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Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
https://sputnikarabic.ae/20220912/الدفاع-الروسية-القوات-الجوية-تحيد-250-عسكريا-أوكرانيا-في-منطقة-كوبينسك-وإيزيوم-ضمن-مقاطعة-خاركوف-1067628226.html
الدفاع الروسية: القوات الجوية تحيد 250 عسكريا أوكرانيا في منطقة كوبينسك وإيزيوم ضمن مقاطعة خاركوف
الدفاع الروسية: القوات الجوية تحيد 250 عسكريا أوكرانيا في منطقة كوبينسك وإيزيوم ضمن مقاطعة خاركوف
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات الجوية الروسية أغارت على القوات الأوكرانية في مقاطعة خاركوف وكوبينسك وإيزيوم وتم القضاء على نحو 250... 12.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-12T09:48+0000
2022-09-12T10:11+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وفقًا للدفاع الروسية، فإن القوات الجوية الروسية وقوات الصواريخ والمدفعية تواصل توجيه ضربات دقيقة على وحدات واحتياطيات القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة خاركوف.وجاء في بيان الدفاع الروسية: "في مناطق كوبيانسك وإيزيوم السكنية، أصيبت القوة البشرية والمعدات العسكرية التابعة لتشكيل "كراكين" القومي ولواء الدفاع الإقليمي 113 واللواء الآلي 93. وبلغت خسائر العدو 250 جنديا وأكثر من 20 قطعة من المعدات العسكرية".وأضاف بيان الدفاع: "على محور نيكولاييف كريفوي روغ في مناطق كوسترومكا وبيلوغوروفكا في مقاطعة خيرسون، تعرضت وحدات من اللواء الآلي 63 و 46 لواء جوي لضربات صاروخية عالية الدقة من القوات الجوية الروسية".وأضاف البيان: "في يوم واحد في هذا الاتجاه أثناء القتال، فقدت كييف أكثر من 300 قتيل وما يصل إلى 1000 جندي أوكراني جريح".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وفي 25 آذار/ مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.
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الدفاع الروسية: القوات الجوية تحيد 250 عسكريا أوكرانيا في منطقة كوبينسك وإيزيوم ضمن مقاطعة خاركوف

09:48 GMT 12.09.2022 (تم التحديث: 10:11 GMT 12.09.2022)
© Sputnik . Виктор Антонюк / الانتقال إلى بنك الصورقوات روسية في مدينة كوبيانسك بمقاطعة خاركوف (أوكرانيا).
قوات روسية في مدينة كوبيانسك بمقاطعة خاركوف (أوكرانيا). - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2022
© Sputnik . Виктор Антонюк
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات الجوية الروسية أغارت على القوات الأوكرانية في مقاطعة خاركوف وكوبينسك وإيزيوم وتم القضاء على نحو 250 عسكريًا.
وفقًا للدفاع الروسية، فإن القوات الجوية الروسية وقوات الصواريخ والمدفعية تواصل توجيه ضربات دقيقة على وحدات واحتياطيات القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة خاركوف.
وجاء في بيان الدفاع الروسية: "في مناطق كوبيانسك وإيزيوم السكنية، أصيبت القوة البشرية والمعدات العسكرية التابعة لتشكيل "كراكين" القومي ولواء الدفاع الإقليمي 113 واللواء الآلي 93. وبلغت خسائر العدو 250 جنديا وأكثر من 20 قطعة من المعدات العسكرية".
وأضاف بيان الدفاع: "على محور نيكولاييف كريفوي روغ في مناطق كوسترومكا وبيلوغوروفكا في مقاطعة خيرسون، تعرضت وحدات من اللواء الآلي 63 و 46 لواء جوي لضربات صاروخية عالية الدقة من القوات الجوية الروسية".
وأضاف البيان: "في يوم واحد في هذا الاتجاه أثناء القتال، فقدت كييف أكثر من 300 قتيل وما يصل إلى 1000 جندي أوكراني جريح".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وفي 25 آذار/ مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.
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