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الدفاع الأرمينية: أذربيجان تقصف المدن الأرمينية بالمدفعية
الدفاع الأرمينية: أذربيجان تقصف المدن الأرمينية بالمدفعية
ذكرت وزارة الدفاع الأرمنية، اليوم الاثنين، أن القوات المسلحة الأذربيجانية شنت سلسلة من القصف المدفعي على المدن الحدودية لأرمينيا. 12.09.2022, سبوتنيك عربي
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أخبار أذربيجان
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بدورها، أكدت الإدارة العسكرية لأذربيجان وقوع الاشتباكات، لكنها ذكرت أن السبب وراء ذلك هو "أعمال الجماعات التخريبية الأرمينية".
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أخبار أذربيجان
أخبار أذربيجان

الدفاع الأرمينية: أذربيجان تقصف المدن الأرمينية بالمدفعية

21:21 GMT 12.09.2022
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يتبع
ذكرت وزارة الدفاع الأرمنية، اليوم الاثنين، أن القوات المسلحة الأذربيجانية شنت سلسلة من القصف المدفعي على المدن الحدودية لأرمينيا.
بدورها، أكدت الإدارة العسكرية لأذربيجان وقوع الاشتباكات، لكنها ذكرت أن السبب وراء ذلك هو "أعمال الجماعات التخريبية الأرمينية".
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