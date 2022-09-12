https://sputnikarabic.ae/20220912/المغرب-يشارك-في-المؤتمر-الدولي-الأول-للتجديد-والتحديث-العسكري-في-إسرائيل-1067650894.html

المغرب يشارك في المؤتمر الدولي الأول للتجديد والتحديث العسكري في إسرائيل

المغرب يشارك في المؤتمر الدولي الأول للتجديد والتحديث العسكري في إسرائيل

أعلن المغرب رسميا مشاركته في المؤتمر الدولي الأول للتجديد والتحديث العسكري، الذي تستضيفه إسرائيل بين 12 و15 سبتمبر/ أيلول الجاري. 12.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-12T17:14+0000

2022-09-12T17:14+0000

2022-09-12T17:14+0000

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الرباط - سبوتنيك. وقال بيان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية المغربية، اليوم الاثنين: "توجه الجنرال بلخير الفاروق، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، قائد المنطقة الجنوبية مع وفد عسكري مهم إلى إسرائيل للمشاركة في المؤتمر الدولي الأول حول التجديد والتحديث العسكري".وأكد البيان أن الوفد توجه إلى إسرائيل بتعليمات ملكية من العاهل المغربي الملك محمد السادس.وتابع: "ستجري، على هامش المؤتمر، محادثات ولقاءات بين المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقيادة هيئة أركان الجيش الإسرائيلي".وأضاف البيان أن المشاركة في هذا المؤتمر الدولي المخصص للعديد من قادة الجيوش ووكالات التجديد في مجال الدفاع "تندرج ضمن إطار متعدد الأطراف لتشجيع تبادل المعارف والخبرات بين الجيوش المشاركة".وتهدف هذه المشاركة إلى إرساء "أسس تعاون متين في مجال الدفاع متعدد الأبعاد والتجديد العسكري بين المغرب وإسرائيل".وتشهد العلاقات الإسرائيلية المغربية، تطورا ملحوظا خلال السنوات الماضية.وأعلن المغرب في العاشر من ديسمبر/ كانون الأول 2020 استئناف علاقاته الدبلوماسية مع إسرائيل، بعد توقفها عام 2000 إثر اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية، ليصبح المغرب الدولة المغاربية الوحيدة التي تقيم علاقات مع إسرائيل، بعد أن قطعت موريتانيا علاقاتها مع تل أبيب في 2010، وسادس بلد عربي بعد السودان والإمارات العربية المتحدة والبحرين والأردن ومصر".وفي الفترة الأخيرة، قام عدد من الوزراء وكبار المسؤولين الإسرائيليين بزيارة المغرب، كان أبرزهم وزراء الدفاع والخارجية والعلوم والتكنولوجيا والاقتصاد والصناعة والداخلية والتعاون الإقليمي والعدل.

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