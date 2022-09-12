https://sputnikarabic.ae/20220912/إندونيسيا-تفكر-في-شراء-النفط-الروسي-1067613843.html
إندونيسيا تفكر في شراء النفط الروسي
إندونيسيا تفكر في شراء النفط الروسي
يفكر الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، في الانضمام إلى الهند والصين في شراء النفط الروسي لتعويض الضغوط المتزايدة من ارتفاع تكاليف الطاقة في البلاد. 12.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-12T03:52+0000
2022-09-12T03:52+0000
2022-09-12T03:52+0000
أخبار النفط الروسي
إندونسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1d/1061734116_0:0:3095:1742_1920x0_80_0_0_de5511b1805194c09e164ee317ccbe46.jpg
وقال ويدودو في مقابلة أجرتها معه صحيفة فايننشال تايمز، اليوم الاثنين، عندما سُئل عما إذا كانت إندونيسيا ستشتري النفط من روسيا "نبحث دائما جميع الخيارات. بالطبع (سنقوم بالشراء) إذا حصلنا (منهم) على سعر أفضل".وفي وقت سابق من هذا الشهر، رفع ويدودو أسعار الوقود المدعومة بنسبة 30%. وقال إن، رفع الأسعار كان "خياره الأخير" بسبب الضغوط المالية، مما أثار احتجاجات في جميع أنحاء البلاد التي يبلغ عدد سكانها 270 مليون نسمة.وسجلت إندونيسيا، أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، معدل تضخم سنوي بلغ 4.69% في أغسطس/آب المنصرم، أعلى من النطاق المستهدف للبنك المركزي البالغ 2% إلى 4% للشهر الثالث على التوالي، بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
https://sputnikarabic.ae/20220829/فوتشيتش-يعلن-نية-صربيا-استيراد-النفط-من-العراق-1067010065.html
إندونسيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1d/1061734116_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_f3d5287228950e3c402bb0bc1ba35689.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار النفط الروسي, إندونسيا
أخبار النفط الروسي, إندونسيا
إندونيسيا تفكر في شراء النفط الروسي
تابعنا عبر
يفكر الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، في الانضمام إلى الهند والصين في شراء النفط الروسي لتعويض الضغوط المتزايدة من ارتفاع تكاليف الطاقة في البلاد.
وقال ويدودو في مقابلة أجرتها معه صحيفة
فايننشال تايمز، اليوم الاثنين، عندما سُئل عما إذا كانت إندونيسيا ستشتري النفط من روسيا
"نبحث دائما جميع الخيارات. بالطبع (سنقوم بالشراء) إذا حصلنا (منهم) على سعر أفضل".
وفي وقت سابق من هذا الشهر، رفع ويدودو أسعار الوقود المدعومة بنسبة 30%. وقال إن، رفع الأسعار كان "خياره الأخير" بسبب الضغوط المالية، مما أثار احتجاجات في جميع أنحاء البلاد التي يبلغ عدد سكانها 270 مليون نسمة.
وسجلت إندونيسيا، أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، معدل تضخم سنوي بلغ 4.69% في أغسطس/آب المنصرم، أعلى من النطاق المستهدف للبنك المركزي البالغ 2% إلى 4% للشهر الثالث على التوالي، بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية.