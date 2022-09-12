بوتين وماكرون يبحثان الوضع في أوكرانيا وزابوروجيه... روسيا تحذر من تأخير المفاوضات
12-9 Sputnik World
بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون الوضع في أوكرانيا وسلامة محطة زابوروجيه النووية.
وخلال اتصال هاتفي، تبادل الرئيسان بشكل مفصل الآراء حول الوضع الأوكراني، والتشديد على ضمان سلامة محطة زابوروجيه للطاقة النووية.
وذكرت الخدمة الصحفية للكرملين في بيان، أن الجانب الروسي لفت الانتباه إلى الهجمات الأوكرانية المنتظمة على منشآت المحطة النووية، بما في ذلك منشأة لتخزين النفايات المشعة، وهو أمر محفوف بالعواقب الوخيمة.
كما أطلع الرئيس بوتين نظيره الفرنسي على الإجراءات التي يتخذها المتخصصون الروس، لضمان الحماية المادية للمحطة، وشدد على ضرورة التأثير على كييف لوقف القصف على الفور.
في هذا الصدد، قال الكاتب والمحلل السياسي، إسماعيل خلف الله ، إن هناك إجراءات واضحة إذا أراد الجانب الغربي حماية المحطة النووية في زابوروجيه.
وأوضح أن الغرب "مازال مستمرا في محاولة استنزاف الطرف الروسي، مايجعل قضية الحماية، وخطوة إحضار فريق أممي أمور لايراد لها أن تتم".
وأشار إلى أن "تواصل ماكرون وبوتين يدخل ضمن محاولة إظهار أن هناك تواصلا وحرصاً على أمن المحطة، لكن الطرف المؤثر في هذه القضايا هو الولايات المتحدة التي يمكن أن تضغط على أوكرانيا".
وأكد أن "القوات الروسية موجودة حول المحطة ومن غير الممكن أن تكون روسيا تستهدف نفسها".
روسيا تحذر من تأخير المفاوضات مع أوكرانيا وزيلينسكي غير مستعد للتفاوض
أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن موسكو لا تتخلى عن إمكانية المفاوضات مع أوكرانيا، محذرا في الوقت نفسه من عواقب وصعوبات تأجيل المفاوضات.
يأتي هذا في وقت تحدث فيه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، عن أن بلاده غير مستعدة في الوقت الراهن للتفاوض مع روسيا، لافتا إلى أنه من الضروري التعامل على مبدأ الجوار.
من جهته، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن روسيا مستعدة لإيجاد حل للوضع في أوكرانيا من خلال الدبلوماسية وبشروطها الخاصة.
كما أعلن عدم وجود آفاق للتفاوض بين بوتين وزيلينسكي، مشددا على عدم وجود أي شروط مسبقة لمثل هذه المفاوضات.
وقال مدير مركز آسيا للدراسات، أحمد مصطفى، إن "تصريحات المسؤولين في أوروبا تشير إلى أن زيلينسكي إذا لم يتمكن من استراجاع الأراضي التي فقدها... فإن الوضع سيكون صعبًا، بعد أن تغيرت جغرافية أوكرانيا".
وأوضح: "سيكون زيلينسكي مضطرا للذهاب إلى قمة العشرين للجلوس من أجل التفاوض مع الرئيس بوتين بشروط روسيا، خاصة بعد تعرض أوكرانيا لانقطاع التيار، بسبب الهجوم على محطة زابورجيه، وأيضا فشل تحديد سقف لأسعار النفط الروسي".
وأكد أن "المفاوضات المقترحة خلال قمة شنغهاي تأتي استكمالا للمفاوضات التي أسفرت عن الاتفاق على إعادة تصدير الحبوب".
الإطار التنسيقي يرفض إجراء انتخابات مبكرة في العراق قبل عودة جلسات البرلمان وتشكيل حكومة جديدة
عقد الإطار التنسيقي في العراق، مباحثات مع قوى سياسية تضمنت عودة جلسات البرلمان وتشكيل حكومة جديدة.
وأعلن الإطار التنسيقي أنه لا انتخابات مبكرة قبل عودة البرلمان وتشكيل حكومة، من خلال فتح قنوات حوار مع كافة الأطراف السياسية، بهدف التوصل إلى حلول وتفاهمات تسرع من مهام تشكيل الحكومة.
واعتبر رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، أن حكم القضاء بعدم جواز حل البرلمان، يعني أنه لا انتخابات مبكرة إلا بعد استئناف مجلس النواب لعقد جلساته وتشكيل حكومة مكتملة الصلاحية.
في المقابل، أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ورئيسا تحالف السيادة خميس الخنجر، والحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، على أهمية إجراء انتخابات مبكرة، وضرورة اعتماد لغة الحوار، لتجاوز الخلافات، والوصول إلى حلول، واتباع الأساليب الدستورية والقانونية في تجاوز تداعيات المرحلة الراهنة.
واستبعد المحلل السياسي، كفاح محمود، تحقيق رغبة الإطار التنسيقي بعودة البرلمان وتشكيل حكومة جديدة بدون موافقة التيار الصدري، الذي يمتلك مساحة واسعة وتأثيرات كبيرة في الشارع.
ولفت إلى أن "تسرع المالكي في إصدار تغريدته ربما يزيد الموقف تعقيدا، خاصة أن حليفي الصدر الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة، اتفقا على تشجيع الأطراف على التحاور وتشكيل حكومة فاعلة بموافقة الجميع بمن فيهم التيار الصدري، ومن ثم الذهاب لانتخابات".