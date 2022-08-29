https://sputnikarabic.ae/20220829/فوتشيتش-يعلن-نية-صربيا-استيراد-النفط-من-العراق-1067010065.html
فوتشيتش يعلن نية صربيا استيراد النفط من العراق
فوتشيتش يعلن نية صربيا استيراد النفط من العراق
أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، اليوم الاثنين، أن صربيا تدرس شراء إمدادات الطاقة من العراق وفنزويلا من أجل معالجة النقص المتوقع في إمدادات الطاقة في الأشهر... 29.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-29T20:34+0000
2022-08-29T20:34+0000
2022-08-29T20:41+0000
صربيا
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وأوضح فوتشيتش في مقابلة مع "رويترز": "سنأخذ (نفط) العراق... سأحاول التحدث مع فنزويلا أيضا، سنأخذ من أي مكان لسنا قلقين".ووفقًا للوكالة، تحتاج صربيا إلى مشتريات إضافية من الفحم لمحطات الطاقة الحرارية الخاصة بها، والتي توفر ما يقرب من 70% من كهرباء البلاد وفي هذا الصدد، تدرس صربيا إمكانية شراء نحو 2 مليون طن من الصين وإندونيسيا.كما أعلن وزير خارجية المجر، بيتر سيارتو، اليوم الاثنين في 29 أغسطس/آب، اعتزامه توقيع اتفاق خلال الأيام المقبلة مع شركة "غاز بروم" الروسية، بشأن زيادة إمدادات الغاز اليومية من روسيا بداية من شهر سبتمبر/أيلول.وقال سيارتو خلال مقابلة مع سفراء بلاده: "مهمتنا هي ضمان أمن إمدادات الطاقة في هنغاريا، لذلك يجب أن نتفق مع روسيا على زيادة إمدادات الغاز... هناك اقتراح بزيادة إمدادات الغاز، سنوضح هذا مع شركة "غازبروم" خلال الأيام القليلة ونوقع اتفاقا ستزيد بموجبه الكمية اليومية الموردة من الغاز".
https://sputnikarabic.ae/20220827/صربيا-تقبل-متطلبات-كوسوفو-بشرط-ضمانات-الاتحاد-الأوروبي-1066893368.html
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صربيا
فوتشيتش يعلن نية صربيا استيراد النفط من العراق
20:34 GMT 29.08.2022 (تم التحديث: 20:41 GMT 29.08.2022) تابعنا عبر
أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، اليوم الاثنين، أن صربيا تدرس شراء إمدادات الطاقة من العراق وفنزويلا من أجل معالجة النقص المتوقع في إمدادات الطاقة في الأشهر المقبلة.
وأوضح فوتشيتش في مقابلة مع "رويترز
": "سنأخذ (نفط) العراق... سأحاول التحدث مع فنزويلا أيضا، سنأخذ من أي مكان لسنا قلقين".
ووفقًا للوكالة، تحتاج صربيا إلى مشتريات إضافية من الفحم لمحطات الطاقة الحرارية الخاصة بها، والتي توفر ما يقرب من 70% من كهرباء البلاد وفي هذا الصدد، تدرس صربيا إمكانية شراء نحو 2 مليون طن من الصين وإندونيسيا.
كما أعلن وزير خارجية المجر، بيتر سيارتو، اليوم الاثنين في 29 أغسطس/آب، اعتزامه توقيع اتفاق خلال الأيام المقبلة مع شركة "غاز بروم" الروسية، بشأن زيادة إمدادات الغاز اليومية من روسيا بداية من شهر سبتمبر/أيلول.
وقال سيارتو خلال مقابلة مع سفراء بلاده:
"مهمتنا هي ضمان أمن إمدادات الطاقة في هنغاريا، لذلك يجب أن نتفق مع روسيا على زيادة إمدادات الغاز... هناك اقتراح بزيادة إمدادات الغاز، سنوضح هذا مع شركة "غازبروم" خلال الأيام القليلة ونوقع اتفاقا ستزيد بموجبه الكمية اليومية الموردة من الغاز".