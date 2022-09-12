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https://sputnikarabic.ae/20220912/الإطار-التنسيقي-في-العراق-يؤكد-تمسكه-بمرشحه-لرئاسة-الوزراء-محمد-شياع-السوداني-1067654416.html
الإطار التنسيقي في العراق يؤكد تمسكه بمرشحه لرئاسة الوزراء محمد شياع السوداني
الإطار التنسيقي في العراق يؤكد تمسكه بمرشحه لرئاسة الوزراء محمد شياع السوداني
أعلن الإطار التنسيقي في العراق، مساء اليوم الاثنين، "تمسكه الكامل بمرشحه لرئاسة الوزراء محمد شياع السوداني". 12.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-12T19:13+0000
2022-09-12T19:13+0000
أخبار العراق اليوم
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وأكد الإطار، في بيان نقلته وكالة بغداد اليوم، "وصوله إلى تفاهمات متقدمة مع القوى الوطنية بشأن تشكيل الحكومة"، قائلا: إن "اتصالاتنا مع القوى السياسية بشأن تشكيل الحكومة وصلت إلى تفاهمات متقدمة".وكان "الإطار التنسيقي"، قد أعلن في يوليو/ تموز الماضي، "مضيه في تشكيل الحكومة الجديدة بزعامة محمد شياع السوداني، رغم اقتحام أنصار مقتدى الصدر الرافضين لذلك مقر البرلمان".وقال القيادي في "الإطار التنسيقي"، عائد الهلالي، في تصريحات مع وكالة بغداد اليوم، إن "الإطار التنسيقي ماض بعملية تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وهو متمسك بمرشحه لرئاسة الوزراء محمد شياع السوداني ولا ينوي تغييره بأي مرشح آخر".ويعاني العراق منذ إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة، في أكتوبر/ تشرين الأول 2021، من أزمة سياسية حادة، حيث لم تفض المشاورات بين الأطراف السياسية لتسمية رئيس للوزراء إلى نتيجة.
https://sputnikarabic.ae/20220912/الإطار-التنسيقي-في-العراق-يؤكد-استمراره-في-الحوار-مع-جميع-الأطراف-لتنفيذ-الاستحقاقات-الدستورية-1067649657.html
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أخبار العراق اليوم
أخبار العراق اليوم

الإطار التنسيقي في العراق يؤكد تمسكه بمرشحه لرئاسة الوزراء محمد شياع السوداني

19:13 GMT 12.09.2022
© AFP 2022 / FABRICE COFFRINIالمرشح لمنصب رئيس الحكومة في العراق محمد شياع السوداني
المرشح لمنصب رئيس الحكومة في العراق محمد شياع السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2022
© AFP 2022 / FABRICE COFFRINI
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أعلن الإطار التنسيقي في العراق، مساء اليوم الاثنين، "تمسكه الكامل بمرشحه لرئاسة الوزراء محمد شياع السوداني".
وأكد الإطار، في بيان نقلته وكالة بغداد اليوم، "وصوله إلى تفاهمات متقدمة مع القوى الوطنية بشأن تشكيل الحكومة"، قائلا: إن "اتصالاتنا مع القوى السياسية بشأن تشكيل الحكومة وصلت إلى تفاهمات متقدمة".
أنصار مقتدى الصدر يحتجون على ترشيح الكتلة المنافسة لرئاسة الوزراء في بغداد، ويدخلون مبنى البرلمان العراقي، العراق 27 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2022
الإطار التنسيقي في العراق يؤكد استمراره في الحوار مع جميع الأطراف لتنفيذ الاستحقاقات الدستورية
16:42 GMT
وكان "الإطار التنسيقي"، قد أعلن في يوليو/ تموز الماضي، "مضيه في تشكيل الحكومة الجديدة بزعامة محمد شياع السوداني، رغم اقتحام أنصار مقتدى الصدر الرافضين لذلك مقر البرلمان".
وقال القيادي في "الإطار التنسيقي"، عائد الهلالي، في تصريحات مع وكالة بغداد اليوم، إن "الإطار التنسيقي ماض بعملية تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وهو متمسك بمرشحه لرئاسة الوزراء محمد شياع السوداني ولا ينوي تغييره بأي مرشح آخر".
ويعاني العراق منذ إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة، في أكتوبر/ تشرين الأول 2021، من أزمة سياسية حادة، حيث لم تفض المشاورات بين الأطراف السياسية لتسمية رئيس للوزراء إلى نتيجة.
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