https://sputnikarabic.ae/20220912/الخارجية-الإيرانية-سيتم-تحديد-عضوية-إيران-الرسمية-في-منظمة-شنغهاي-خلال-قمة-سمرقند-1067649452.html
الخارجية الإيرانية: سيتم تحديد عضوية إيران الرسمية في منظمة شنغهاي خلال قمة سمرقند
الخارجية الإيرانية: سيتم تحديد عضوية إيران الرسمية في منظمة شنغهاي خلال قمة سمرقند
أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية، مهدي صفري، أن عضوية بلاده الرسمية في منظمة شنغهاي للتعاون الاقتصادي سيتم تحديدها في قمة سمرقند... 12.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-12T16:38+0000
2022-09-12T16:38+0000
2022-09-12T16:38+0000
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وقال صفري في تصريح حول قمة منظمة شنغهاي للتعاون، نقلته وكالة الأنباء الإيرانية "فارس" إن "هناك ما يتراوح بين 400 و500 اتفاق في هذا المجال رتبتها وزارة الخارجية بالتنسيق مع باقي الأجهزة".وأشار الدبلوماسي الإيراني إلى أن "الرئيس إبراهيم رئيسي لديه زيارة متبادلة إلى أوزبكستان بالإضافة إلى المشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون".وأضاف: "لقد حققنا نموا جيدا للغاية في العلاقات الثنائية مع أوزبكستان وتم إعداد نحو 18 إلى 23 وثيقة للتوقيع عليها خلال هذه الزيارة في قطاع الطاقة والقطاعات المختلفة".وتابع: "يمكن أن تكون هذه الزيارة مثمرة وستشهد التجارة البينية عقب هذه الزيارة قفزة كبيرة".ولفت صفري إلى أنه "تمت دعوة العديد من الضيوف بمن فيهم الأعضاء المراقبين وشركاء الحوار، إلى سمرقند للمشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون، وأعتقد أنه تمت دعوة 19 دولة للمشاركة في هذا الحدث".ومنظمة شنغهاي للتعاون منظمة دولية تأسست عام 2001. وتشارك فيه الهند وكازاخستان والصين وقيرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وباكستان وأوزبكستان. الدول المراقبة - أفغانستان، بيلاروسيا، إيران ومنغوليا، دول شريكة - أذربيجان، أرمينيا، كمبوديا، نيبال، تركيا وسريلانكا. وفي قمة منظمة شنغهاي للتعاون في دوشنبيه في سبتمبر/أيلول 2021، تم إطلاق إجراءات قبول إيران في المنظمة ومنح مكانة شريك الحوار لمصر وقطر والمملكة العربية السعودية. هذا العام، تقدمت بيلاروسيا رسميًا للانضمام إلى منظمة شنغهاي للتعاون كعضو كامل العضوية.
https://sputnikarabic.ae/20220905/وزارة-الخارجية-الرئيس-الإيراني-يحضر-قمة-منظمة-شنغهاي-للتعاون-في-سمرقند--1067301166.html
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إيران, أخبار إيران, العالم, منظمة شنغهاي
إيران, أخبار إيران, العالم, منظمة شنغهاي
الخارجية الإيرانية: سيتم تحديد عضوية إيران الرسمية في منظمة شنغهاي خلال قمة سمرقند
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أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية، مهدي صفري، أن عضوية بلاده الرسمية في منظمة شنغهاي للتعاون الاقتصادي سيتم تحديدها في قمة سمرقند المقرر عقدها نهاية الأسبوع في مدينة سمرقند في أوزبكستان.
وقال صفري في تصريح حول قمة منظمة شنغهاي
للتعاون، نقلته وكالة الأنباء الإيرانية "فارس" إن "هناك ما يتراوح بين 400 و500 اتفاق في هذا المجال رتبتها وزارة الخارجية بالتنسيق مع باقي الأجهزة".
وأشار الدبلوماسي الإيراني إلى أن "الرئيس إبراهيم رئيسي لديه زيارة متبادلة إلى أوزبكستان بالإضافة إلى المشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون".
وأضاف: "لقد حققنا نموا جيدا للغاية في العلاقات الثنائية مع أوزبكستان وتم إعداد نحو 18 إلى 23 وثيقة للتوقيع عليها خلال هذه الزيارة في قطاع الطاقة والقطاعات المختلفة".
وتابع: "يمكن أن تكون هذه الزيارة مثمرة وستشهد التجارة البينية عقب هذه الزيارة قفزة كبيرة".
ولفت صفري إلى أنه "تمت دعوة العديد من الضيوف بمن فيهم الأعضاء المراقبين وشركاء الحوار، إلى سمرقند للمشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون، وأعتقد أنه تمت دعوة 19 دولة للمشاركة في هذا الحدث".
ومنظمة شنغهاي للتعاون منظمة دولية تأسست عام 2001. وتشارك فيه الهند وكازاخستان والصين وقيرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وباكستان وأوزبكستان. الدول المراقبة - أفغانستان، بيلاروسيا، إيران ومنغوليا، دول شريكة - أذربيجان، أرمينيا، كمبوديا، نيبال، تركيا وسريلانكا.
وفي قمة منظمة شنغهاي للتعاون في دوشنبيه في سبتمبر/أيلول 2021، تم إطلاق إجراءات قبول إيران في المنظمة ومنح مكانة شريك الحوار لمصر وقطر والمملكة العربية السعودية. هذا العام، تقدمت بيلاروسيا رسميًا للانضمام إلى منظمة شنغهاي للتعاون كعضو كامل العضوية.