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https://sputnikarabic.ae/20220911/وكالة-من-المحتمل-مشاركة-كوريا-الشمالية-في-التدريبات-العسكرية-التي-تستضيفها-الصين-وروسيا-1067571801.html
وكالة: من المحتمل مشاركة كوريا الشمالية في التدريبات العسكرية التي تستضيفها الصين وروسيا
وكالة: من المحتمل مشاركة كوريا الشمالية في التدريبات العسكرية التي تستضيفها الصين وروسيا
ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم الأحد، أنه من المحتمل أن تشارك كوريا الشمالية في التدريبات العسكرية التي تستضيفها الصين وروسيا. 11.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-11T04:43+0000
2022-09-11T04:44+0000
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ونقلت وكالة "يونهاب" عن جونغ كيه-يونغ، الباحث في معهد سيجونغ، قوله إنه من المتوقع أن تعمل الصين على إيجاد طريقة جديدة للتعاون العسكري والأمني مع الدول الصديقة القائمة مثل كوريا الشمالية وروسيا وإيران.وأشار إلى أنه لا يمكن استبعاد احتمال مشاركة كوريا الشمالية في التدريبات العسكرية المشتركة متعددة الجنسيات التي تستضيفها الصين وروسيا، وفقا ليونهاب.يذكر أن كوريا الشمالية وقعت معاهدة الصداقة والتعاون والمساعدة المتبادلة في عام 1961 مع الصين والتي تنص على التدخل العسكري التلقائي بحيث إذا تم غزو دولة فإن الدولة الأخرى ستتدخل عسكريا دون تأخير، بحسب وكالة يونهاب.
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كوريا الشمالية, الصين, أخبار روسيا اليوم
كوريا الشمالية, الصين, أخبار روسيا اليوم

وكالة: من المحتمل مشاركة كوريا الشمالية في التدريبات العسكرية التي تستضيفها الصين وروسيا

04:43 GMT 11.09.2022 (تم التحديث: 04:44 GMT 11.09.2022)
© AFP 2022 / KCNA VIA KNSجنود كوروين يحييون الحضور من الدبابات خلال عرض عسكري للاحتفال بالذكرى الـ90 لتأسيس الجيش الثوري الشعبي الكوري الشمالي في كيم إيل. ساحة سونغ في بيونغ يانغ. 25 أبريل 2022
جنود كوروين يحييون الحضور من الدبابات خلال عرض عسكري للاحتفال بالذكرى الـ90 لتأسيس الجيش الثوري الشعبي الكوري الشمالي في كيم إيل. ساحة سونغ في بيونغ يانغ. 25 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2022
© AFP 2022 / KCNA VIA KNS
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ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم الأحد، أنه من المحتمل أن تشارك كوريا الشمالية في التدريبات العسكرية التي تستضيفها الصين وروسيا.
ونقلت وكالة "يونهاب" عن جونغ كيه-يونغ، الباحث في معهد سيجونغ، قوله إنه من المتوقع أن تعمل الصين على إيجاد طريقة جديدة للتعاون العسكري والأمني مع الدول الصديقة القائمة مثل كوريا الشمالية وروسيا وإيران.
وأشار إلى أنه لا يمكن استبعاد احتمال مشاركة كوريا الشمالية في التدريبات العسكرية المشتركة متعددة الجنسيات التي تستضيفها الصين وروسيا، وفقا ليونهاب.
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يذكر أن كوريا الشمالية وقعت معاهدة الصداقة والتعاون والمساعدة المتبادلة في عام 1961 مع الصين والتي تنص على التدخل العسكري التلقائي بحيث إذا تم غزو دولة فإن الدولة الأخرى ستتدخل عسكريا دون تأخير، بحسب وكالة يونهاب.
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