https://sputnikarabic.ae/20220912/غانتس-وغوتيريش-يناقشان-ضرورة-وجود-جبهة-دولية-لمواجهة-التهديدات-وأبرزها-إيران-1067655956.html

غانتس وغوتيريش يناقشان ضرورة وجود جبهة دولية لمواجهة التهديدات وأبرزها إيران

غانتس وغوتيريش يناقشان ضرورة وجود جبهة دولية لمواجهة التهديدات وأبرزها إيران

ناقش وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مسألة تشكيل جبهة دولية موحدة لمواجهة التحديات الأمنية، وأبرزها ما وصفه... 12.09.2022, سبوتنيك عربي

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القدس - سبوتنيك. نشر غانتس تغريدة، أشار فيها إلى لقائه بغوتيريش، اليوم الاثنين، على هامش زيارته إلى نيويورك، حيث أكد أنهما ناقشا الحاجة العاجلة لتكوين جبهة دولية موحدة في مواجهة التحديات الأمنية المشتركة، وعلى رأسها "التهديد الإيراني" حسب رأيه.وأضاف أنهما تطرقا أيضًا إلى العمليات العسكرية في أوكرانيا وأمن الطاقة العالمي.وصرح غانتس بوقت سابق اليوم، خلال كلمة في مؤتمر لصحيفة "جيروزاليم بوست" في نيويورك، بأن إيران تنتج المزيد من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة بما في ذلك في المرافق الموجودة تحت الأرض.وقال غانتس، بأنه "يجب توسيع التعاون مع الشركاء الإقليميين لمواجهة العدوان الإيراني، يجب أن نضمن قوة ردع عسكرية ذات مصداقية للردع بغض النظر عن الحل الدبلوماسي. في أي سيناريو مستقبلي يجب علينا أيضاً، بناء تحالف استخباراتي قوي بين الشركاء".واتهم غانتس "إيران، بأنها ترفض التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن مواقعها غير المعلنة الثلاثة لأن لديها ما تخفيه".وطالب غانتس بفرض المزيد من الضغوطات على إيران، قائلاً، إن "الضغط على إيران يجب أن يستمر".وأرسلت طهران مؤخرا ردها بشأن مسودة الاتفاق الخاص بإعادة إحياء الاتفاق النووي التي قدمها الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي.في المقابل، اعتبرت الولايات المتحدة أن رد طهران على المسودة الأوروبية لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، لم يكن "بناء".

https://sputnikarabic.ae/20220908/موقع-عبري-غانتس-يؤجل-مناقشات-إسرائيلية-بشأن-بناء-استيطاني-جديد-في-القدس-بطلب-أمريكي-1067481255.html

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