https://sputnikarabic.ae/20220911/وكالة-من-المحتمل-مشاركة-كوريا-الشمالية-في-التدريبات-العسكرية-التي-تستضيفها-الصين-وروسيا-1067571801.html
وكالة: من المحتمل مشاركة كوريا الشمالية في التدريبات العسكرية التي تستضيفها الصين وروسيا
وكالة: من المحتمل مشاركة كوريا الشمالية في التدريبات العسكرية التي تستضيفها الصين وروسيا
ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم الأحد، أنه من المحتمل أن تشارك كوريا الشمالية في التدريبات العسكرية التي تستضيفها الصين وروسيا. 11.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-11T04:43+0000
2022-09-11T04:43+0000
2022-09-11T04:44+0000
كوريا الشمالية
الصين
أخبار روسيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1a/1061626110_0:152:3000:1840_1920x0_80_0_0_c07c50669dcf2595b7c6f66831947af8.jpg
ونقلت وكالة "يونهاب" عن جونغ كيه-يونغ، الباحث في معهد سيجونغ، قوله إنه من المتوقع أن تعمل الصين على إيجاد طريقة جديدة للتعاون العسكري والأمني مع الدول الصديقة القائمة مثل كوريا الشمالية وروسيا وإيران.وأشار إلى أنه لا يمكن استبعاد احتمال مشاركة كوريا الشمالية في التدريبات العسكرية المشتركة متعددة الجنسيات التي تستضيفها الصين وروسيا، وفقا ليونهاب.يذكر أن كوريا الشمالية وقعت معاهدة الصداقة والتعاون والمساعدة المتبادلة في عام 1961 مع الصين والتي تنص على التدخل العسكري التلقائي بحيث إذا تم غزو دولة فإن الدولة الأخرى ستتدخل عسكريا دون تأخير، بحسب وكالة يونهاب.
https://sputnikarabic.ae/20220909/الخارجية-الصينية-حول-مرسوم-بيونغ-يانغ-النووي-موقف-بكين-من-القضية-الكورية-لم-يتغير-1067514106.html
كوريا الشمالية
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1a/1061626110_172:0:2828:1992_1920x0_80_0_0_f0f54d75fbfa4e53a3a6b855178bcc28.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
كوريا الشمالية, الصين, أخبار روسيا اليوم
كوريا الشمالية, الصين, أخبار روسيا اليوم
وكالة: من المحتمل مشاركة كوريا الشمالية في التدريبات العسكرية التي تستضيفها الصين وروسيا
04:43 GMT 11.09.2022 (تم التحديث: 04:44 GMT 11.09.2022) تابعنا عبر
ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم الأحد، أنه من المحتمل أن تشارك كوريا الشمالية في التدريبات العسكرية التي تستضيفها الصين وروسيا.
ونقلت وكالة
"يونهاب" عن جونغ كيه-يونغ، الباحث في معهد سيجونغ، قوله إنه من المتوقع أن تعمل الصين على إيجاد طريقة جديدة للتعاون العسكري والأمني مع الدول الصديقة القائمة مثل كوريا الشمالية وروسيا وإيران.
وأشار إلى أنه لا يمكن استبعاد احتمال مشاركة كوريا الشمالية في التدريبات العسكرية المشتركة
متعددة الجنسيات التي تستضيفها الصين وروسيا، وفقا ليونهاب.
يذكر أن كوريا الشمالية وقعت معاهدة الصداقة والتعاون والمساعدة المتبادلة في عام 1961 مع الصين والتي تنص على التدخل العسكري التلقائي بحيث إذا تم غزو دولة فإن الدولة الأخرى ستتدخل عسكريا دون تأخير، بحسب وكالة يونهاب.