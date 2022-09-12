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https://sputnikarabic.ae/20220912/روسيا-وفدنا-المشارك-في-أعمال-الجمعية-العامة-للأمم-المتحدة-لم-يحصل-بعد-على-تأشيرات-دخول-1067659476.html
روسيا: وفدنا المشارك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة لم يحصل بعد على تأشيرات دخول
روسيا: وفدنا المشارك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة لم يحصل بعد على تأشيرات دخول
أكد مستشار البعثة الروسية الدائمة بالأمم المتحدة، سيرغي ليونيدشينكو، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والوفد المشارك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة... 12.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-12T22:30+0000
2022-09-12T22:30+0000
أخبار روسيا اليوم
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وقال ليونيدشينكو خلال اجتماع للجنة الأمم المتحدة للعلاقات بحق الدولة المضيفة: "سيبدأ قريبا الأسبوع الرفيع المستوى للدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة. وفي الوقت نفسه، لا يزال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وكذلك أعضاء وفده والأشخاص المرافقون له، بمن فيهم الصحفيون الروس المشاركين لتغطية تصريحات الوزير لم يحصلوا بعد على تأشيرات دخول".ويبدأ اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، والذي يحضره تقليديا رؤساء الدول والوزراء في 20 سبتمبر. وبحسب البرنامج التمهيدي للجمعية العامة للأمم المتحدة ، فإن الوزير الروسي سيلقي كلمته في 24 سبتمبر.
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أخبار روسيا اليوم, منظمة الأمم المتحدة
أخبار روسيا اليوم, منظمة الأمم المتحدة

روسيا: وفدنا المشارك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة لم يحصل بعد على تأشيرات دخول

22:30 GMT 12.09.2022
© Sputnik . Sergey Guneyev / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقاء مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في موسكو
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقاء مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2022
© Sputnik . Sergey Guneyev
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أكد مستشار البعثة الروسية الدائمة بالأمم المتحدة، سيرغي ليونيدشينكو، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والوفد المشارك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة لم يحصلوا على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة حتى الآن.
وقال ليونيدشينكو خلال اجتماع للجنة الأمم المتحدة للعلاقات بحق الدولة المضيفة: "سيبدأ قريبا الأسبوع الرفيع المستوى للدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة. وفي الوقت نفسه، لا يزال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وكذلك أعضاء وفده والأشخاص المرافقون له، بمن فيهم الصحفيون الروس المشاركين لتغطية تصريحات الوزير لم يحصلوا بعد على تأشيرات دخول".
وأضاف: "هذا وضع غير مسبوق ودليل آخر على أن المشاكل المتعلقة بعدم وفاء البلد المضيف في الوفاء بالتزاماته من عام إلى آخر لم يتم حلها فحسب، بل زادت.. نعول على الدولة المضيفة إصدار تأشيرات للوزير ووفده وجميع المرافقين في أسرع وقت ممكن على النحو المنصوص عليه في الاتفاقية".
ويبدأ اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، والذي يحضره تقليديا رؤساء الدول والوزراء في 20 سبتمبر. وبحسب البرنامج التمهيدي للجمعية العامة للأمم المتحدة ، فإن الوزير الروسي سيلقي كلمته في 24 سبتمبر.
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