركة متعددة الجنسيات التي تستضيفها الصين وروسيا، وفقا ليونهاب.يذكر أن كوريا الشمالية وقعت معاهدة الصداقة والتعاون والمساعدة المتبادلة في عام 1961 مع الصين والتي تنص على التدخل العسكري التلقائي بحيث إذا تم غزو دولة فإن الدولة الأخرى ستتدخل عسكريا دون تأخير، بحسب وكالة يونهاب.

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