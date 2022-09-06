https://sputnikarabic.ae/20220906/هرتسوغ-يدعو-العالم-إلى-بناء-حاجز-لا-يمكن-اختراقه-بين-إيران-والقدرة-النووية-1067349585.html

هرتسوغ يدعو العالم إلى بناء "حاجز لا يمكن اختراقه" بين إيران والقدرة النووية

هرتسوغ يدعو العالم إلى بناء "حاجز لا يمكن اختراقه" بين إيران والقدرة النووية

دعا الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ العالم إلى بناء "حاجز" لا يمكن اختراقه بين إيران والقدرة النووية، معتبرا أن من ينكر الهولوكوست ويهدد إسرائيل لا يحق له... 06.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-06T08:42+0000

2022-09-06T08:42+0000

2022-09-06T08:42+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار ألمانيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/08/1064872624_0:116:1118:745_1920x0_80_0_0_5614a60b71c00ca4695fa5e1b98c85b4.jpg

جاء ذلك في خطاب له في البرلمان الاتحادي الألماني (البوندستاغ)، صباح اليوم الثلاثاء، وفق قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية.ودعا الرئيس الإسرائيلي في خطابه المجتمع الدولي إلى "الوقوف في الجانب الصحيح من التاريخ - ووضع شروط واضحة، وفرض عقوبات قاسية وضرورية، وخلق حاجز لا يمكن اختراقه بين إيران والقدرة النووية، واتخاذ إجراءات وعدم الاستسلام".وأضاف هرتسوغ أن دولة إسرائيل "ستدافع عن نفسها وستحارب بكل الطرق التهديدات ضدها وضد مواطنيها"، داعيا العالم أجمع إلى عدم الوقوف موقف المتفرج، بحسب المصدر ذاته.كما أشار الرئيس الإسرائيلي إلى الهولوكوست، قائلا: "لم يكن هناك مثال في التاريخ على محاولة القضاء على أمة بأكملها من على وجه الأرض بمثل هذه القسوة".وتقول إسرائيل إن النظام النازي الألماني لأدولف هتلر والمتعاونين معه، نفذوا جرائم إبادة جماعية ضد اليهود في أوروبا إبان الحرب العالمية الثانية راح ضحيتها ما يقرب من ستة ملايين يهودي.وأضاف هرتسوغ على ما نقلت أيضا صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "يجب أن يكون المبدأ التوجيهي واضحا- من ينكر الهولوكوست ويمارس الكراهية والعدوان، ويهدد حق دولة إسرائيل في الوجود - لا يحق له التوقيع على اتفاقية تقويه، أو الحصول على مزايا أو أموال، وبالتأكيد لا يحق له الحصول على تنازلات".ومضى بقوله: "حتى في هذا الوقت، تفود إيران قوى الكراهية المظلمة ولا تهدد إسرائيل فقط، ولا تهدد الاستقرار في الشرق الأوسط فحسب، بل النظام العالمي بأسره".ويجري هرتسوغ زيارة إلى ألمانيا، شارك خلالها في إحياء الذكرى الخمسين لمذبحة ميونيخ التي راح ضحيتها 11 رياضيا إسرائيليا كانوا يشاركون عام 1972 في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في المدينة الألمانية قبل تسلل مسلحين من منظمة "أيلول الأسود" الفلسطينية إلى مقر إقامتهم واحتجازهم كرهائن، إلا أن تدخل الشرطة الألمانية انتهى بمقتلهم إضافة إلى 5 من المسلحين.وتقول إسرائيل إن الاتفاق النووي المتبلور بين إيران والقوى الكبرى، يقرب طهران من القنبلة النووية، وهو ما تنفيه الأخيرة وتقول إن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية وليس العسكرية.وتسعى إسرائيل لإحباط توصل إيران والولايات المتحدة إلى اتفاق نووي جديد وصفه رئيس جهاز الموساد بأنه "كارثة استراتيجية لإسرائيل".وتشير تقارير أمريكية وعبرية، إلى إمكانية التوقيع على الاتفاق النووي، بين واشنطن وطهران في غضون أيام أو أسابيع قليلة، والذي يعيد تقييد البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع عقوبات اقتصادية فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على الجمهورية الإسلامية عام 2018، عقب انسحابه من الاتفاق الأصلي الموقع بين القوى الكبرى وإيران عام 2015.

https://sputnikarabic.ae/20220904/هرتسوغ-لرئيس-ألمانيا-أرواح-الكراهية-تأتي-أولا-من-إيران-1067269140.html

https://sputnikarabic.ae/20220902/حب-من-طرف-واحد-استطلاع-يكشف-كيف-ينظر-الألمان-والإسرائيليون-لبعضهم-البعض-1067196940.html

إسرائيل

أخبار ألمانيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار ألمانيا