https://sputnikarabic.ae/20220912/الدفاع-الأرمينية-أذربيجان-تقصف-المدن-الأرمينية-بالمدفعية-1067657875.html
الدفاع الأرمينية: أذربيجان تقصف المدن الأرمينية بالمدفعية
الدفاع الأرمينية: أذربيجان تقصف المدن الأرمينية بالمدفعية
ذكرت وزارة الدفاع الأرمنية، اليوم الاثنين، أن القوات المسلحة الأذربيجانية شنت سلسلة من القصف المدفعي على المدن الحدودية لأرمينيا. 12.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-12T21:21+0000
2022-09-12T21:21+0000
2022-09-12T21:21+0000
أخبار أذربيجان
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بدورها، أكدت الإدارة العسكرية لأذربيجان وقوع الاشتباكات، لكنها ذكرت أن السبب وراء ذلك هو "أعمال الجماعات التخريبية الأرمينية".
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أخبار أذربيجان
الدفاع الأرمينية: أذربيجان تقصف المدن الأرمينية بالمدفعية
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يتبع
ذكرت وزارة الدفاع الأرمنية، اليوم الاثنين، أن القوات المسلحة الأذربيجانية شنت سلسلة من القصف المدفعي على المدن الحدودية لأرمينيا.
بدورها، أكدت الإدارة العسكرية لأذربيجان وقوع الاشتباكات، لكنها ذكرت أن السبب وراء ذلك هو "أعمال الجماعات التخريبية الأرمينية".