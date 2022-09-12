https://sputnikarabic.ae/20220912/لابيد-عقب-لقائه-برئيس-ألمانيا-بحثنا-أهمية-التصدي-للبرنامج-النووي-الإيراني-1067629835.html

لابيد عقب لقائه برئيس ألمانيا: بحثنا أهمية التصدي للبرنامج النووي الإيراني

لابيد عقب لقائه برئيس ألمانيا: بحثنا أهمية التصدي للبرنامج النووي الإيراني

التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الاثنين، بالرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير في برلين، وبحث اللقاء أهمية التصدي للبرنامج النووي الإيراني. 12.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-12T10:11+0000

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2022-09-12T10:11+0000

إيران

إسرائيل

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وقال لابيد في تغريدة في حسابه على تويتر: "في بداية زيارتي لألمانيا، التقيت بالرئيس فرانك فالتر شتاينماير، وأعربت عن أهمية مواصلة الكفاح ضد البرنامج النووي الإيراني، وأهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين".وتقول إسرائيل إن إيران قريبة جدا من إنتاج قنبلة نووية، فيما تنفي طهران ذلك وتقول إن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية.وتسعى إسرائيل لإحباط توصل إيران والولايات المتحدة إلى اتفاق نووي جديد، وصفه رئيس جهاز الموساد بأنه "كارثة استراتيجية لإسرائيل".وشكر لابيد الرئيس الألماني "لوقوفه إلى جانب إسرائيل في محاربة معاداة السامية، وعلى جهوده للتوصل إلى اتفاق مع ضحايا الهجوم الإرهابي في أولمبياد ميونيخ".ونهاية شهر أغسطس/آب الماضي، قررت ألمانيا صرف تعويضات قيمتها 28 مليون يورو لأسر 11 رياضيا إسرائيليا قتلوا في ميونيخ قبل 50 عاما فيما عرفت آنذاك بعملية "أيلول الأسود".وكان الألمان قد عرضوا في السابق مبلغ 5.5 مليون يورو، وهو ما رفضته العائلات الإسرائيلية التي ادعت أنه كان عرضا مهينا، وأعلنت مقاطعة حفل إحياء ذكرى الحادثة التي سأقيم لاحقا في ميونيخ يوم 5 سبتمبر/أيلول الجاري، بمشاركة الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ.وفي 5 سبتمبر 1972، نفذت مجموعة مسلحة فلسطينية أطلق عليها منظمة "أيلول الأسود" عملية احتجاز رهائن من الفريق الأولمبي الإسرائيلي بعد مهاجمتها القرية الأولمبية في ميونيخ وقد طالبت بإطلاق سراح أسرى في السجون الإسرائيلية.لكن تدخل الشرطة الألمانية أدى لوقوع تبادل لإطلاق النار مع الخاطفين، ما أسفر عن مقتل الرهائن الإسرائيليين الـ 11 وخمسة من الخاطفين الثمانية.

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