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العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
https://sputnikarabic.ae/20220912/سلطات-إنرغودار-انخفاض-مستوى-القصف-الأوكراني-على-المدينة-ومحيطها-1067624369.html
سلطات إنرغودار: انخفاض مستوى القصف الأوكراني على المدينة ومحيطها
سلطات إنرغودار: انخفاض مستوى القصف الأوكراني على المدينة ومحيطها
أعلنت سلطات مدينة إنرغودار، اليوم الاثنين، أن قصف مدينة إنرغودار ومقاطعة زابوروجيه من قبل الجيش الأوكراني انخفض خلال الأيام الأخيرة. 12.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-12T09:02+0000
2022-09-12T09:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال رئيس إدارة المدينة، ألكسندر فولغا، لوكالة "سبوتنيك" إن "قصف مدينة إنرغودار ومقاطعة زابوروجيه والمناطق المحيطة بمحطة الطاقة النووية قد انخفض من قبل الجيش الأوكراني خلال الأيام الماضية".وأضاف فولغا، قائلا: "لم تكن هناك أي هجمات على البنية التحتية للمدينة، حيث يسود الهدوء حاليا".وكان مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، قد وصف الهجمات التي تستهدف محطة زابوروجيه النووية، بأنها غير مقبولة، وقال خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي إن الهجمات لا تزال مستمرة وتستهدف محطة زابوروجيه للطاقة النووية، مشيرا إلى أنه تمكن من معاينتها وتقييمها بنفسه.وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد نشرت، في وقت سابق، تقريرها بشأن السلامة النووية وضمانات الوكالة في أوكرانيا؛ وقد تناول جزء كبير منه زيارة بعثة الوكالة الأخيرة إلى محطة زابوروجيه النووية، لكنه لم يتضمن ذكر الجهة المسؤولة عن قصف المحطة.
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سلطات إنرغودار: انخفاض مستوى القصف الأوكراني على المدينة ومحيطها

09:02 GMT 12.09.2022
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevsky  / الانتقال إلى بنك الصورمحطة الطاقة النووية في زابوروجيا، الواقعة في منطقة السهوب على ضفاف خزان كاخوفكا في منطقة زابوروجيا بأوكرانيا في مدينة إنرغودار.
محطة الطاقة النووية في زابوروجيا، الواقعة في منطقة السهوب على ضفاف خزان كاخوفكا في منطقة زابوروجيا بأوكرانيا في مدينة إنرغودار. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2022
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevsky
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أعلنت سلطات مدينة إنرغودار، اليوم الاثنين، أن قصف مدينة إنرغودار ومقاطعة زابوروجيه من قبل الجيش الأوكراني انخفض خلال الأيام الأخيرة.
وقال رئيس إدارة المدينة، ألكسندر فولغا، لوكالة "سبوتنيك" إن "قصف مدينة إنرغودار ومقاطعة زابوروجيه والمناطق المحيطة بمحطة الطاقة النووية قد انخفض من قبل الجيش الأوكراني خلال الأيام الماضية".
وأضاف فولغا، قائلا: "لم تكن هناك أي هجمات على البنية التحتية للمدينة، حيث يسود الهدوء حاليا".
وكان مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، قد وصف الهجمات التي تستهدف محطة زابوروجيه النووية، بأنها غير مقبولة، وقال خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي إن الهجمات لا تزال مستمرة وتستهدف محطة زابوروجيه للطاقة النووية، مشيرا إلى أنه تمكن من معاينتها وتقييمها بنفسه.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد نشرت، في وقت سابق، تقريرها بشأن السلامة النووية وضمانات الوكالة في أوكرانيا؛ وقد تناول جزء كبير منه زيارة بعثة الوكالة الأخيرة إلى محطة زابوروجيه النووية، لكنه لم يتضمن ذكر الجهة المسؤولة عن قصف المحطة.
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