https://sputnikarabic.ae/20220912/بوتين-وماكرون-يبحثان-الوضع-في-أوكرانيا-وزابوروجيه-روسيا-تحذر-من-تأخير-المفاوضات-1067637031.html

بوتين وماكرون يبحثان الوضع في أوكرانيا وزابوروجيه... روسيا تحذر من تأخير المفاوضات

بوتين وماكرون يبحثان الوضع في أوكرانيا وزابوروجيه... روسيا تحذر من تأخير المفاوضات

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون الوضع في أوكرانيا وسلامة محطة زابوروجيه النووية. 12.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-12T13:53+0000

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2022-09-12T13:53+0000

عالم سبوتنيك

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12-9 Sputnik World بوتين وماكرون يبحثان الوضع في أوكرانيا وزابوروجيه

وخلال اتصال هاتفي، تبادل الرئيسان بشكل مفصل الآراء حول الوضع الأوكراني، والتشديد على ضمان سلامة محطة زابوروجيه للطاقة النووية.كما أطلع الرئيس بوتين نظيره الفرنسي على الإجراءات التي يتخذها المتخصصون الروس، لضمان الحماية المادية للمحطة، وشدد على ضرورة التأثير على كييف لوقف القصف على الفور.في هذا الصدد، قال الكاتب والمحلل السياسي، إسماعيل خلف الله ، إن هناك إجراءات واضحة إذا أراد الجانب الغربي حماية المحطة النووية في زابوروجيه.وأوضح أن الغرب "مازال مستمرا في محاولة استنزاف الطرف الروسي، مايجعل قضية الحماية، وخطوة إحضار فريق أممي أمور لايراد لها أن تتم".وأكد أن "القوات الروسية موجودة حول المحطة ومن غير الممكن أن تكون روسيا تستهدف نفسها".روسيا تحذر من تأخير المفاوضات مع أوكرانيا وزيلينسكي غير مستعد للتفاوضيأتي هذا في وقت تحدث فيه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، عن أن بلاده غير مستعدة في الوقت الراهن للتفاوض مع روسيا، لافتا إلى أنه من الضروري التعامل على مبدأ الجوار.كما أعلن عدم وجود آفاق للتفاوض بين بوتين وزيلينسكي، مشددا على عدم وجود أي شروط مسبقة لمثل هذه المفاوضات.وقال مدير مركز آسيا للدراسات، أحمد مصطفى، إن "تصريحات المسؤولين في أوروبا تشير إلى أن زيلينسكي إذا لم يتمكن من استراجاع الأراضي التي فقدها... فإن الوضع سيكون صعبًا، بعد أن تغيرت جغرافية أوكرانيا".وأكد أن "المفاوضات المقترحة خلال قمة شنغهاي تأتي استكمالا للمفاوضات التي أسفرت عن الاتفاق على إعادة تصدير الحبوب".الإطار التنسيقي يرفض إجراء انتخابات مبكرة في العراق قبل عودة جلسات البرلمان وتشكيل حكومة جديدةعقد الإطار التنسيقي في العراق، مباحثات مع قوى سياسية تضمنت عودة جلسات البرلمان وتشكيل حكومة جديدة.واعتبر رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، أن حكم القضاء بعدم جواز حل البرلمان، يعني أنه لا انتخابات مبكرة إلا بعد استئناف مجلس النواب لعقد جلساته وتشكيل حكومة مكتملة الصلاحية.في المقابل، أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ورئيسا تحالف السيادة خميس الخنجر، والحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، على أهمية إجراء انتخابات مبكرة، وضرورة اعتماد لغة الحوار، لتجاوز الخلافات، والوصول إلى حلول، واتباع الأساليب الدستورية والقانونية في تجاوز تداعيات المرحلة الراهنة.ولفت إلى أن "تسرع المالكي في إصدار تغريدته ربما يزيد الموقف تعقيدا، خاصة أن حليفي الصدر الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة، اتفقا على تشجيع الأطراف على التحاور وتشكيل حكومة فاعلة بموافقة الجميع بمن فيهم التيار الصدري، ومن ثم الذهاب لانتخابات".

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