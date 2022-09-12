https://sputnikarabic.ae/20220912/صحيفة-من-دون-الغاز-الروسي-أوروبا-تنزلق-إلى-أتون-العصور-الوسطى--1067656406.html

صحيفة: من دون الغاز الروسي أوروبا تنزلق إلى أتون العصور الوسطى

صحيفة: من دون الغاز الروسي أوروبا تنزلق إلى أتون العصور الوسطى

أكدت صحف غربية بأن القارة العجوز سوف تنزلق إلى أتون العصور الوسطى في حال تخليها عن الغاز الروسي، حيث تسبب أزمة الطاقة حدوث سلسلة أزمات متتالية في دول الاتحاد... 12.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-12T20:31+0000

2022-09-12T20:31+0000

2022-09-12T20:38+0000

اقتصاد

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103854/80/1038548040_0:127:3189:1921_1920x0_80_0_0_f2d6cecc73b7328b272dc76d1e62eb25.jpg

قال كاتب العمود الصحفي في مجلة "فوربس"، كينيث رابوزا، وتابع الكاتب مشيرا إلى أن "الأخبار الواردة من أوروبا الغربية تذكرنا بما جاء في السابق من بلدان مثل بوليفيا. التضخم المرتفع مصحوب بترشيد الموارد الذي تفرضه الدولة".واستهلك الاتحاد الأوروبي على مدى السنوات الخمس الماضية، ما معدله 400 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، وزعت على الشكل التالي، حيث ذهب حوالي 100 مليار متر مكعب إلى المستهلكين، و167 مليار خصصت للصناعة، أما الباقي فذهب إلى قطاع الطاقة.ويعتقد خبراء بنك "باركليز كابيتال" أن أوروبا يمكن أن تغطي الحجم المفقود من خلال إطلاق محطات الطاقة النووية والتي تعمل بالفحم، لكنهم حذروا من أنه يجب تقليل الاستهلاك "وإلا فلا يمكن تجنب ضربة للاقتصاد".وتواجه الدول الغربية ارتفاع كبير في أسعار الطاقة وتصاعد بمعدلات التضخم بسبب فرض عقوبات على موسكو وسياسة التخلي عن مصادر الطاقة الروسية.وفقدت الصناعات الغربية إلى حد كبير مزاياها التنافسية، الأمر الذي أثر أيضًا على قطاعات أخرى من الاقتصاد.

https://sputnikarabic.ae/20220912/توقعات-بحدوث-سلسة-أزمات-في-أوروبا-بسبب-الطاقة-تتضمن-أعمال-شغب-وتغيير-حكومات--1067654855.html

https://sputnikarabic.ae/20220912/أزمة-عقارية-عالمية-تلوح-في-الأفق-قد-تسبب-إعادة-ضبط-مؤلمة-للأسر--1067638230.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

اقتصاد, العالم