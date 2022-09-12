https://sputnikarabic.ae/20220912/الإطار-التنسيقي-في-العراق-يؤكد-تمسكه-بمرشحه-لرئاسة-الوزراء-محمد-شياع-السوداني-1067654416.html

الإطار التنسيقي في العراق يؤكد تمسكه بمرشحه لرئاسة الوزراء محمد شياع السوداني

الإطار التنسيقي في العراق يؤكد تمسكه بمرشحه لرئاسة الوزراء محمد شياع السوداني

أعلن الإطار التنسيقي في العراق، مساء اليوم الاثنين، "تمسكه الكامل بمرشحه لرئاسة الوزراء محمد شياع السوداني". 12.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-12T19:13+0000

2022-09-12T19:13+0000

2022-09-12T19:13+0000

أخبار العراق اليوم

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وأكد الإطار، في بيان نقلته وكالة بغداد اليوم، "وصوله إلى تفاهمات متقدمة مع القوى الوطنية بشأن تشكيل الحكومة"، قائلا: إن "اتصالاتنا مع القوى السياسية بشأن تشكيل الحكومة وصلت إلى تفاهمات متقدمة".وكان "الإطار التنسيقي"، قد أعلن في يوليو/ تموز الماضي، "مضيه في تشكيل الحكومة الجديدة بزعامة محمد شياع السوداني، رغم اقتحام أنصار مقتدى الصدر الرافضين لذلك مقر البرلمان".وقال القيادي في "الإطار التنسيقي"، عائد الهلالي، في تصريحات مع وكالة بغداد اليوم، إن "الإطار التنسيقي ماض بعملية تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وهو متمسك بمرشحه لرئاسة الوزراء محمد شياع السوداني ولا ينوي تغييره بأي مرشح آخر".ويعاني العراق منذ إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة، في أكتوبر/ تشرين الأول 2021، من أزمة سياسية حادة، حيث لم تفض المشاورات بين الأطراف السياسية لتسمية رئيس للوزراء إلى نتيجة.

https://sputnikarabic.ae/20220912/الإطار-التنسيقي-في-العراق-يؤكد-استمراره-في-الحوار-مع-جميع-الأطراف-لتنفيذ-الاستحقاقات-الدستورية-1067649657.html

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